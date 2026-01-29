Vivah Shubh Muhurat 2026: शादी विवाह का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन से बजेंगी शहनाईयां, देखें विवाह के शुभ मुहूर्त

1 . शुक्र ग्रह के उदय होते ही बजेंगी शहनाई

शुक्र ग्रह के उदय होने के साथ ही विवाह शादी की शुरुआत हो गई है. फरवरी में शादी के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिनमें लाखों शादियां होंगी. शुक्र ग्रह का यह उदय उन सभी लोगों के लिए खुशियां लेकर आ रहा है, जो जोड़े लंबे समय से विवाह के शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे. आइए जानते हैं अगले दो महीने तक के विवाह के शुभ मुहूर्त...