Vibhishana Temple: दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर

5 . ऐसे हुआ विभीषण मंदिर का निर्माण

कुछ स्थानों के भ्रमण के बाद विभीषण का पैर राजस्थान के कोटा स्थित कैथून कस्बे में धरती पर पड़ गया. इससे उनकी यात्रा यही पर खत्म हो गई. वहीं कांवड़ का अगला सिरा करीब 12 किलोमीटर आगे चौरचौमा में और दूसरा हिस्सा कोटा के रंगबाड़ी इलाके में पड़ा. ऐसे में रंगबाड़ी में भगवान हनुमान और चौरचौमा में शिव शंकर का मंदिर स्थापित किया गया. इनमें कैथून में जिस जगह पर विभीषण का पैर पड़ा, वहां विभीषण मंदिर का निर्माण कराया गया.