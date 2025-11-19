Gold Lucky Zodiac Signs: इन राशियों के लोगों को सोना पहनना होता है शुभ, दोगुनी तेजी से चमकती है किस्मत

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 19, 2025, 10:07 AM IST
1.राशि चिन्ह
भारतीय ज्योतिष के अनुसार, प्रत्येक धातु किसी न किसी ग्रह से संबंधित मानी जाती है. सोना बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है. यह अध्यात्म, धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक है. हालांकि, सोना सभी के लिए सौभाग्य नहीं लाता.
2.इन लोगों के लिए सोना पहनना होता है शुभ
कुछ लोगों के लिए सोना पहनने से भाग्य दोगुना हो जाता है. कुछ लोगों के लिए यह नुकसान का कारण बनता है. तो, सोने से जुड़े शुभ संकेत क्या हैं
3.मेष राशि
मेष राशि का स्वामी मंगल है. चूंकि सोना बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, इसलिए इस राशि के जातकों को यह शुभ फल देता है. सोना पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है. नेतृत्व क्षमता में सुधार होता है. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं. इस राशि के जातकों के लिए बाएं हाथ में सोने की अंगूठी या चेन पहनना शुभ होता है.
4.कर्क राशि
कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है. बृहस्पति, चंद्रमा का मित्र ग्रह है. इसलिए कर्क राशि वालों के लिए सोना पहनना शुभ होता है. इस राशि को मानसिक शांति मिलती है. आर्थिक उन्नति होती है. इस राशि वालों को इसे मंगलवार या गुरुवार को पहनना चाहिए.
5.सिंह राशि
सिंह राशि का स्वामी सूर्य है. सूर्य और बृहस्पति परस्पर मित्र हैं. इसलिए सिंह राशि वालों के लिए सोना पहनना अत्यंत शुभ होता है. सोना पहनने से इस राशि के लोगों के मान-सम्मान में वृद्धि होती है. इनका आत्मविश्वास बढ़ता है और ये नेतृत्व की स्थिति में आसीन होते हैं. इस राशि के लोगों के लिए रविवार के दिन सोने की अंगूठी और चेन पहनना शुभ होता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
