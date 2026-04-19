Numerology: आपका पावर लेवल क्या है? अपनी बर्थडेट से डीकोड करें-आप लीडर हैं या फॉलोअर

5 . क्या होती है इनमें क्ववालिटी

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मूलांक 2, 4, 6, और 7 चारों ही की अपनी अलग-अलग क्वालिटीज हैं. लेकिन हर किसी में बॉस बनने का गुण होता है लेकिन ये फॉलोअर बनकर ज्यादा प्रोड्क्टिविटी देते हैं. मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है जो जातक को इमोशनल, रिलेशनशिप फोकस्ड बनाता है. वहीं मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु होता है जो इनको वर्कोहलिक और खुद के पैटर्न पर चलने वाला बनाता है और ये प्रैक्टिकल होते हैं. वहीं मूलांक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है जो इनको टीमवर्क और हार्मनी पसंद बनाता है. ये लग्जरी और टेंशनफ्री लाइफ पसंद करते है, इसलिए लीडरशिप क्वालिटी होते हुए भी फॉलोअर बने रहना पसंद करते हैं. वहीं मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतू होता है जो इनको इंट्रोवर्ट, गहरी सोच वाला तो बनाता है लेकिन साथ ही डिटैचमेंट भी देता है इसलिए ये बॉस जैसी सत्ता से दूर रहकर खुद में खुश रहना ज्यादा पसंद करते हैं. ये लोग अच्छे फॉलोअर नहीं, बल्कि मजबूत सपोर्ट सिस्टम होते हैं- जो किसी भी लीडर को बैलेंस देते हैं. Photo Credit: AI

