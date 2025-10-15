Vivah Shubh Muhurat 2025: चार्तुमास खत्म होते ही इस दिन से बजेगी शहनाई, जानें विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त
Toran Tradition: अशोक या आम के पत्तों से ही क्यों बनते हैं तोरण, जानिए इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण
राजस्थान के शांतनु राव को ब्रिटिश संसद में मिला ‘Outstanding Student Achievement Award’
Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा हुई जहरीली, पूरे NCR में GRAP-1 लागू, जानिए क्या हैं नियम और पाबंदियां
Women's Safety Law: डियर लेडीज़ आपको इन कानूनी अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, ये हैं महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच
बार-बार जम्हाई आना नींद नहीं, इन बीमारियों का भी देती है संकेत, इग्नोर करना जान पर पड़ सकता है भारी
APJ Abdul Kalam Quotes In Hindi: मौलाना अब्दुल कलाम की वो 15 प्रेरणादायक बातें, जो संवार देंगी आपका भविष्य
IPS पूरन के आत्महत्या केस में नया मोड़, ASI संदीप के सुसाइड वीडियो से उठे कई सवाल
कोटा में Akshara Singh की अदाओं ने लूटी महफिल, लाइव परफॉर्मेंस में इस लुक में आईं नजर, VIDEO
यूपी में 'योगी मॉडल' ने बदला उद्योग नक्शा, एक साल में नई फैक्ट्रियां ने तोड़ा रिकॉर्ड
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 15, 2025, 09:41 AM IST
1.चातुर्मास खत्म होने के बाद बजेगी शहनाई
दरअसल हिंदू धर्म में किसी भी काम को करने से पूर्व शुभ मुहूर्त देखा जाता है. इसमें शादी की बात करें तो चातुर्मास खत्म होने के बाद देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह की पूजा संपन्न होती है. इसके बाद विवाह के शुभ मुहूर्त की शुरुआत होती है.
2.इस दिन है देवउठनी एकादशी
हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल देवउठनी एकादशी 01 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी. इसी दिन भगवान विष्णु चीर निंद्रा से जागने के बाद विवाह के उत्तम मुहूर्त कब-कब होंगे. आइए जानते हैं विवाह के शुभ मुहूर्त
3.नवंबर 2025 में विवाह के शुभ मुहूर्त
ज्योतिषाचार्य के अनुसार, नवंबर महीने में शादी का सबसे शुभ मुहूर्त 18, 22, 23, 24, 25, 29 और 30 नवंबर 2025 को रहेगा.
4.वहीं दिसंबर 2025 में हैं ये शुभ मुहूर्त
वहीं 2025 के आखिरी महीने यानी दिसंबर 2025 में शादी के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं. इनमें 4 दिसंबर और 5 दिसंबर 2025 को शहनाई बजेगी.
5.फरवरी साल 2026 के शुभ विवाह मुहूर्त
वहीं साल 2026 के जनवरी माह में विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है. वहीं फरवरी माह में विवाह के लिए कई शुभ मुहूर्त हैं. इनमें 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 25 और 26 तारीख हैं.
6.मार्च 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त
वहीं मार्च 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इनमें 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 और 15 मार्च शादी विवाह के लिए बेहद शुभ हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से