Gold Lucky Zodiac Signs: इन राशियों के लोगों को सोना पहनना होता है शुभ, दोगुनी तेजी से चमकती है किस्मत

5 . सिंह राशि

5

सिंह राशि का स्वामी सूर्य है. सूर्य और बृहस्पति परस्पर मित्र हैं. इसलिए सिंह राशि वालों के लिए सोना पहनना अत्यंत शुभ होता है. सोना पहनने से इस राशि के लोगों के मान-सम्मान में वृद्धि होती है. इनका आत्मविश्वास बढ़ता है और ये नेतृत्व की स्थिति में आसीन होते हैं. इस राशि के लोगों के लिए रविवार के दिन सोने की अंगूठी और चेन पहनना शुभ होता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से