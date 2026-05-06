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किसी के पेट पर लात मारने की सजा क्या मिलती है? इस कर्म का हिसाब कई जन्मों तक नहीं छोड़ता पीछा  

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धर्म

किसी के पेट पर लात मारने की सजा क्या मिलती है? इस कर्म का हिसाब कई जन्मों तक नहीं छोड़ता पीछा  

किसी की नौकरी छीनना कितना बड़ा पाप होता है ये कई लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनके कर्मों की सजा उन्हें कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है और कई बार उनकी कई पीढ़ियों को इस गलती की सजा मिलती है. क्योंकि एक नौकरी से कई पेट पल रहे होते हैं. इसलिए इसे कर्म को महापाप माना गया है.

ऋतु सिंह | May 06, 2026, 07:27 AM IST

1.कई जन्मों तक हिसाब चुकाना होता है

कई जन्मों तक हिसाब चुकाना होता है
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कभी गुस्से, ईगो या फैसले की जल्दबाजी में हम किसी की नौकरी खत्म कर देते हैं. उस वक्त यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लगता है, लेकिन क्या आपने सोचा है इसका असर कितना दूर तक जाता है? ज्योतिष और धर्मग्रंथ इस सवाल को सिर्फ नैतिक नहीं, कर्म और परिणाम से भी जोड़कर देखते हैं. और इसकी सजा बहुत ही दर्द भरी होती है.क्योंकि शायद आप किसी से दुश्मनी या अपनी ईगो के लिए उसकी नौकरी छीन कर कुछ पल के लिए संतुष्ट महसूस कर सकते हैं लेकिन असल में आप अपने कई पीढ़ियों की खुशियों की रुकावट पैदा कर रहे होते हैं. क्योंकि जिसकी नौकरी जाती है उसकी रोजी-रोटी से केवल वही नहीं, उसका पूरा परिवार जुड़ा होता है. इसलिए कर्म दोष के साथ आप पर अन्न दोष और कर्म ऋण भी चढ़ता है जिसका हिसाब आपको कई जन्मों तक चुकाना होता है. (फोटो एआई)
 

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2.रोजी-रोटी छीनना क्यों माना जाता है बड़ा पाप?

रोजी-रोटी छीनना क्यों माना जाता है बड़ा पाप?
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भारतीय परंपरा में ‘अन्न’ और ‘जीविका’ को सबसे बुनियादी अधिकार माना गया है. किसी की आजीविका छीनना सीधे उसके परिवार, बच्चों और भविष्य पर असर डालता है. ज्योतिष के नजरिए से यह कर्म ‘अन्न दोष’ या ‘कर्म ऋण’ की तरह माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में रुकावट, आर्थिक अस्थिरता और मानसिक तनाव के रूप में लौट सकता है. यानी एक गलत फैसला सिर्फ सामने वाले को नहीं, लेने वाले को भी लंबे समय में प्रभावित कर सकता है. (फोटो एआई)
 

3.पुराणों में क्या संकेत मिलते हैं?

पुराणों में क्या संकेत मिलते हैं?
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धार्मिक ग्रंथों में कई जगह यह बात कही गई है कि जो व्यक्ति दूसरों के जीवनयापन में बाधा डालता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है. कुछ कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि दूसरों का हक छीनना या उनके श्रम का अपमान करना ‘पाप कर्म’ की श्रेणी में आता है, जिसका प्रभाव अगले जीवन तक बताया गया है. (फोटो एआई)
 
 

4.ज्योतिषीय असर कैसे दिख सकता है?

ज्योतिषीय असर कैसे दिख सकता है?
4

ज्योतिष मानता है कि ऐसे कर्मों का संबंध खास ग्रहों से जुड़ता है.जैसे शनि को कर्म और न्याय का कारक माना जाता है, जबकि गुरु नैतिकता और धर्म से जुड़ा है. अगर किसी के कर्मों में असंतुलन होता है, तो शनि की दशा में देरी, संघर्ष या नुकसान के रूप में परिणाम दिख सकते हैं.इसका मतलब यह नहीं कि हर कठिनाई इसी कारण से होती है, लेकिन कर्मों का संतुलन जीवन की दिशा जरूर तय करता है.  (फोटो एआई)
 

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5.बार-बार भुगतना पड़ता है ये कर्म फल

बार-बार भुगतना पड़ता है ये कर्म फल
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धर्मग्रंथों में सजा हमेशा “कर्म के फल” के रूप में समझाई गई है, न कि तुरंत मिलने वाली सजा के रूप में. ऐसे कर्मों का परिणाम इस रूप में बताया गया है-जीवन में बार-बार आर्थिक संकट का आना, मेहनत के बावजूद धन न टिकना, मान-सम्मान में कमी होना और मानसिक अशांति और असंतोष होना.
यानी जो दर्द आप किसी और को देते हैं, वही किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट सकता है.  (फोटो एआई)

6.ज्योतिष के नजरिए से क्या होता है असर?

ज्योतिष के नजरिए से क्या होता है असर?
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ज्योतिष में ऐसे कर्मों को शनि और गुरु से जोड़कर देखा जाता है. शनि कर्म और न्याय के कारक माने जाते हैं, जबकि गुरु धर्म और नैतिकता के. अगर व्यक्ति के कर्म असंतुलित हों, तो शनि की दशा में देरी, संघर्ष और नुकसान बढ़ सकता है.
 

7.फैसला जरूरी है, लेकिन तरीका भी उतना ही अहम

फैसला जरूरी है, लेकिन तरीका भी उतना ही अहम
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आज के कॉर्पोरेट और बिजनेस माहौल में नौकरी खत्म करना कभी-कभी मजबूरी भी होती है. लेकिन अंतर इस बात से पड़ता है कि वह फैसला कैसे लिया गया. अगर किसी को सम्मान के साथ, सही कारण और सपोर्ट के साथ बाहर किया जाए, तो उसका प्रभाव अलग होता है. वहीं अचानक और अनुचित तरीके से लिया गया फैसला नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है. यानी इंसानियत और प्रोफेशनलिज्म के बीच संतुलन ही सबसे बड़ा उपाय है. (फोटो एआई)

8.किस पुराण में क्या कहा गया है

किस पुराण में क्या कहा गया है
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गरुड़ पुराण में कर्म और पाप के फल का विस्तार से वर्णन है. यहां यह बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है या उनके जीवनयापन में बाधा डालता है, उसे उसके कर्मों का दंड भोगना पड़ता है-चाहे इस जीवन में या बाद में. “अन्न” और “जीविका” से जुड़ा अन्याय भी पाप कर्मों में माना गया है. वहीं,  अग्नि पुराण में धर्म, आचरण और न्याय की बातें आती हैं. किसी का हक छीनना, धोखे से नुकसान पहुंचाना या शोषण करना अधर्म बताया गया है. इसे सामाजिक संतुलन बिगाड़ने वाला कर्म माना गया है.(फोटो एआई)
 

9. महाभारत और मनुस्मृति क्या कहती है?

महाभारत और मनुस्मृति क्या कहती है?
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जबकि महाभारत में इसका सबसे मजबूत संदर्भ यहीं मिलता है. इसमें बार-बार कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के अधिकार और जीविका पर आघात करता है, वह अधर्म करता है और अंत में उसे उसका फल भुगतना पड़ता है. “अन्न दान” को सबसे बड़ा दान इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सीधे जीवन से जुड़ा है.उधर मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र है में स्पष्ट है कि किसी का अधिकार छीनना या अन्याय करना पाप है और समाज में असंतुलन पैदा करता है और इसका असर लंबे समय तक असुंलन पैदा करने वाले व्यक्ति को भुगतना होता है. (फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  ज्योतिष और पुराणों-धर्मग्रंथों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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