FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

शेख हसीना को सजा-ए-मौत के ऐलान के बाद बांग्लादेश ने भारत से उन्हें वापस भेजने की मांग की | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से AQI मापने वाले उपकरणों की गुणवत्ता के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IBPS RRB PO Admit Card 2025: आईबीपीएस ने जारी किया आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड

आईबीपीएस ने जारी किया आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड

2026 में इन 5 राशियों वालों के करियर और रिश्तों में आएंगी रुकावटें, शनि और राहु के प्रभाव से चुनौतीपूर्ण रहेगा साल

2026 में इन 5 राशियों वालों के करियर और रिश्तों में आएंगी रुकावटें, शनि और राहु के प्रभाव से चुनौतीपूर्ण रहेगा साल

दिन में हवन तो रात में क्यों किया जाता है विवाह, जानें शादी की परंपरा से लेकर देर रात फेरे होने की वजह

दिन में हवन तो रात में क्यों किया जाता है विवाह, जानें शादी की परंपरा से लेकर देर रात फेरे होने की वजह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष

Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष

जुल्फिकार भुट्टो, सद्दाम हुसैन, चार्ल्स टेलर... शेख हसीना से पहले इन 5 देशों के PM-राष्ट्रपति को हो चुकी है फांसी की सजा

जुल्फिकार भुट्टो, सद्दाम हुसैन, चार्ल्स टेलर... शेख हसीना से पहले इन 5 देशों के PM-राष्ट्रपति को हो चुकी है फांसी की सजा

इस देश में पक्षियों के भी होते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट में यात्रा करने के लिए लेना पड़ता है टिकट

इस देश में पक्षियों के भी होते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट में यात्रा करने के लिए लेना पड़ता है टिकट

HomePhotos

धर्म

क्या हर मुस्लिम के लिए उमराह है जरूरी, इसके लिए सऊदी अरब क्यों जाते हैं मुसलमान?

हर साल दुनियाभर से लाखों की तादात में में मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का शहर पहुंचते हैं. ये लोग मक्का में उमराह और हज करने के लिए जाते हैं.  लेकिन क्या आप जानते है कि इसके लिए मुसलमान सऊदी ही क्यों जाते हैं और क्या हर मुस्लिम के लिए उमराह जरूरी होता है. 

सुमित तिवारी | Nov 17, 2025, 02:59 PM IST

1.किसी भी हालत में अदा करना जरूरी

किसी भी हालत में अदा करना जरूरी
1

इस्लाम धर्म में 5 अरकानों (स्तम्भों) का जिक्र किया गया है जिनमें – शहादा, नमाज, ज़कात, रोजा और हज शामिल है. इस्लाम के पांच अरकान हर मुसलमान पर फर्ज होते हैं, जिन्हें किसी भी हालत में अदा करना होता है.

Advertisement

2.एक पवित्र यात्रा

एक पवित्र यात्रा
2

दरअसल हज की तरह एक और यात्रा इस्लाम में पवित्र मानी जाती है जो जिसे उमराह कहा जाता है. ये यात्रा की कुछ हद तक हज की तरह ही होती है. लेकिन इन दोनों में काफी फर्क होता है.

3.फर्ज नहीं होता

फर्ज नहीं होता
3

हज यात्रा हर मुसलमान पर फर्ज है. लेकिन उमराह किसी पर फर्ज नहीं होता यानी कि (जिसे करने से सवाब मिलता है, लेकिन न करने पर कोई गुनाह नहीं होता) है.

4.मक्का मुकर्रमा का सफर

मक्का मुकर्रमा का सफर
4

इसमें हर मुसलमान मक्का मुकर्रमा का सफर करता है, जहां काबा शरीफ का तवाफ करता है और सफा और मरवा के दरमियान सई करता है. इसे मिनी हज भी कहा जाता हैं.

TRENDING NOW

5.3 से 10 दिन

3 से 10 दिन
5

खास बात ये है कि इसे पूरे साल में कभी भी किया जा सकता है. उमराह की रस्में तो कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है लेकिन इस तीर्थयात्रा को पूरा करने में आमतौर पर 3 से 10 दिन लग सकते हैं.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IBPS RRB PO Admit Card 2025: आईबीपीएस ने जारी किया आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड
आईबीपीएस ने जारी किया आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड
2026 में इन 5 राशियों वालों के करियर और रिश्तों में आएंगी रुकावटें, शनि और राहु के प्रभाव से चुनौतीपूर्ण रहेगा साल
2026 में इन 5 राशियों वालों के करियर और रिश्तों में आएंगी रुकावटें, शनि और राहु के प्रभाव से चुनौतीपूर्ण रहेगा साल
दिन में हवन तो रात में क्यों किया जाता है विवाह, जानें शादी की परंपरा से लेकर देर रात फेरे होने की वजह
दिन में हवन तो रात में क्यों किया जाता है विवाह, जानें शादी की परंपरा से लेकर देर रात फेरे होने की वजह
राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के चलते अयोध्या में हाई अलर्ट, लिए गए हैं ये अहम फैसले...
राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के चलते अयोध्या में हाई अलर्ट, लिए गए हैं ये अहम फैसले...
बहन के सम्मान में, तेज प्रताप आए मैदान में... फैमिली ड्रामे पर कहा कुछ ऐसा, तेजस्वी खेमे में मची खलबली
बहन के सम्मान में, तेज प्रताप आए मैदान में... फैमिली ड्रामे पर कहा कुछ ऐसा, तेजस्वी खेमे में मची खलबली
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष
Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष
जुल्फिकार भुट्टो, सद्दाम हुसैन, चार्ल्स टेलर... शेख हसीना से पहले इन 5 देशों के PM-राष्ट्रपति को हो चुकी है फांसी की सजा
जुल्फिकार भुट्टो, सद्दाम हुसैन, चार्ल्स टेलर... शेख हसीना से पहले इन 5 देशों के PM-राष्ट्रपति को हो चुकी है फांसी की सजा
इस देश में पक्षियों के भी होते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट में यात्रा करने के लिए लेना पड़ता है टिकट
इस देश में पक्षियों के भी होते हैं पासपोर्ट, फ्लाइट में यात्रा करने के लिए लेना पड़ता है टिकट
ये है दुनिया की सबसे महंगी धातु, 200 किलो सोने से भी ज्यादा है 1 ग्राम की कीमत
ये है दुनिया की सबसे महंगी धातु, 200 किलो सोने से भी ज्यादा है 1 ग्राम की कीमत
क्या हर मुस्लिम के लिए उमराह है जरूरी, इसके लिए सऊदी अरब क्यों जाते हैं मुसलमान?
क्या हर मुस्लिम के लिए उमराह है जरूरी, इसके लिए सऊदी अरब क्यों जाते हैं मुसलमान?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE