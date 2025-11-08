FacebookTwitterYoutubeInstagram
जापान में भूकंप के तेज झटके, तीव्रता 5.6 मापी गई

तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ी, बिहार चुनाव के दौरान मिली Y प्लस सिक्योरिटी, अब उनके साथ हमेशा रहेंगे इतने जवान

तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ी, बिहार चुनाव के दौरान मिली Y प्लस सिक्योरिटी, अब उनके साथ हमेशा रहेंगे इतने जवान

ISRO को मिली बड़ी सफलता! चंद्रयान-2 ने भेजा महत्वपूर्ण डेटा, भविष्य की योजनाओं को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद

ISRO को मिली बड़ी सफलता! चंद्रयान-2 ने भेजा महत्वपूर्ण डेटा, भविष्य की योजनाओं को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद

IND vs SA Series 2025: कब और कहां खेली जाएंगी भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज, एक क्लिक में पाएं सभी डिटेल्स

IND vs SA Series 2025: कब और कहां खेली जाएंगी भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज, एक क्लिक में पाएं सभी डिटेल्स

PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म

PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म

Delhi AQI: दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा ने मचाई तबाही, इन इलाकों में AQI 400 के पार

दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा ने मचाई तबाही, इन इलाकों में AQI 400 के पार

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव

सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव

धर्म

Numerology: सबसे भाग्यशाली जन्मतिथि कौन सी है? इन तारीखों पर जन्मे पैसे और दिल से राजा होते हैं 

अंक ज्योतिष में कुछ तिथियों पर जन्मे लोगों को बहुत भाग्यशाली माना गया है, क्या आप या आपका साथी उनमे से एक हैं तो आप खुद को लकी मानें.

ऋतु सिंह | Nov 08, 2025, 06:23 PM IST

1. दिल के बहुत शाही होते हैं कुछ खास लोग

दिल के बहुत शाही होते हैं कुछ खास लोग
1

इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो चेहरे से भले ही बहुत नर्म और नेकदिल नहीं दिखते, लेकिन दिल के बहुत शाही होते हैं. ये गुप्त रूप से लोगों की मदद भी करते हैं . इसलिए कहा जाता है कि भगवान भी इन लोगों को बहुत कुछ देते हैं.
 

2.कुछ जन्मतिथि वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं

कुछ जन्मतिथि वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं
2

कुछ जन्मतिथि वाले लोगों पर कुछ ग्रहों की कृपा होती है, जिसकी वजह से कुछ जन्मतिथि वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं . इनका स्वामी सूर्य ग्रह होता है. सूर्य इन्हें उच्च पद , अपार धन और प्रसिद्धि देता है . नेतृत्व क्षमता में ये निपुण होते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार इस जन्मतिथि वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं. आइए जानते हैं...

3.जन्म के समय सूर्य का आशीर्वाद मिलता है

जन्म के समय सूर्य का आशीर्वाद मिलता है
3

ग्रहों के राजा सूर्य आत्मविश्वास , नेतृत्व, प्रसिद्धि और ऊर्जा के कारक हैं . अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों पर जन्म के समय सूर्य की कृपा होती है, वे जीवन में कैसे तरक्की करते हैं ?
 

4.इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं भाग्यशाली

इन तारीखों पर जन्मे लोग होते हैं भाग्यशाली
4

अगर आपका जन्मांक 1 है, तो किसी भी महीने की 1 , 10 , 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग शुभ होते हैं. अंक 1 का स्वामी सूर्य है और इस तिथि को जन्मे लोगों को सूर्य की विशेष कृपा और सौभाग्य प्राप्त होता है . अंक ज्योतिष में सूर्य को अंक 1 का स्वामी माना जाता है .

5.लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं .

लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं .
5

अंक ज्योतिष के अनुसार , मूलांक 1 वाले लोग आत्मविश्वासी और बेहद महत्वाकांक्षी होते हैं . ये लोग ऊर्जा से भरपूर होते हैं , जो इनके व्यक्तित्व को अविश्वसनीय रूप से आकर्षक बनाता है . लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं .

6.जन्मजात लीडर वाले गुण होते हैं

जन्मजात लीडर वाले गुण होते हैं
6

अंक ज्योतिष के अनुसार , मूलांक 1 वाले लोग जन्मजात नेता होते हैं और यह गुण बचपन से ही उनमें दिखाई देता है . अपनी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के कारण, वे जिस भी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वहाँ उच्च पद प्राप्त करते हैं. उनकी प्रसिद्धि में वृद्धि होती है.
 

7.सूर्य के आशीर्वाद से धनवान बनते हैं

सूर्य के आशीर्वाद से धनवान बनते हैं
7

अंक ज्योतिष के अनुसार , अगर ये लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं, तो ये प्रमुख राजनेता बनते हैं. प्रशासनिक अधिकारी, प्रबंधक और व्यवसायी के रूप में भी ये सफल होते हैं. धन के मामले में भी ये भाग्यशाली होते हैं और खूब धन कमाते हैं. ये बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त भी करते हैं.
 

8.लेकिन कई बार हो जाते हैं अहंकारी  

लेकिन कई बार हो जाते हैं अहंकारी  
8

अंक ज्योतिष के अनुसार , कभी-कभी अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर ये अहंकारी और ज़िद्दी हो जाते हैं. ये लोग स्वतंत्र रूप से रहना और अपने फ़ैसले ख़ुद लेना पसंद करते हैं. इन्हें दूसरों के अधीन काम करना पसंद नहीं होता. इसी वजह से ये अक्सर भीड़ में भी अकेलापन महसूस करते हैं.
 

9. ' इन ' लोगों के साथ अच्छी बनती है

 ' इन ' लोगों के साथ अच्छी बनती है
9

अंक ज्योतिष के अनुसार , मूलांक 1 वाले लोगों की 2 , 3 और 5 अंक वालों के साथ अच्छी बनती है. इनका विवाह भी इन्हीं अंक वालों से हो सकता है. इनके लिए रविवार का दिन शुभ माना जाता है . मूलांक 1 वाले लोगों को नीले और काले रंग से बचना चाहिए.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

