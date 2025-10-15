Vivah Shubh Muhurat 2025: चार्तुमास खत्म होते ही इस दिन से बजेगी शहनाई, जानें विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त

1 . चातुर्मास खत्म होने के बाद बजेगी शहनाई

दरअसल हिंदू धर्म में किसी भी काम को करने से पूर्व शुभ मुहूर्त देखा जाता है. इसमें शादी की बात करें तो चातुर्मास खत्म होने के बाद देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह की पूजा संपन्न होती है. इसके बाद विवाह के शुभ मुहूर्त की शुरुआत होती है.