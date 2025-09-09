Vidur Niti: सुखी होते हुए भी दुख में डूबे रहते हैं ये 7 लोग, आपमें तो नहीं ये आदत?

5 . असंतोषी लोग

इसके अलावा जो इंसान जितने में है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वह भी हमेशा दुखी रहेगा. क्योंकि असंतोषी व्यक्ति को कभी किसी भी चीज में संतोष नहीं मिलता है, जिससे वह सुखी रहकर भी हमेशा दुखी रहते हैं.