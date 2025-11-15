कार-बाइक के एक्सीडेंट से बचने के लिए जरूर लगाएं ये यंत्र, जानें कब और कैसे लगाना चाहिए वाहन दुर्घटना निवारक?

5 . वाहन दुर्घटना रोकथाम यंत्र के क्या लाभ हैं?

अपनी कार में वाहन दुर्घटना निवारण यंत्र लगाने से आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं. साथ ही कार में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है. अगर आप शनि, मंगल या राहु की महादशा से गुजर रहे हैं तो दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में अपनी कार में मारुति यंत्र लगाना शुभ फलदायी साबित हो सकता है. इतना ही नहीं, अपनी कार में वाहन सुरक्षा यंत्र लगाने से कार हमेशा आपका साथ देती है, यानी गलत समय पर खराब नहीं होती, आपको कार पर बेवजह खर्च भी नहीं करना पड़ता. आप इस यंत्र को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं या इसका प्रिंटआउट लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं.