Numerology: सबसे भाग्यशाली जन्मतिथि कौन सी है? इन तारीखों पर जन्मे पैसे और दिल से राजा होते हैं 

धर्म
ऋतु सिंह | Nov 08, 2025, 06:23 PM IST
1. दिल के बहुत शाही होते हैं कुछ खास लोग
इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो चेहरे से भले ही बहुत नर्म और नेकदिल नहीं दिखते, लेकिन दिल के बहुत शाही होते हैं. ये गुप्त रूप से लोगों की मदद भी करते हैं . इसलिए कहा जाता है कि भगवान भी इन लोगों को बहुत कुछ देते हैं.
2.कुछ जन्मतिथि वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं
कुछ जन्मतिथि वाले लोगों पर कुछ ग्रहों की कृपा होती है, जिसकी वजह से कुछ जन्मतिथि वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं . इनका स्वामी सूर्य ग्रह होता है. सूर्य इन्हें उच्च पद , अपार धन और प्रसिद्धि देता है . नेतृत्व क्षमता में ये निपुण होते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार इस जन्मतिथि वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं. आइए जानते हैं...
3.जन्म के समय सूर्य का आशीर्वाद मिलता है
ग्रहों के राजा सूर्य आत्मविश्वास , नेतृत्व, प्रसिद्धि और ऊर्जा के कारक हैं . अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों पर जन्म के समय सूर्य की कृपा होती है, वे जीवन में कैसे तरक्की करते हैं ?
4.इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं भाग्यशाली
अगर आपका जन्मांक 1 है, तो किसी भी महीने की 1 , 10 , 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग शुभ होते हैं. अंक 1 का स्वामी सूर्य है और इस तिथि को जन्मे लोगों को सूर्य की विशेष कृपा और सौभाग्य प्राप्त होता है . अंक ज्योतिष में सूर्य को अंक 1 का स्वामी माना जाता है .
5.लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं .
अंक ज्योतिष के अनुसार , मूलांक 1 वाले लोग आत्मविश्वासी और बेहद महत्वाकांक्षी होते हैं . ये लोग ऊर्जा से भरपूर होते हैं , जो इनके व्यक्तित्व को अविश्वसनीय रूप से आकर्षक बनाता है . लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं .
6.जन्मजात लीडर वाले गुण होते हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार , मूलांक 1 वाले लोग जन्मजात नेता होते हैं और यह गुण बचपन से ही उनमें दिखाई देता है . अपनी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के कारण, वे जिस भी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वहाँ उच्च पद प्राप्त करते हैं. उनकी प्रसिद्धि में वृद्धि होती है.
7.सूर्य के आशीर्वाद से धनवान बनते हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार , अगर ये लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं, तो ये प्रमुख राजनेता बनते हैं. प्रशासनिक अधिकारी, प्रबंधक और व्यवसायी के रूप में भी ये सफल होते हैं. धन के मामले में भी ये भाग्यशाली होते हैं और खूब धन कमाते हैं. ये बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त भी करते हैं.
8.लेकिन कई बार हो जाते हैं अहंकारी
अंक ज्योतिष के अनुसार , कभी-कभी अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर ये अहंकारी और ज़िद्दी हो जाते हैं. ये लोग स्वतंत्र रूप से रहना और अपने फ़ैसले ख़ुद लेना पसंद करते हैं. इन्हें दूसरों के अधीन काम करना पसंद नहीं होता. इसी वजह से ये अक्सर भीड़ में भी अकेलापन महसूस करते हैं.
9. ' इन ' लोगों के साथ अच्छी बनती है
अंक ज्योतिष के अनुसार , मूलांक 1 वाले लोगों की 2 , 3 और 5 अंक वालों के साथ अच्छी बनती है. इनका विवाह भी इन्हीं अंक वालों से हो सकता है. इनके लिए रविवार का दिन शुभ माना जाता है . मूलांक 1 वाले लोगों को नीले और काले रंग से बचना चाहिए.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से