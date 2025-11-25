Vivah Panchami Upay: विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा

6 . ग्रह दोषों के लिए तुलसी के पत्ते का उपाय

6

अनुष्ठान: जिन लोगों के विवाह में ग्रह बाधाओं के कारण देरी हो रही है, उनके लिए विवाह पंचमी के दिन नौ तुलसी के पत्ते लें, उन पर हल्दी और कुमकुम लगाएं, उन्हें लाल कपड़े में लपेटें और देरी का सामना कर रहे व्यक्ति की दाहिनी कलाई पर बांध दें.

लाभ: अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने और देरी या बार-बार ब्रेकअप का कारण बनने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.