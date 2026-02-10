Mahashivratri Jalabhishek Time: महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें

4 . शिवलिंग पर जल चढ़ाने के शुभ मुहूर्त

4

महाशिवरात्रि के दिन भक्त पूरे दिन और रात शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष मुहूर्त अत्यंत फलदायी माने जाते हैं.

सुबह जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त - पहला मुहूर्त सुबह 8:24 बजे से 9:48 बजे तक और इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 9:48 बजे से 11:11 बजे तक रहेगा.

अमृत मुहूर्त (सबसे श्रेष्ठ)-सुबह 11:11 बजे से दोपहर 12:35 बजे तक होगा. इस समय किया गया जलाभिषेक अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है.

शाम का शुभ समय -शाम 6:11 बजे से 7:47 बजे तक होगा. जो भक्त दिन में पूजा नहीं कर पाते, उनके लिए यह समय भी अत्यंत शुभ है.

