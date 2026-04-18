अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? सही समय पर खरीदारी से शुरू होगा स्वर्णिम समय

4 . सुबह से शाम तक का सटीक मुहूर्त

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ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज कई “पावर टाइम स्लॉट” बन रहे हैं, जब सोना खरीदना सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है.

सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक ‘चर, लाभ, अमृत’ का संयोग बन रहा है इसे दिन का सबसे मजबूत मुहूर्त माना जा रहा है. इसके बाद दोपहर 1:58 से 3:35 तक ‘शुभ’ समय रहेगा.

शाम 6:49 से रात 10:57 तक फिर से ‘शुभ, अमृत, चर’ का प्रभाव रहेगा, जो खरीदारी के लिए बेहद अनुकूल है.

अगर आज मिस हो जाए, तो 20 अप्रैल की सुबह 5:51 से 7:27 तक भी अच्छा समय है. मान्यता है कि इन समयों में खरीदा गया सोना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि सौभाग्य का संकेत बनता है. Photo Credit: AI

