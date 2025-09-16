Vishwakarma Puja 2025: इस दिन मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती, जानें पूजा के शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व

6 . प्रसाद के रूप में बांटे फल और मिठाईयां

6

भगवान विश्वकर्मा की एक तस्वीर या चित्र औज़ारों और मशीनों के साथ रखा जाता है, और प्रसाद के रूप में फल, मिठाइयाँ और फूल चढ़ाए जाते हैं. विश्वकर्मा गायत्री मंत्र और चुनिंदा श्लोकों का श्रद्धापूर्वक पाठ किया जाता है. इस दिन काम न करने की स्थिति होती है, जहाँ मशीनों और औज़ारों को उनके दिव्य मूल के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है.प्रसाद मेहमानों, कर्मचारियों और कर्मचारियों के बीच बाँटा जाता है, जिससे एक आत्मीयता और कृतज्ञता की भावना का निर्माण होता है. चाहे कोई कारखाना हो, स्टार्टअप हो या स्टूडियो, यह पूजा भक्ति भाव से की जाती है और अपने व्यवसाय और प्रयासों में सफलता और समृद्धि के लिए भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद मांगा जाता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से