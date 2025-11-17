क्या हर मुस्लिम के लिए उमराह है जरूरी, इसके लिए सऊदी अरब क्यों जाते हैं मुसलमान?

धर्म
सुमित तिवारी | Nov 17, 2025, 02:59 PM IST
1.किसी भी हालत में अदा करना जरूरी
इस्लाम धर्म में 5 अरकानों (स्तम्भों) का जिक्र किया गया है जिनमें – शहादा, नमाज, ज़कात, रोजा और हज शामिल है. इस्लाम के पांच अरकान हर मुसलमान पर फर्ज होते हैं, जिन्हें किसी भी हालत में अदा करना होता है.
2.एक पवित्र यात्रा
दरअसल हज की तरह एक और यात्रा इस्लाम में पवित्र मानी जाती है जो जिसे उमराह कहा जाता है. ये यात्रा की कुछ हद तक हज की तरह ही होती है. लेकिन इन दोनों में काफी फर्क होता है.
3.फर्ज नहीं होता
हज यात्रा हर मुसलमान पर फर्ज है. लेकिन उमराह किसी पर फर्ज नहीं होता यानी कि (जिसे करने से सवाब मिलता है, लेकिन न करने पर कोई गुनाह नहीं होता) है.
4.मक्का मुकर्रमा का सफर
इसमें हर मुसलमान मक्का मुकर्रमा का सफर करता है, जहां काबा शरीफ का तवाफ करता है और सफा और मरवा के दरमियान सई करता है. इसे मिनी हज भी कहा जाता हैं.
5.3 से 10 दिन
खास बात ये है कि इसे पूरे साल में कभी भी किया जा सकता है. उमराह की रस्में तो कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है लेकिन इस तीर्थयात्रा को पूरा करने में आमतौर पर 3 से 10 दिन लग सकते हैं.