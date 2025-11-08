Numerology: सबसे भाग्यशाली जन्मतिथि कौन सी है? इन तारीखों पर जन्मे पैसे और दिल से राजा होते हैं 

9 . ' इन ' लोगों के साथ अच्छी बनती है

9

अंक ज्योतिष के अनुसार , मूलांक 1 वाले लोगों की 2 , 3 और 5 अंक वालों के साथ अच्छी बनती है. इनका विवाह भी इन्हीं अंक वालों से हो सकता है. इनके लिए रविवार का दिन शुभ माना जाता है . मूलांक 1 वाले लोगों को नीले और काले रंग से बचना चाहिए.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

