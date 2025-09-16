FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Chanakya Niti: ये छोटी-छोटी आदतें लोगों को आपके सामने झुकने पर कर देंगी मजबूर, अगर चाणक्य का मान लिया गुरु मंत्र

बोन सेटर मानी जाती हैं ये हरी पत्तियां, 10 दिन में टूटी हड्डियां जोड़ देंगी, जोड़ों का दर्द भी खींच लेगीं

Vishwakarma Puja 2025: इस दिन मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व

दिल्ली-एनसीआर ही नहीं पूरे देश में फैल रहा ये खतरनाक वायरस, तेज बुखार-खांसी से जा रही जान,जान लें 10 चौंकाने वाले लक्षण 

भारत के आनंदकुमार स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा

Delhi BMW Accident: कार दुर्घटना में मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत, जानिए कैसे तय होती है इन मामलों में बीमा की रकम

इलाज के बाद ठीक नहीं हुआ मरीज तो डॉक्टर नहीं होगा जिम्मेदार, महिला की मौत पर बोली SC

'ऐसा दौर आएगा, जहां कलाकारों की...' AI के गलत इस्तेमाल पर वरुण-जान्हवी ने जताई चिंता

Documents Checklist: फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपके पास कौन-कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए?, ये रही डिटेल चेकलिस्ट

'AI खतरा नहीं, एक अवसर है..' नीति आयोग का बड़ा बयान; क्या भारत की GDP में आएगा बड़ा उछाल?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत के आनंदकुमार स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा

भारत के आनंदकुमार स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा

Delhi BMW Accident: कार दुर्घटना में मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत, जानिए कैसे तय होती है इन मामलों में बीमा की रकम

Delhi BMW Accident: कार दुर्घटना में मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत, जानिए कैसे तय होती है इन मामलों में बीमा की रकम

इलाज के बाद ठीक नहीं हुआ मरीज तो डॉक्टर नहीं होगा जिम्मेदार, महिला की मौत पर बोली SC

इलाज के बाद ठीक नहीं हुआ मरीज तो डॉक्टर नहीं होगा जिम्मेदार, महिला की मौत पर बोली SC

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Chanakya Niti: ये छोटी-छोटी आदतें लोगों को आपके सामने झुकने पर कर देंगी मजबूर, अगर चाणक्य का मान लिया गुरु मंत्र

ये छोटी-छोटी आदतें लोगों को आपके सामने झुकने पर कर देंगी मजबूर, अगर चाणक्य का मान लिया गुरु मंत्र

बोन सेटर मानी जाती हैं ये हरी पत्तियां, 10 दिन में टूटी हड्डियां जोड़ देंगी, जोड़ों का दर्द भी खींच लेगीं

बोन सेटर मानी जाती हैं ये हरी पत्तियां, 10 दिन में टूटी हड्डियां जोड़ देंगी, जोड़ों का दर्द भी खींच लेगीं

Vishwakarma Puja 2025: इस दिन मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व

इस दिन मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व

HomePhotos

धर्म

Vishwakarma Puja 2025: इस दिन मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व

विश्वकर्मा पूजा 2025, भगवान विश्वकर्मा की जयंती के रूप में मनाई जाएगी. इन्हें हिंदू धर्म में सृष्टि के देवता और दिव्य वास्तुकार के रूप में पूजा जाता है. भगवान विश्वकर्मा की विशेष रूप से इंजीनियरों, कारीगर, शिल्पकार, मैकेनिक, वास्तुकार और औजारों, तकनीक, डिज़ाइन से जुड़े लोग विशेष रूप से पूजा करते हैं

नितिन शर्मा | Sep 16, 2025, 08:43 AM IST

1.इस दिन है विश्वकर्मा पूजा

इस दिन है विश्वकर्मा पूजा
1

हिंदू पंचांग के अनुसार, यह दिन सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश का भी प्रतीक है, जिसे कन्या संक्रांति भी कहा जाता है. इस वर्ष, विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2025 को पड़ रही है.

Advertisement

2.विश्वकर्मा पूजा 2025 की तिथि और समय

विश्वकर्मा पूजा 2025 की तिथि और समय
2

-विश्वकर्मा पूजा 2025 तिथि: 17 सितंबर 2025, बुधवार
-विश्वकर्मा पूजा 2025 संकांति क्षण: 01:55 AM

3.विश्वकर्मा पूजा का महत्व

विश्वकर्मा पूजा का महत्व
3

विश्वकर्मा पूजा ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार को श्रद्धांजलि देने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है. वास्तुकला के देवता होने के नाते, भगवान विश्वकर्मा को देवताओं के महलों, उड़ते हुए रथों और दिव्य भुजाओं के निर्माता के रूप में पूजा जाता है. विश्वकर्मा जयंती पर, मजदूर और कारीगर मशीनों की पूजा करते हैं और उनसे नवप्रवर्तन और सृजन की प्रेरणा मांगते हैं. यह दिन कारीगरों, मैकेनिकों और इंजीनियरों के लिए विश्वकर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने, अपने पेशे में समृद्धि और अपने उद्यम में सफलता की कामना करने का एक अवसर है.

4.भगवान विश्वकर्मा से जुड़ी हैं ये कथाएं

भगवान विश्वकर्मा से जुड़ी हैं ये कथाएं
4

भगवान विश्वकर्मा से जुड़ी कथाएं प्राचीन हिंदू ग्रंथों, जैसे ऋग्वेद, में वर्णित हैं, जहाँ उन्हें एक परमाणु बढ़ई के रूप में वर्णित किया गया है और स्थापत्य वेद के रूप में मान्यता प्राप्त है. ऐसा कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने स्वयं की रचना तब की थी जब कुछ भी नहीं था, इसलिए वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च रचयिता और शिल्पकार हैं. भगवान शिव से संबंधित होने और दिवाली उत्सव से संबंधित होने के कारण, उनकी महत्ता और भी पुष्ट होती है. विश्वकर्मा पूजा करके, भक्त अपने कार्य, उद्यमशीलता और नई परियोजनाओं में सफलता की प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी.

TRENDING NOW

5.विश्वकर्मा पूजा अनुष्ठान

विश्वकर्मा पूजा अनुष्ठान
5

विश्वकर्मा पूजा के दिन, भक्त अपने कारखानों, कार्यस्थलों और औद्योगिक क्षेत्रों में भगवान की पूजा करके इस दिन को मनाते हैं. इंजीनियर, वास्तुकार और शिल्पकार इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, अपनी मशीनों, उपकरणों और कार्य क्षेत्रों को हल्दी, कुमकुम और गेंदे के फूलों से साफ़ और सजाते हैं.

6.प्रसाद के रूप में बांटे फल और मिठाईयां

प्रसाद के रूप में बांटे फल और मिठाईयां
6

भगवान विश्वकर्मा की एक तस्वीर या चित्र औज़ारों और मशीनों के साथ रखा जाता है, और प्रसाद के रूप में फल, मिठाइयाँ और फूल चढ़ाए जाते हैं. विश्वकर्मा गायत्री मंत्र और चुनिंदा श्लोकों का श्रद्धापूर्वक पाठ किया जाता है. इस दिन काम न करने की स्थिति होती है, जहाँ मशीनों और औज़ारों को उनके दिव्य मूल के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है.प्रसाद मेहमानों, कर्मचारियों और कर्मचारियों के बीच बाँटा जाता है, जिससे एक आत्मीयता और कृतज्ञता की भावना का निर्माण होता है. चाहे कोई कारखाना हो, स्टार्टअप हो या स्टूडियो, यह पूजा भक्ति भाव से की जाती है और अपने व्यवसाय और प्रयासों में सफलता और समृद्धि के लिए भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद मांगा जाता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Chanakya Niti: ये छोटी-छोटी आदतें लोगों को आपके सामने झुकने पर कर देंगी मजबूर, अगर चाणक्य का मान लिया गुरु मंत्र
ये छोटी-छोटी आदतें लोगों को आपके सामने झुकने पर कर देंगी मजबूर, अगर चाणक्य का मान लिया गुरु मंत्र
बोन सेटर मानी जाती हैं ये हरी पत्तियां, 10 दिन में टूटी हड्डियां जोड़ देंगी, जोड़ों का दर्द भी खींच लेगीं
बोन सेटर मानी जाती हैं ये हरी पत्तियां, 10 दिन में टूटी हड्डियां जोड़ देंगी, जोड़ों का दर्द भी खींच लेगीं
Vishwakarma Puja 2025: इस दिन मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
इस दिन मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
दिल्ली-एनसीआर ही नहीं पूरे देश में फैल रहा ये खतरनाक वायरस, तेज बुखार-खांसी से जा रही जान,जान लें 10 चौंकाने वाले लक्षण 
दिल्ली-एनसीआर ही नहीं पूरे देश में फैल रहा ये खतरनाक वायरस, तेज बुखार-खांसी से जा रही जान,जान लें 10 चौंकाने वाले लक्षण
Documents Checklist: फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपके पास कौन-कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए?, ये रही डिटेल चेकलिस्ट
फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपके पास कौन-कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए?, ये रही डिटेल चेकलिस्ट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE