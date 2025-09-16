Vishwakarma Puja 2025: इस दिन मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व

Chanakya Niti: ये छोटी-छोटी आदतें लोगों को आपके सामने झुकने पर कर देंगी मजबूर, अगर चाणक्य का मान लिया गुरु मंत्र
नितिन शर्मा | Sep 16, 2025, 08:43 AM IST
1.इस दिन है विश्वकर्मा पूजा
हिंदू पंचांग के अनुसार, यह दिन सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश का भी प्रतीक है, जिसे कन्या संक्रांति भी कहा जाता है. इस वर्ष, विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2025 को पड़ रही है.
2.विश्वकर्मा पूजा 2025 की तिथि और समय
-विश्वकर्मा पूजा 2025 तिथि: 17 सितंबर 2025, बुधवार
-विश्वकर्मा पूजा 2025 संकांति क्षण: 01:55 AM
3.विश्वकर्मा पूजा का महत्व
विश्वकर्मा पूजा ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार को श्रद्धांजलि देने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है. वास्तुकला के देवता होने के नाते, भगवान विश्वकर्मा को देवताओं के महलों, उड़ते हुए रथों और दिव्य भुजाओं के निर्माता के रूप में पूजा जाता है. विश्वकर्मा जयंती पर, मजदूर और कारीगर मशीनों की पूजा करते हैं और उनसे नवप्रवर्तन और सृजन की प्रेरणा मांगते हैं. यह दिन कारीगरों, मैकेनिकों और इंजीनियरों के लिए विश्वकर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने, अपने पेशे में समृद्धि और अपने उद्यम में सफलता की कामना करने का एक अवसर है.
4.भगवान विश्वकर्मा से जुड़ी हैं ये कथाएं
भगवान विश्वकर्मा से जुड़ी कथाएं प्राचीन हिंदू ग्रंथों, जैसे ऋग्वेद, में वर्णित हैं, जहाँ उन्हें एक परमाणु बढ़ई के रूप में वर्णित किया गया है और स्थापत्य वेद के रूप में मान्यता प्राप्त है. ऐसा कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने स्वयं की रचना तब की थी जब कुछ भी नहीं था, इसलिए वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च रचयिता और शिल्पकार हैं. भगवान शिव से संबंधित होने और दिवाली उत्सव से संबंधित होने के कारण, उनकी महत्ता और भी पुष्ट होती है. विश्वकर्मा पूजा करके, भक्त अपने कार्य, उद्यमशीलता और नई परियोजनाओं में सफलता की प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी.
5.विश्वकर्मा पूजा अनुष्ठान
विश्वकर्मा पूजा के दिन, भक्त अपने कारखानों, कार्यस्थलों और औद्योगिक क्षेत्रों में भगवान की पूजा करके इस दिन को मनाते हैं. इंजीनियर, वास्तुकार और शिल्पकार इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, अपनी मशीनों, उपकरणों और कार्य क्षेत्रों को हल्दी, कुमकुम और गेंदे के फूलों से साफ़ और सजाते हैं.
6.प्रसाद के रूप में बांटे फल और मिठाईयां
भगवान विश्वकर्मा की एक तस्वीर या चित्र औज़ारों और मशीनों के साथ रखा जाता है, और प्रसाद के रूप में फल, मिठाइयाँ और फूल चढ़ाए जाते हैं. विश्वकर्मा गायत्री मंत्र और चुनिंदा श्लोकों का श्रद्धापूर्वक पाठ किया जाता है. इस दिन काम न करने की स्थिति होती है, जहाँ मशीनों और औज़ारों को उनके दिव्य मूल के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है.प्रसाद मेहमानों, कर्मचारियों और कर्मचारियों के बीच बाँटा जाता है, जिससे एक आत्मीयता और कृतज्ञता की भावना का निर्माण होता है. चाहे कोई कारखाना हो, स्टार्टअप हो या स्टूडियो, यह पूजा भक्ति भाव से की जाती है और अपने व्यवसाय और प्रयासों में सफलता और समृद्धि के लिए भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद मांगा जाता है.
