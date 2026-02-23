Braham Muhurat: सुबह 3 से 4 बजे बीच नींद के टूटने से मिलते हैं ये खास संकेत, इसके पीछे छुपे हैं बहुत ही गहरे राज

2 . ऊर्जा का सकारात्मक संचार

2

योग ग्रंथों और धार्मिक शास्त्रों की मानें तो जब भी व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तो उसकी नींद अपने आप खुल जाती है. इस दौरान व्यक्ति को कोई थकान महसूस नहीं होती. यह वह समय है, जिसमें बॉडी के अंदर एनर्जी का संचार होता है. अगर आपकी भी आंख सुबह 3 से 4 बजे के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है तो समझ लें कि यह आपके जीवन के लिए बेहद लाभदायक साबित होने वाला है.

(Credit Image AI)