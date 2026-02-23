Braham Muhurat: सुबह 3 से 4 बजे बीच नींद के टूटने से मिलते हैं ये खास संकेत, इसके पीछे छुपे हैं बहुत ही गहरे राज

कांग्रेस की हरकत से देश नाराज- BJP, प्रदर्शन को लेकर BJP का कांग्रेस पर निशाना, AI समिट में कांग्रेस की गंदी राजनीति, कांग्रेस की देश विरोधी सोच दिखी, कांग्रेस की हरकत से देश नाराज है, कांग्रेस के सहयोगियों ने आपत्ति जताई, जनता कांग्रेस के विचारों को नकार रही, AI समिट में कांग्रेस ने गंदी राजनीति की, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी किनारा कर रहे- BJP | भारत ने तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी, भारत की अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी, अमेरिका-ईरान तनाव के बीच बड़ी खबर, विधानसभा अध्यक्ष को धमकी भरा ई-मेल आया, दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को आया ईमेल, ईमेल में दिल्ली विधानसभा को उड़ाने की धमकी
धर्म
Nitin Sharma | Feb 23, 2026, 10:43 AM IST
1.सुबह आंखों खुलने का संकेत
लगातार आपकी आंखें तड़के 3 से 4 बजे के खुल रही हैं तो यह एक संकेत हैं. यह न सिर्फ वैज्ञानिक रूप से बल्कि अध्यात्मिक रूप से भी विशेष माना जाता है. आइए जानते हैं 3 से 4 बजे सुबह आंख खुलने के पीछे का गहरा संबंध और संकेत क्या है...
2.ऊर्जा का सकारात्मक संचार
योग ग्रंथों और धार्मिक शास्त्रों की मानें तो जब भी व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तो उसकी नींद अपने आप खुल जाती है. इस दौरान व्यक्ति को कोई थकान महसूस नहीं होती. यह वह समय है, जिसमें बॉडी के अंदर एनर्जी का संचार होता है. अगर आपकी भी आंख सुबह 3 से 4 बजे के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है तो समझ लें कि यह आपके जीवन के लिए बेहद लाभदायक साबित होने वाला है.
(Credit Image AI)
3.विशेष शक्तियों का मार्गदर्शन
ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना विशेष शक्तियों का मार्गदर्शन माना जाता है. ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शक्तियां मार्गदर्शन को तैयार होती हैं. ऐसा होने पर आपको जीवन में अच्छे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं.
(Credit Image AI)
4.आध्यात्मिक जागृति का संकेत
ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना बेहद शुभ होता है. इसका अर्थ है कि आपकी आध्यात्मिक जागृति हो रही हो रही है. आपको आत्म साक्षात्मकार हो रहा है. इस समय में उठने से व्यक्ति की तमाम समस्याएं और विाकर खत्म हो सकते हैं.
(Credit Image AI)
5.भगवान का मिलता है आशीर्वाद
ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुलने का मतलब है कि आपकी ईश्वरीय चेतना ब्रह्मांड में विद्यमान हो रही है. इसी वजह से सुबह 3 से 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त माना गया है. इस मुहूर्त में नींद का खुलना इस बात का भी संकेत है भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है. इस समय में अपने ईष्ट देव को जरूर याद करें.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
