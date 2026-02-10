Mahashivratri Jalabhishek Time: महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें

धर्म
Feb 10, 2026
1.शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए करते हैं भक्त पदयात्रा
हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि प्रमुख त्योहारों में से एक है. महाशिवरात्रि की एक रात पहले से ही लोग गंगानदी से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए पदयात्रा शुरू कर देते हैं और भोर में शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करने के साथ अगले दिन तक जागरण करते हैं. व्रत-पूजा के साथ भजन-कीर्तन का दौर पूरे दिन ही नहीं रात में भी चलता है. महाशिवरात्रि की रात जागरण का विशेष महत्व होता है.वैसे तो महाशिवरात्रि पर पूरे दिन ही शिवलिंग पर लोग जलाभिषेक करते हैं लेकिन जल चढ़ाने का एक विशेष शुभ मुहूर्त भी होता है.
2.भद्र योग लगभग 12 घंटे से अधिक समय तक रहेगा
इस वर्ष महाशिवरात्रि के दिन भद्र योग लगभग 12 घंटे से अधिक समय तक रहने वाला है, जिससे भक्तों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि पूजा और जलाभिषेक का सही समय क्या होगा. आइए विस्तार से जानते हैं शुभ मुहूर्त, भद्र योग का प्रभाव और पूजा विधि.पंचांग के अनुसार,भद्र योग की शुरुआत: 15 फरवरी शाम 5:04 बजे से शुरू होकर अगले दिन 16 फरवरी सुबह 5:23 बजे तक रहेगा. यानी इस बार भद्र योग लगभग 12 घंटे 19 मिनट तक रहेगा.
3.भद्र योग का क्यों नहीं होगा जलाभिषेक पर प्रभाव
ज्योतिषीय शास्त्रों के अनुसार, जब भद्र योग पाताल लोक में स्थित होता है, तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर पूजा-पाठ और शुभ कार्यों पर नहीं पड़ता. इस साल भद्र योग पाताल लोक में रहेगा, इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा और जलाभिषेक पूरी तरह शुभ और फलदायी माने जाएंगे.
4.शिवलिंग पर जल चढ़ाने के शुभ मुहूर्त
महाशिवरात्रि के दिन भक्त पूरे दिन और रात शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष मुहूर्त अत्यंत फलदायी माने जाते हैं.
सुबह जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त - पहला मुहूर्त सुबह 8:24 बजे से 9:48 बजे तक और इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 9:48 बजे से 11:11 बजे तक रहेगा.
अमृत मुहूर्त (सबसे श्रेष्ठ)-सुबह 11:11 बजे से दोपहर 12:35 बजे तक होगा. इस समय किया गया जलाभिषेक अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है.
शाम का शुभ समय -शाम 6:11 बजे से 7:47 बजे तक होगा. जो भक्त दिन में पूजा नहीं कर पाते, उनके लिए यह समय भी अत्यंत शुभ है.
5. महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक की सही पूजा विधि
महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक की सही पूजा विधि क्या है ये बहुत लोगों को पता नहीं होती है. हालांकि महाशिवरात्रि की पूजा विधि बहुत सरल है, लेकिन इसमें श्रद्धा और नियम का विशेष महत्व होता है. ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें कर व्रत का संकल्प लें फिर हल्के या सफेद वस्त्र पहनें और फिर मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें. फिर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और शिवलिंग के सामने दीपक और धूप जलाएं और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें.
6.जलाभिषेक सामग्री
शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हैं उस जल में कुछ चीजें मिलानी चाहिए. उससे पहले एक बात समझ लें कि शिवलिंग पर या तो आप सादा जल चढ़ाएं या गंगाजल. दोनों को मिलाने की फूल न करें. लोटे में जल लेकर उसमें कुछ बूंद कच्चा दूध, शहद, बेलपत्र और फूल मिला दें और तब इस जल को शिवलिंग पर धीरे-धीरे अर्पित करें.
7. महाशिवरात्रि पूजा का आध्यात्मिक महत्व
महाशिवरात्रि पूजा का आध्यात्मिक महत्व क्या है इसे आप धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समझ सकते हैं. इस दिन अनजाने में हुए पाप धुल जाते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक से मानसिक शांति और सौभाग्य प्राप्त होता है. सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं. इस वर्ष महाशिवरात्रि पर भद्र योग जरूर रहेगा, लेकिन यह पाताल लोक में स्थित होने के कारण पूजा में कोई बाधा नहीं डालेगा. भक्त पूरे विश्वास और श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं.
