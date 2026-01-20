कई भगवान की पूजा करने से क्या होता है? प्रेमानंद महाराज की बातें सुन खुल जाएंगी आंखें

3 . कोई नहीं सुनेगा फरियाद

3

प्रेमानंद महाराज ने बताया कि जो लोग कभी इस भगवान तो कभी उस भगवान के शरण में जा कर पाला बदलते रहते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है. अगर आपको अपनी कामना पूर्ण करनी है तो हमेशा एक भगवान के शरणागत हो जाएं.