ईरान युद्ध का भारतीय रसोई घर पर पड़ा असर, एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, नये रेट लागू

दिल्ली-एनसीआर वालों को गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी से बदलेगा मौसम

कन्या और धनु राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

4 मिनट का पावरफुल वर्कआउट, फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ऐसे करें Tabata Training

दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर

शहद क्या मांसाहारी है? खान सर से समझिए वेज हनी कैसे बनता है नॉनवेज और किस धर्म में इसे खाना वर्जित है

धर्म

Vibhishana Temple: दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर

हिंदू धर्म में भगवान श्रीराम की पूजा अर्चना की जाती है तो वहीं रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन उसी के भाई विभीषण की राजस्थान के कोटा में पूजा अर्चना की जाती है. यहां विभीषण का दुनिया में इकलौता मंदिर है. यह मंदिर 5000 साल पुराना है, जहां हर साल मेला लगता है.

Nitin Sharma | Mar 07, 2026, 01:30 PM IST

1.होली पर लगता है विभीषण मेला

होली पर लगता है विभीषण मेला
1

दरअसल विभीषण का यह मंदिर राजस्थान के कोटा स्थित कैथून कस्बे में है. यहां हर साल पारंपरिक रूप से विभीषण मेले का आयोजन किया जाता है. यह मेला धुलेंडी यानी होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं. मेले की शुरुआत आसपास के मंदिरों से निकलने वाली देव विमान शोभायात्रा के साथ होती है.

2.यहां है दुनिया का इकलौता विभीषण मंदिर

यहां है दुनिया का इकलौता विभीषण मंदिर
2

राजस्थान के कोटा स्थित कैथून कस्बे में विभीषण का यह मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है. बताया जाता है कि ये मंदिर करीब 5000 साल पुराना है. मंदिर से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है. आइए जानते हैं...

3.यह है मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा

यह है मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा
3

बताया जाता है कि अयोध्या में भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक के समय शिवजी ने मृत्युलोक की सैर करने की इच्छा प्रकट की. इसमें हनुमान जी भी तैयार हो गये. महादेव और हनुमान जी की यह इच्छा पता लगते ही विभीषण ने उन्हें कांवड़ पर बिठाकर सैर कराने की इच्छा जताई. 

4.भगवान ने सामने रखी ये शर्त

भगवान ने सामने रखी ये शर्त
4

इस पर शिवजी ने शर्त रख दी कि जहां भी उनका कांवड़ जमीन को छुएगा, यात्रा वहीं खत्म हो जाएगी. विभीषण ने भगवान की यह बात मानी और शिवजी व हनुमान को लेकर यात्रा पर निकले पड़े.

5.ऐसे हुआ विभीषण मंदिर का निर्माण

ऐसे हुआ विभीषण मंदिर का निर्माण
5

कुछ स्थानों के भ्रमण के बाद विभीषण का पैर राजस्थान के कोटा स्थित कैथून कस्बे में धरती पर पड़ गया. इससे उनकी यात्रा यही पर खत्म हो गई. वहीं कांवड़ का अगला सिरा करीब 12 किलोमीटर आगे चौरचौमा में और दूसरा हिस्सा कोटा के रंगबाड़ी इलाके में पड़ा. ऐसे में रंगबाड़ी में भगवान हनुमान और चौरचौमा में शिव शंकर का मंदिर स्थापित किया गया. इनमें कैथून में जिस जगह पर  विभीषण का पैर पड़ा, वहां विभीषण मंदिर का निर्माण कराया गया.

6.धड़ के ऊपर का भाग दिखता है

धड़ के ऊपर का भाग दिखता है
6

मंदिर में लगी विभीषण की प्रतिमा में सिर्फ धड़ से ऊपर का भाग ही दिखता है. बताया जाता है कि इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1770 से 1821 के बीच महाराव उम्मेदसिंह प्रथम ने करवाया था. इसी के बाद से यहां विभीषण की पूजा अर्चना की जाती है. 

4 मिनट का पावरफुल वर्कआउट, फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ऐसे करें Tabata Training
दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
शहद क्या मांसाहारी है? खान सर से समझिए वेज हनी कैसे बनता है नॉनवेज और किस धर्म में इसे खाना वर्जित है
इजरायल-ईरान युद्ध के बीच ये हैं दुनिया के 5 सबसे सुरक्षित देश, यहां शांति-सुकून से काट पाएंगे जीवन
अब बागेश्वर में न कथा होगी और न ही लगेगा दरबार, बद्रीनाथ की बर्फींले पहाड़ों पर जा रहे धीरेंद्र शास्त्री
किस दिन है मीन संक्रांति, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
मिथुन और सिंह राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ
पति के किस्मत की चाबी होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, शादी के बाद खुलता है इनके भाग्य का बंद ताला
Numerology: मूलांक 1 से 9 तक, सबके लिए अलग है नजर उतारने का तरीका, जन्मतारीख के अनुसार ऐसे हटाएं नजर दोष
