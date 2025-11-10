Gemology: पैसा छापने की मशीन है ये रत्न, सिर पर चढ़ा लोन का भार उतर जाएगा और खुलेंगे तरक्की के रास्ते

2 . पाइराइट रत्न

रत्नशास्त्र के अनुसार, पाइराइट को सूर्य का रत्न माना जाता है. सूर्य ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता का प्रतीक है. इस रत्न को धारण करने वाले व्यक्ति में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है. इस रत्न की खासियत यह है कि यह महंगे रत्नों जितना मूल्यवान नहीं है, फिर भी इसके प्रभाव अद्भुत माने जाते हैं. यह जीवन से अंधकार को दूर कर प्रकाश और आत्मविश्वास लाता है. पाइराइट सोने जैसा दिखने वाला खनिज है. यह एक प्राकृतिक क्रिस्टल है. व्यापार और नौकरी में बाधाओं का सामना कर रहे लोगों, कर्ज और वित्तीय तनाव वाले लोगों को यह रत्न पहनना चाहिए.