Photos

धर्म

धर्म

कई भगवान की पूजा करने से क्या होता है? प्रेमानंद महाराज की बातें सुन खुल जाएंगी आंखें

हिंदू धर्म में 84 करोड़ देवी देवता है लेकिन अक्सर घरों में कुछ प्रमुख देवी-देवता ही होते हैं और लोग रोज उनकी पूजा करते हैं और जब भी कोई मनोकामना की बारी आती है तो हम अक्सर सभी भगवान के मंदिर पर माथा टेकने पहुंच चाते हैं, लेकिन क्या ये सही है, प्रेमानंद महाराज से जान लिजिए .

ऋतु सिंह | Jan 20, 2026, 01:39 PM IST

1.कभी शिवजी, कभी कृष्ण तो कभी बजरंबली के शरण में जाते हैं तो?

कभी शिवजी, कभी कृष्ण तो कभी बजरंबली के शरण में जाते हैं तो?
1

अगर आप कभी शिवजी, कभी कृष्ण तो कभी बजरंबली के शरण में हाजिरी लगाते हैं तो आपके लिए प्रेमानंद महाराज ने खास सलाह दी है. 

2.क्या कई भगवान की पूजा करनी चाहिए?

क्या कई भगवान की पूजा करनी चाहिए?
2

प्रेमानंद महाराज से एक भक्त ने सवाल पूछा था कि क्या हमें कई भगवान की पूजा करनी चाहिए? तब प्रेमानंद ने जो जवाब दिया वह आंख खोलेने वाला था.

3.कोई नहीं सुनेगा फरियाद

कोई नहीं सुनेगा फरियाद
3

प्रेमानंद महाराज ने बताया कि जो लोग कभी इस भगवान तो कभी उस भगवान के शरण में जा कर पाला बदलते रहते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है. अगर आपको अपनी कामना पूर्ण करनी है तो हमेशा एक भगवान के शरणागत हो जाएं.

4.इसलिए बनाते हैं गुरु

इसलिए बनाते हैं गुरु
4

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि इसलिए ही गुरु बनाने की सलाह दी जाती है कि आप एक भगवान के प्रति आसक्त हों और गुरु ज्ञान लेकर सही दिशा पर चल सकें.

5.भगवान हो जाते हैं कंफ्यूज

भगवान हो जाते हैं कंफ्यूज
5

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि आप कभी गणपति जी तो कभी बजरंबली तो कभी शिवजी या राधा जी के शरण में जाएंगे तो भगवान को लगता है आपकी फरियाद दूसरे भगवान सुन लेंगे लेकिन ऐसे में कोई भी आपकी फरियाद नहीं सुनता है.

6.एक भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं

एक भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं
6

भगवान हमेशा एक रखें और उन्हीं के नाम का जप करें और उनके ही शरणागत हो जाएं. प्रेमानंद जी कहते हैं कि एक के प्रति आपकी भक्ति होनी चाहिए और पूरी तन्मयता के साथ आपको उनकी आराधना में लीन हो जाता चाहिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement