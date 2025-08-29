अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करें शुक्र, इन 5 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, खूब मिलेगा धनलाभ

Numerology: ऊपर से लिखवा कर आते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग ये परेशानियां, फ्री में बैठे-बिठाएं मिलती हैं ये तकलीफें
Aman Maheshwari | Aug 29, 2025, 12:17 PM IST
1.मिथुन राशि
शुक्र का गोचर मिथुन राशि के लिए धन कमाने के नए अवसर लेकर आएगा. घर में खुशियां आएंगी और शादी-विवाह का कार्य अटक रहा है तो वो संपन्न होगा.
2.कर्क राशि
कर्क राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में खुशियां आएंगी. जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को अच्छे नतीजे मिलेंगे. साथ ही शादीशुदा जिंदगी में खुशियां आएंगी.
3.कन्या राशि
कन्या वालों को धनलाभ होगा और व्यापार में लाभ मिलेगा. सामाजिक रिश्तें बेहतर होंगे. खर्चे कम करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें.
4.वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में लाभ मिलेगा. धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे और शुक्र के गोचर से धन लाभ हो सकता है.
5.मकर राशि
शुक्र के गोचर से मकर राशि वाले लोगों के जीवन में खुशियां आएंगी. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और बिजनेस में लाभ मिलेगा. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.