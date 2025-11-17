क्या हर मुस्लिम के लिए उमराह है जरूरी, इसके लिए सऊदी अरब क्यों जाते हैं मुसलमान?

1 . किसी भी हालत में अदा करना जरूरी

इस्लाम धर्म में 5 अरकानों (स्तम्भों) का जिक्र किया गया है जिनमें – शहादा, नमाज, ज़कात, रोजा और हज शामिल है. इस्लाम के पांच अरकान हर मुसलमान पर फर्ज होते हैं, जिन्हें किसी भी हालत में अदा करना होता है.