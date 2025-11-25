Vivah Panchami Upay: विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 25, 2025, 10:41 AM IST
1.ऐसा करने से जल्द होता है विवाह
ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए अनुष्ठान शीघ्र विवाह, वैवाहिक जीवन में समृद्धि और आदर्श जीवनसाथी का आशीर्वाद दिलाते हैं. शास्त्रों में राम और सीता के विवाह को आदर्श साहचर्य, मर्यादा, भक्ति और शाश्वत प्रेम का प्रतीक बताया गया है.
2.भगवान राम और देवी सीता विवाह
घर या मंदिर में भगवान राम और देवी सीता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और प्रतीकात्मक विवाह अनुष्ठान करें
क्या करें: भगवान राम को पीले और देवी सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें. दोनों मूर्तियों को एक लाल या पीले कपड़े से बाँधकर एक पवित्र बंधन का प्रतीक बनाएँ.
लाभ: वैवाहिक जीवन में प्रेम, सद्भाव और भावनात्मक बंधन को मज़बूत करता है.
3.रामचरितमानस की चौपाई का पाठ
विवाह के इच्छुक अविवाहित व्यक्तियों को रामचरितमानस की एक विशिष्ट चौपाई का 108 बार पाठ करना चाहिए.
मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए चौपाई:
“मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुन्दर सावरो,
करुणा निधान सुजान सिलु सनेहु जानत रावरो."
लाभ: विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति में सहायक होता है.
4.सुहाग सामग्री अर्पित करना और भोजन दान करना
अनुष्ठान: देवी सीता को चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी और मेहंदी जैसी सोलह पारंपरिक सुहाग सामग्री (सोलह श्रृंगार) अर्पित करें. अनुष्ठान के बाद, इन वस्तुओं को किसी विवाहित स्त्री को दान कर दें.
अन्नदान: इस दिन ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है.
लाभ: सुख, समृद्धि और विवाह व रिश्तों से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति होती है.
5.केसर दूध अभिषेक
अनुष्ठान: भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का केसर मिश्रित गाय के दूध से अभिषेक (अनुष्ठान स्नान) करें.
लाभ: विवाह के लिए ज़िम्मेदार ग्रह गुरु (बृहस्पति) के प्रभाव को मज़बूत करता है, जिससे शीघ्र विवाह और समृद्ध वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हैं.
6.ग्रह दोषों के लिए तुलसी के पत्ते का उपाय
अनुष्ठान: जिन लोगों के विवाह में ग्रह बाधाओं के कारण देरी हो रही है, उनके लिए विवाह पंचमी के दिन नौ तुलसी के पत्ते लें, उन पर हल्दी और कुमकुम लगाएं, उन्हें लाल कपड़े में लपेटें और देरी का सामना कर रहे व्यक्ति की दाहिनी कलाई पर बांध दें.
लाभ: अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने और देरी या बार-बार ब्रेकअप का कारण बनने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
