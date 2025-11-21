FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार में विभागों के बंटवारे में संजय टाइगर को मिला श्रम संसाधन विभाग, श्रेयसी सिंह को सूचना और खेल मंत्रालय और प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता और पर्यावरण विभाग, रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मिला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IAS टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी को क्यों मिला ₹1 करोड़ का अवॉर्ड?

IAS टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी को क्यों मिला ₹1 करोड़ का अवॉर्ड?

Dollar vs Rupee: डॉलर के सामने रुपया ढेर, जानें क्यों आई इतनी बड़ी ऐतिहासिक गिरावट

Dollar vs Rupee: डॉलर के सामने रुपया ढेर, जानें क्यों आई इतनी बड़ी ऐतिहासिक गिरावट

Bihar Cabinet: बिहार में फाइनल हुआ विभागों का बंटवारा! पहली बार CM नीतीश कुमार को नहीं मिला गृह मंत्रालय, यहां देखें पूरी लिस्ट

बिहार में फाइनल हुआ विभागों का बंटवारा! पहली बार CM नीतीश कुमार को नहीं मिला गृह मंत्रालय, यहां देखें पूरी लिस्ट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Vivah Panchami 2025 Date: क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व

क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व

जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस

जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस

Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स

Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स

HomePhotos

धर्म

Vivah Panchami 2025 Date: क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व

मार्गशीर्ष माह को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है. यह महीना भगवान श्रीराम और माता सीता की भक्ति, श्रद्धा और सुख समृद्धि की कामना के लिए बहुत ही फलदायक माना जाता है. इसी माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर श्रीराम और माता सीता के विवाह का पावन दिन आता है. इसलिए इसे विवाह पंचमी कहते हैं.

नितिन शर्मा | Nov 21, 2025, 05:06 PM IST

1.विवाह पंचमी पर करते हैं व्रत और पाठ

विवाह पंचमी पर करते हैं व्रत और पाठ
1

विवाह पंचमी पर विशेष रूप से भगवान श्रीराम और माता सीता की पूजा अर्चना की जाती है. इसके साथ ही इस दिन व्रत, स्तोत्र और पाठ करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है. घर में सुख शांति आने के साथ ही पति पत्नी के बीच प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है. इसीलिए विवाह पंचमी को हर साल बहुत ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.

Advertisement

2.इस दिन विवाह पंचमी

इस दिन विवाह पंचमी
2

हिंदू पंचांग के अनुसार, विवाह पंचमी मार्गशीष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है. इस बार यह तिथि 25 नवंबर 2025 को पड़ रही है. यही वजह है कि इस बार 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी मनाई जाएगी. इसे भगवान का दिव्य मिलन और वर्षगांठ माना गया है.

3.व्रत और पूजा के साथ मनाते हैं यह दिन

व्रत और पूजा के साथ मनाते हैं यह दिन
3

भगवान श्रीराम और माता सीता के भक्त विवाह पंचमी पर पूजा पाठ करने के साथ ही व्रत रखते हैं. इस दिन मंदिरों में विशेष सजावट होने के साथ ही रामचरितमानस का पाठ किया जाता है. शाम के समय कई स्थानों पर राम–सीता विवाह झांकी का आयोजन होता है.

4.इसलिए मनाई जाती है विवाह पंचमी

इसलिए मनाई जाती है विवाह पंचमी
4

धार्मिक मान्यता के अनुसार, त्रेता युग में इसी पंचमी तिथि को भगवान श्रीराम और माता सीता का विवाह हुआ था. यह विवाह सिर्फ एक दिव्य घटना नहीं, बल्कि आदर्श दांपत्य जीवन का प्रतीक है. राजा जनक की भूमि पर हुआ यह पवित्र मिलन मर्यादा, प्रेम, त्याग और विश्वास का संदेश देता है. इसलिए विवाह पंचमी का पर्व आज भी उतनी ही आस्था से मनाया जाता है जितनी उस समय की जनकपुरी में थी.

TRENDING NOW

5.श्रद्धापूर्वक पूजा और व्रत करने से मिलता है लाभ

श्रद्धापूर्वक पूजा और व्रत करने से मिलता है लाभ
5

माना जाता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में प्रेम, सामंजस्य और समृद्धि आती है, जो लोग विवाह योग्य हैं, उन्हें इस दिन विशेष लाभ प्राप्त होता है. इस तिथि पर अन्न, वस्त्र या धन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है. ऐसा करने से घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है और जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं आती.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IAS टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी को क्यों मिला ₹1 करोड़ का अवॉर्ड?
IAS टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी को क्यों मिला ₹1 करोड़ का अवॉर्ड?
Dollar vs Rupee: डॉलर के सामने रुपया ढेर, जानें क्यों आई इतनी बड़ी ऐतिहासिक गिरावट
Dollar vs Rupee: डॉलर के सामने रुपया ढेर, जानें क्यों आई इतनी बड़ी ऐतिहासिक गिरावट
Bihar Cabinet: बिहार में फाइनल हुआ विभागों का बंटवारा! पहली बार CM नीतीश कुमार को नहीं मिला गृह मंत्रालय, यहां देखें पूरी लिस्ट
बिहार में फाइनल हुआ विभागों का बंटवारा! पहली बार CM नीतीश कुमार को नहीं मिला गृह मंत्रालय, यहां देखें पूरी लिस्ट
पिछले साल भी क्रैश हुआ था एक तेजस फाइटर जेट, जानें तब क्या वजह सामने आई थी?
पिछले साल भी क्रैश हुआ था एक तेजस फाइटर जेट, जानें तब क्या वजह सामने आई थी?
Tejas Crash in Dubai: Oil Leak की वजह से क्रैश हुआ तेजस? जानें सरकार ने क्या बताया
Oil Leak की वजह से क्रैश हुआ तेजस? जानें सरकार ने क्या बताया
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Vivah Panchami 2025 Date: क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व
क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व
जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस
जब कोई गिरता है तो हमें क्यों आती है हंसी? समझें इसके पीछे का साइंस
Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स
Latest Bridal Mehndi Design: शादी से पहले ही फाइनल कर लें इनमें से कोई 1 डिजाइन, देखें 10 ट्रेंडी और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन्स
साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम
साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम
दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है
दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE