Vivah Panchami 2025 Date: क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व

5 . श्रद्धापूर्वक पूजा और व्रत करने से मिलता है लाभ

माना जाता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में प्रेम, सामंजस्य और समृद्धि आती है, जो लोग विवाह योग्य हैं, उन्हें इस दिन विशेष लाभ प्राप्त होता है. इस तिथि पर अन्न, वस्त्र या धन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है. ऐसा करने से घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है और जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं आती.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

