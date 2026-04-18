अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? सही समय पर खरीदारी से शुरू होगा स्वर्णिम समय

धर्म
ऋतु सिंह | Apr 18, 2026, 08:05 PM IST
1. आज किया जाता है दान-पुण्य, खरीदारी, नई शुरुआत
अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है. वर्ष का यह विशेष दिन वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है. 2026 में अक्षय तृतीया आज यानी19 अप्रैल को है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए अच्छे कर्म, जैसे दान-पुण्य, खरीदारी, नई शुरुआत आदि, सौभाग्य लाते हैं. इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है. Photo Credit: AI
2.आज कब से शुरू हुआ शुभ समय, कब तक है मौका?
अक्षय तृतीया इस साल 19 अप्रैल 2026 को मनाई जा रही है, और तृतीया तिथि सुबह 10:49 बजे से शुरू हो चुकी है. यह तिथि 20 अप्रैल सुबह 7:49 बजे तक रहेगी. यानी आज पूरे दिन के साथ-साथ कल सुबह भी एक छोटा लेकिन अहम मौका आपके पास है. आम लोगों के लिए इसका मतलब साफ है-अगर आज समय नहीं मिल पाए, तो कल सुबह भी खरीदारी कर सकते हैं. Photo Credit: AI
3.सोना खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है?
अक्षय तृतीया पर आज सोना खरीदने का तीनों पहर यानी सुबह-दोपहर और शाम को मौका मिलेगा. सुबह से शाम तक खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त , चलिए जान लें. Photo Credit: AI
4.सुबह से शाम तक का सटीक मुहूर्त
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज कई “पावर टाइम स्लॉट” बन रहे हैं, जब सोना खरीदना सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है.
सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक ‘चर, लाभ, अमृत’ का संयोग बन रहा है इसे दिन का सबसे मजबूत मुहूर्त माना जा रहा है. इसके बाद दोपहर 1:58 से 3:35 तक ‘शुभ’ समय रहेगा.
शाम 6:49 से रात 10:57 तक फिर से ‘शुभ, अमृत, चर’ का प्रभाव रहेगा, जो खरीदारी के लिए बेहद अनुकूल है.
अगर आज मिस हो जाए, तो 20 अप्रैल की सुबह 5:51 से 7:27 तक भी अच्छा समय है. मान्यता है कि इन समयों में खरीदा गया सोना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि सौभाग्य का संकेत बनता है. Photo Credit: AI
5.सिर्फ सोना नहीं, सही समय क्यों मायने रखता है?
अक्सर लोग सोचते हैं कि अक्षय तृतीया पर कभी भी खरीद लो, सब शुभ है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार, हर समय की ऊर्जा अलग होती है और सही मुहूर्त उस ऊर्जा को आपके पक्ष में मोड़ देता है. आज के समय में यह सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक “मनोवैज्ञानिक बढ़ावा” भी है. जब आप सही समय पर कोई बड़ा कदम उठाते हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है, जो आगे के गलतियों को बेहतर बनाती है. Photo Credit: AI
6.क्यों लोग इस दिन नई शुरुआत करते हैं?
Akshaya Tritiya को सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं माना जाता, बल्कि “शुभ शुरुआत” का प्रतीक भी है.इस दिन लोग शादी, गृह प्रवेश, नया बिजनेस शुरू करना या प्रॉपर्टी खरीदना भी पसंद करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और भगवान परशुराम का जन्म भी माना जाता है. Photo Credit: AI
7.असली धन क्या है? सिर्फ सोना या कुछ और?
जहां एक तरफ लोग सोना-चांदी खरीदते हैं, वहीं दूसरी तरफ दान, पूजा और सेवा को भी उतना ही महत्व दिया जाता है.मान्यता है कि इस दिन किया गया हर अच्छा काम “अक्षय” यानी कभी खत्म न होने वाला फल देता है. अगर आप सोना नहीं भी खरीद पा रहे, तो भी दान, मदद या कोई सकारात्मक काम करके इस दिन का लाभ ले सकते हैं. Photo Credit: AI
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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