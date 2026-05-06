किसी के पेट पर लात मारने की सजा क्या मिलती है? इस कर्म का हिसाब कई जन्मों तक नहीं छोड़ता पीछा  

1 . कई जन्मों तक हिसाब चुकाना होता है

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कभी गुस्से, ईगो या फैसले की जल्दबाजी में हम किसी की नौकरी खत्म कर देते हैं. उस वक्त यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लगता है, लेकिन क्या आपने सोचा है इसका असर कितना दूर तक जाता है? ज्योतिष और धर्मग्रंथ इस सवाल को सिर्फ नैतिक नहीं, कर्म और परिणाम से भी जोड़कर देखते हैं. और इसकी सजा बहुत ही दर्द भरी होती है.क्योंकि शायद आप किसी से दुश्मनी या अपनी ईगो के लिए उसकी नौकरी छीन कर कुछ पल के लिए संतुष्ट महसूस कर सकते हैं लेकिन असल में आप अपने कई पीढ़ियों की खुशियों की रुकावट पैदा कर रहे होते हैं. क्योंकि जिसकी नौकरी जाती है उसकी रोजी-रोटी से केवल वही नहीं, उसका पूरा परिवार जुड़ा होता है. इसलिए कर्म दोष के साथ आप पर अन्न दोष और कर्म ऋण भी चढ़ता है जिसका हिसाब आपको कई जन्मों तक चुकाना होता है. (फोटो एआई)

