कार-बाइक के एक्सीडेंट से बचने के लिए जरूर लगाएं ये यंत्र, जानें कब और कैसे लगाना चाहिए वाहन दुर्घटना निवारक?

धर्म
ऋतु सिंह | Nov 15, 2025, 12:16 PM IST
1.वाहन सुरक्षा यंत्र ऐसी कुंजी है जो दुर्घटनाओं से बचाती है
ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार वाहन सुरक्षा यंत्र एक ऐसी कुंजी है जो आपको और आपके परिवार को दुर्घटनाओं से बचा सकती है. इस यंत्र को त्राटकदेश नाशक यंत्र और मारुति यंत्र के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जिस भी वाहन में यह यंत्र रखा जाता है, भगवान हनुमान स्वयं उस वाहन की रक्षा करते हैं. आइए अब जानते हैं कि आपको अपने वाहन में यह यंत्र कब और कैसे स्थापित करना चाहिए.
2.वाहन तड़ाक्ष नाशक यंत्र क्या है?
वाहन तड़ाक्ष नाशक यंत्र एक ज्यामितीय आकृति है जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें भगवान हनुमान की सकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है. यंत्र कई प्रकार के होते हैं, और प्रत्येक की अपनी विशिष्ट ऊर्जा और कार्य होते हैं. इसी प्रकार, वाहन तड़ाक्ष नाशक यंत्र, या मारुति यंत्र, वाहन दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है. वाहन तड़ाक्ष नाशक यंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को नियंत्रित करता है और सुरक्षा प्रदान करता है. इसलिए, इस यंत्र को वाहन में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है.
3.आपको अपने वाहन में वाहन दुर्घटना डिटेक्टर कब स्थापित करना चाहिए?
आप वाहन दुर्घटना नाशक को कभी भी अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं. आप इसे अपनी कार, बस, बाइक या स्कूटर पर भी लटका सकते हैं.
4.वाहन दुर्घटना रोकथाम उपकरण कैसे स्थापित किया जाना चाहिए?
आप वाहन दुर्घटना निवारक यंत्र को मंगलवार, शनिवार या रविवार को अपनी गाड़ी में रख सकते हैं. इसे गाड़ी में रखने से पहले कच्चे दूध और गंगाजल से शुद्ध करें. फिर "ॐ नमो भगवते अंजनेया. महाबलाय स्वाहा" या "ॐ अन्ते रक्षाय नमः" मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. इसके बाद यंत्र को कुछ देर के लिए अपने पूजा स्थल पर रखें. इस यंत्र को अपनी गाड़ी में रखने से पहले गाड़ी को साफ़ कर लें.
5.वाहन दुर्घटना रोकथाम यंत्र के क्या लाभ हैं?
अपनी कार में वाहन दुर्घटना निवारण यंत्र लगाने से आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं. साथ ही कार में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है. अगर आप शनि, मंगल या राहु की महादशा से गुजर रहे हैं तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में अपनी कार में मारुति यंत्र लगाना शुभ फलदायी साबित हो सकता है. इतना ही नहीं, अपनी कार में वाहन सुरक्षा यंत्र लगाने से कार हमेशा आपका साथ देती है, यानी गलत समय पर खराब नहीं होती, आपको कार पर बेवजह खर्च भी नहीं करना पड़ता. आप इस यंत्र को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं या इसका प्रिंटआउट लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं.