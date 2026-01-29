FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Vivah Shubh Muhurat 2026: शादी विवाह का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन से बजेंगी शहनाईयां, देखें विवाह के शुभ मुहूर्त

शादी विवाह की शहनाइयों और शुभ विवाह मुहूर्त का इंतजार अब खत्म हो गया है. इसकी वजह शुक्रदेव के उदय होते ही हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है. इसमें विवाह शादी करना बेहद शुभ होता है. शुक्र ग्रह 1 फरवरी 2026 को मीन राशि में उदित होंगे.

नितिन शर्मा | Jan 29, 2026, 07:55 AM IST

1.शुक्र ग्रह के उदय होते ही बजेंगी शहनाई

शुक्र ग्रह के उदय होते ही बजेंगी शहनाई
1

शुक्र ग्रह के उदय होने के साथ ही विवाह शादी की शुरुआत हो गई है. फरवरी में शादी के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिनमें लाखों शादियां होंगी. शुक्र ग्रह का यह उदय उन सभी लोगों के लिए खुशियां लेकर आ रहा है, जो जोड़े लंबे समय से विवाह के शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे. आइए जानते हैं अगले दो महीने तक के विवाह के शुभ मुहूर्त...

2.फरवरी के पहले दिन से बजेंगी शहनाई

फरवरी के पहले दिन से बजेंगी शहनाई
2

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार के अनुसार, इस साल हिंदू धर्म में फरवरी के पहले दिन से ही शहनाई बजेंगी. इसकी वजह शुक्र ग्रह का उदय होना है. इसी की वजह से 5 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक कई शुभ विवाह मुहूर्त हैं.

3.फरवरी में 15 दिन बजेगी शहनाई, देखें तारीख

फरवरी में 15 दिन बजेगी शहनाई, देखें तारीख
3

फरवरी माह में एक या दो नहीं विवाह के कई शुभ मुहूर्त पड़ रहे है. इनमें 5 फरवरी से लेकर 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25 और 26 तारीख शामिल हैं. ये शादी के बेहद शुभ मुहूर्त हैं. ऐसे में साफ है कि फरवरी के 28 दिनों में से 15 दिन तक शहनाई बजेंगी.

4.मार्च में भी बजेंगी खूब शहनाई

मार्च में भी बजेंगी खूब शहनाई
4

व​हीं मार्च माह की बात करें तो इस महीने में भी एक या दो नहीं बल्कि 14 दिनों तक शहनाई बजेंगी. इनकी शुरुआत 2 मार्च से हो जाएगी.

5.मार्च में ये हैं विवाह के शुभ मुहूर्त

मार्च में ये हैं विवाह के शुभ मुहूर्त
5

मार्च माह में शादी के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इनकी शुरुआत 2 मार्च से होगी. शुभ मुहूर्त 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 और 14 मार्च रहेंगे. ऐसे में पूरे महीने में लगभग 12 से 13 दिन तक खूब शहनाई बजेंगी.

6.शादी मुहूर्त और मंगल कार्यों में शुक्र का महत्व

शादी मुहूर्त और मंगल कार्यों में शुक्र का महत्व
6

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूमदार के अनुसार, शुक्र ग्रह व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, धन और खुशी प्रदान करता है. ऐसे में शुक्र या सूर्य के अस्त होने पर विवाह मुंडन और गृह प्रवेश समेत सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है. इसकी वजह शुक्र का दांपत्य जीवन से जुड़ाव होना भी है. शुक्र का उदित विवाह पति-पत्नी के बीच प्रेम, आपसी समझ और रोमांस को मजबूत करता है.

7.भौतिक सुखों के स्वामी हैं शुक्र

भौतिक सुखों के स्वामी हैं शुक्र
7

शुक्र व्यक्ति को धन ऐश्वर्य के साथ ही भौतिक सुख प्रदान करते हैं. ऐसे में शुक्र के उदय होने से व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य और रोमांस, धन-वैभव और कलात्मकता की बढ़ोतरी होती है. शुक्र के उदय होते ही जीवन से नीरसता खत्म हो जाती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

