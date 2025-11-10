FacebookTwitterYoutubeInstagram
Delhi Traffic Alert: अगले 45 दिन तक डिस्‍टर्ब रहेगा दिल्ली का ये रूट, ये अपडेट देखकर ही घर से निकलें

12 नवंबर की परीक्षा के लिए SSC CHSL का एडमिट कार्ड जारी, ssc.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

चिप्स-गुटखा खाने से ट्रेन होती है लेट, लेकिन कैसे? रेल मंत्रालय की जांच में बड़ा खुलासा

Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?

भारत का वो इकलौता नवाब जिसके पास था प्राइवेट रेलवे स्टेशन, चलता-फिरता महल थीं इनकी शाही रेलगाड़ियां

मूलांक 2 वालों वालों के लिए बेहद लकी है इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम, जीवन में मिलती है खूब खुशी और पैसा

HomePhotos

धर्म

Gemology: पैसा छापने की मशीन है ये रत्न, सिर पर चढ़ा लोन का भार उतर जाएगा और खुलेंगे तरक्की के रास्ते

रत्नशास्त्र के अनुसार, किसी व्यक्ति के जीवन की सुख-समृद्धि और सफलता उसकी कुंडली में ग्रहों की चाल पर निर्भर करती है. जब ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं, तो कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती. धन आना बंद हो जाता है और मन में बेचैनी बनी रहती है. ऐसे समय में सही रत्न का चुनाव किस्मत बदल सकती है.  

ऋतु सिंह | Nov 10, 2025, 11:34 AM IST

1.'सफलता और धन का रत्न'

'सफलता और धन का रत्न'
1

रत्नशास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन की सुख-समृद्धि और सफलता उसकी कुंडली में ग्रहों की चाल पर निर्भर करती है. जब ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं, तो कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती. धन आना बंद हो जाता है और मन में बेचैनी बनी रहती है. ऐसे समय में सही रत्न का चुनाव और उसे धारण करने से व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है. रत्नशास्त्र में पाइराइट रत्न को 'सफलता और धन का रत्न' कहा जाता है. जानिए पाइराइट रत्न धारण करने के लाभ
 

2.पाइराइट रत्न

पाइराइट रत्न
2

रत्नशास्त्र के अनुसार, पाइराइट को सूर्य का रत्न माना जाता है. सूर्य ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता का प्रतीक है. इस रत्न को धारण करने वाले व्यक्ति में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है. इस रत्न की खासियत यह है कि यह महंगे रत्नों जितना मूल्यवान नहीं है, फिर भी इसके प्रभाव अद्भुत माने जाते हैं. यह जीवन से अंधकार को दूर कर प्रकाश और आत्मविश्वास लाता है. पाइराइट सोने जैसा दिखने वाला खनिज है. यह एक प्राकृतिक क्रिस्टल है. व्यापार और नौकरी में बाधाओं का सामना कर रहे लोगों, कर्ज और वित्तीय तनाव वाले लोगों को यह रत्न पहनना चाहिए.

3.पाइराइट को 'धन रत्न' कहते हैं

पाइराइट को 'धन रत्न' कहते हैं
3

पाइराइट को 'धन रत्न' भी कहा जाता है क्योंकि इसमें धन को आकर्षित करने की क्षमता होती है. ऐसा माना जाता है कि यह रत्न उन लोगों के लिए कारगर है जो आर्थिक समस्याओं, निवेश में घाटे के साथ-साथ नौकरी या व्यवसाय में बाधाओं का सामना कर रहे हैं. इस रत्न को धारण करने से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, उसे अवसरों को पहचानने की बुद्धि मिलती है और उसकी मेहनत का फल समय पर मिलने लगता है.
 

4.भाग्य आपके साथ रहेगा 

भाग्य आपके साथ रहेगा 
4

ज्योतिष के अनुसार, पाइराइट रत्न पहनने से आत्मविश्वास, साहस और ऊर्जा का संचार होता है. यह रत्न मानसिक तनाव को कम करता है और नकारात्मक विचारों को दूर भगाता है. मन शांत होने पर सफलता स्वतः ही प्राप्त होती है. यह रत्न जीवन में नए अवसर लाता है.
 

5.यह रत्न आपको कर्ज से बाहर निकलने में मदद करता है

यह रत्न आपको कर्ज से बाहर निकलने में मदद करता है
5

जो लोग लंबे समय से कर्ज या आर्थिक तंगी में हैं, उनके लिए पाइराइट रत्न का प्रयोग लाभकारी माना जाता है. आपकी कर्ज चुकाने की क्षमता धीरे-धीरे बेहतर होती है और आपका आर्थिक संतुलन बेहतर होता है. इस रत्न को अपने पर्स या ऑफिस की तिजोरी में रखने से धन का आगमन बढ़ता है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं.
 

6.व्यवसाय विकास और प्रगति

व्यवसाय विकास और प्रगति
6

यह रत्न व्यापारियों के लिए बहुत लाभकारी है. अगर किसी कारणवश उन्हें बार-बार घाटा हो रहा हो या उनके लेन-देन सफल नहीं हो रहे हों, तो इस रत्न को धारण करना बहुत शुभ माना जाता है. पाइराइट को ऑफिस या दुकान में रखा जा सकता है. यह न केवल धन वृद्धि में सहायक है, बल्कि आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति को भी बढ़ाता है.
 

7.इन बातों को याद रखें

इन बातों को याद रखें
7

किसी भी सोमवार या रविवार को पाइराइट को साफ़ करके सूर्य की दिशा में रखकर उसकी पूजा करें. फिर इसे अपने दाहिने हाथ में पहनें या तिजोरी में रखें. ध्यान रहे कि इसे धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी से सलाह ज़रूर लें. इससे आपको शुभ फल मिलेंगे.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

