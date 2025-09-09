Vice President Election 2025 Live: सीपी राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी कौन होगा नया उपराष्ट्रपति? वोटों की गिनती जारी
क्या नेपाल में लौटेगा 'राजा का राज', हिंसा के बाद फिर से चर्चा में क्यों आए नरेश ज्ञानेंद्र शाह?
Vidur Niti: सुखी होते हुए भी दुख में डूबे रहते हैं ये 7 लोग, आपमें तो नहीं ये आदत?
Siachen Avalanche: सियाचिन बेस कैंप के पास भीषण हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, राहत-बचाव कार्य में जुटी सेना
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम
संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद, Karisma Kapoor के बच्चे पहुंचे कोर्ट, मांगी इतनी हिस्सेदारी
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले सबसे बूढ़े क्रिकेटर्स, एक की उम्र 43 साल से ऊपर
लोकतंत्र का ये कैसा चेहरा? काठमांडू में सड़क पर सरेआम वित्त मंत्री को दी 'सजा', लात-घूंसों से जमकर पीटा
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में खेलने वाले 5 सबसे युवा खिलाड़ी, लिस्ट में पाकिस्तान समेत भारतीय खिलाड़ी का नाम
Nepal Unrest: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बालेन शाह, जिन्हें Gen Z नेपाल का PM बनाने की मांग कर रही है
धर्म
Abhay Sharma | Sep 09, 2025, 06:22 PM IST
1.धन का दुरुपयोग
विदुर नीति के अनुसार, जो व्यक्ति धन का दुरुपयोग करता है वह भी हमेशा दुखी रहता है. ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं.
2.दूसरे के भाग्य पर निर्भर रहने वाले
विदुर नीति में बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के भाग्य पर अपना जीवन निर्वाह करता है, वह भी हमेशा दुखी और परेशान रहता है.
3.शांकित या संदेह करने वाला
इसके अलावा विदुर नीति में बताया गया है कि जो इंसान हर चीज पर संदेह करता है वह भी हमेशा दुखी और परेशान रहता है.
4.गुस्से में रहने वाला
कहते हैं गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा दुखदायी होता है और अधिक गुस्से वाला व्यक्ति भी हमेशा परेशान और दुखी रहता है.
5.असंतोषी लोग
इसके अलावा जो इंसान जितने में है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वह भी हमेशा दुखी रहेगा. क्योंकि असंतोषी व्यक्ति को कभी किसी भी चीज में संतोष नहीं मिलता है, जिससे वह सुखी रहकर भी हमेशा दुखी रहते हैं.
6.घृणा करने वाले लोग
इसके अलावा विदुर नीति में बताया गया है कि जिसके अंदर घृणा की भावना रहती है वह व्यक्ति भी कभी सुखी नहीं रहता है.
7.ईर्ष्या करने वाले
विदुर नीति के अनुसार जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या यानी जलन की भावना रहती है, वह व्यक्ति भी कभी सुखी नहीं रहता है.