Vivah Panchami 2025 Date: क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व

नितिन शर्मा | Nov 21, 2025, 05:06 PM IST
1.विवाह पंचमी पर करते हैं व्रत और पाठ
विवाह पंचमी पर विशेष रूप से भगवान श्रीराम और माता सीता की पूजा अर्चना की जाती है. इसके साथ ही इस दिन व्रत, स्तोत्र और पाठ करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है. घर में सुख शांति आने के साथ ही पति पत्नी के बीच प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है. इसीलिए विवाह पंचमी को हर साल बहुत ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है.
2.इस दिन विवाह पंचमी
हिंदू पंचांग के अनुसार, विवाह पंचमी मार्गशीष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है. इस बार यह तिथि 25 नवंबर 2025 को पड़ रही है. यही वजह है कि इस बार 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी मनाई जाएगी. इसे भगवान का दिव्य मिलन और वर्षगांठ माना गया है.
3.व्रत और पूजा के साथ मनाते हैं यह दिन
भगवान श्रीराम और माता सीता के भक्त विवाह पंचमी पर पूजा पाठ करने के साथ ही व्रत रखते हैं. इस दिन मंदिरों में विशेष सजावट होने के साथ ही रामचरितमानस का पाठ किया जाता है. शाम के समय कई स्थानों पर राम–सीता विवाह झांकी का आयोजन होता है.
4.इसलिए मनाई जाती है विवाह पंचमी
धार्मिक मान्यता के अनुसार, त्रेता युग में इसी पंचमी तिथि को भगवान श्रीराम और माता सीता का विवाह हुआ था. यह विवाह सिर्फ एक दिव्य घटना नहीं, बल्कि आदर्श दांपत्य जीवन का प्रतीक है. राजा जनक की भूमि पर हुआ यह पवित्र मिलन मर्यादा, प्रेम, त्याग और विश्वास का संदेश देता है. इसलिए विवाह पंचमी का पर्व आज भी उतनी ही आस्था से मनाया जाता है जितनी उस समय की जनकपुरी में थी.
5.श्रद्धापूर्वक पूजा और व्रत करने से मिलता है लाभ
माना जाता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में प्रेम, सामंजस्य और समृद्धि आती है, जो लोग विवाह योग्य हैं, उन्हें इस दिन विशेष लाभ प्राप्त होता है. इस तिथि पर अन्न, वस्त्र या धन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है. ऐसा करने से घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है और जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं आती.
