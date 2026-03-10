FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद

दिल्ली-एनसीआर में तपती गर्मी से होगी परेशानी, इन 8 राज्यों में झमाझम बारिश के साथ चलेगी तेज हवा

LPG यूजर्स को झटका! अब 21 नहीं 25 दिन बाद ही बुक होगा सिलेंडर, बदले नियम

बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर

शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक

पाकिस्तान से भारत आकर ठेले पर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना डाला 600 करोड़ का कारोबार

धर्म

Shukra-Chandrama Gochar: शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक

Shukra-Chandrama Gochar ka rashi prabhav: धन और एश्वर्य के देवता शुक्र और इमोशन और कूलेस के देवता चंद्रमा का सूर्य की राशि में गोचर कई राशियों के सुनहरे दिन शुरू करने जा रहा है. 15 मार्च से इन राशियों के हाथ जैकपॉट लगेगे जिसके बल पर ये जो चाहेंगे पाएंगे.

ऋतु सिंह | Mar 10, 2026, 07:31 AM IST

1.15 मार्च का ग्रह संयोग क्यों माना जा रहा खास

15 मार्च का ग्रह संयोग क्यों माना जा रहा खास
1

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमादर बताती हैं कि वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल को जीवन की घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है. जब एक ही दिन कई प्रमुख ग्रह नक्षत्र या राशि बदलते हैं तो इसे विशेष परिवर्तन की तरह ही देखा जाता है. पंचांग के अनुसार 15 मार्च को एक ऐसा ही संयोग बन रहा है, जब सूर्य, शुक्र और चंद्र एक ही दिन अलग-अलग नक्षत्रों में गोचर करेंगे. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यह स्थिति कुछ राशियों के लिए गुड लक लेकर आएगी.  इस दिन तड़के सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा. वहीं प्रेम, आकर्षण और सुख का कारक शुक्र रेवती नक्षत्र में और चंद्रमा श्रवणा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष विशेषज्ञ इसे भावनात्मक संतुलन, संबंधों और निर्णय क्षमता से जुड़ी स्थिति मानते हैं. (Photo Credit - AI Generated)
 

2.धन-एश्वर्य और खुशियों के रास्ते खुलेंगे

धन-एश्वर्य और खुशियों के रास्ते खुलेंगे
2

ज्योतिषाचार्य प्रतीका बताती हैं कि जब शुक्र और चंद्रमा सक्रिय स्थिति में होते हैं, तो इसका असर अक्सर रिश्तों, रचनात्मकता और मानसिक संतुलन पर देखा जाता है, धन-एश्वर्य और खुशियों के रास्ते खुलते हैं. वहीं सूर्य का राशि परिवर्तन जीवन की दिशा और आत्मविश्वास से जुड़ा माना जाता है. किसी भी ग्रह गोचर का प्रभाव सभी लोगों पर समान नहीं होता. व्यक्ति की जन्म कुंडली, ग्रह दशा और व्यक्तिगत परिस्थितियां भी परिणामों को प्रभावित करती हैं. तो चलिए जानें वो 3 राशियों कौन सी है जिनपर शुक्र और चंद्र के गोचर का प्रभाव बेहतरीन होने वाला है. (Photo Credit - AI Generated)
 

3.कर्क: पारिवारिक जीवन और रिश्तों में सुधार के संकेत

कर्क: पारिवारिक जीवन और रिश्तों में सुधार के संकेत
3

कर्क राशि के जातकों के लिए यह ग्रह स्थिति अपेक्षाकृत अनुकूल मानी जा रही है. ज्योतिष के अनुसार इस समय रिश्तों में पहले से अधिक संतुलन और समझ दिखाई दे सकती है. कुछ लोगों को परिवार या बच्चों से जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है. नौकरी या व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय नई योजनाओं पर विचार करने का अवसर दे सकता है. साथ ही, संवाद में संयम बनाए रखने से रिश्तों में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिल सकती है. (Photo Credit - AI Generated)
 

4.कन्या: मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना

कन्या: मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना
4

कन्या राशि के लोगों के लिए यह गोचर प्रगति के संकेत दे सकता है. जिन मामलों में लंबे समय से अड़चनें आ रही थीं, उनमें धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार संपत्ति या निवेश से जुड़े मामलों में अनुभवी लोगों की सलाह लेना इस समय लाभदायक हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह समय प्रेरणा देने वाला साबित हो सकता है. हालांकि जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचना बेहतर माना जाता है. (Photo Credit - AI Generated)
 

5.धनु: करियर और आर्थिक मामलों में अवसर

धनु: करियर और आर्थिक मामलों में अवसर
5

धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रह गोचर पेशेवर जीवन में नए अवसरों की ओर संकेत कर सकता है. 15 मार्च के बाद लिए गए कुछ निर्णय भविष्य में लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं. पुराने आर्थिक मामलों या रुके हुए कामों में भी प्रगति देखने को मिल सकती है. संवाद में संतुलन और व्यवहार में विनम्रता रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है.छात्रों और युवाओं के लिए भी यह समय सीखने और नए अनुभव प्राप्त करने का अवसर दे सकता है. (Photo Credit - AI Generated)
 

6.क्या अन्य राशियों को भी इसका फायदा मिल सकता है

क्या अन्य राशियों को भी इसका फायदा मिल सकता है
6

ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार ग्रहों का गोचर केवल तीन राशियों तक सीमित नहीं होता. कई बार अन्य राशियों के लोगों को भी अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.विशेष रूप से वे लोग जो रचनात्मक कार्य, शिक्षा, मीडिया या व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें इस समय नए विचार और अवसर दिखाई दे सकते हैं. हालांकि वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली पर निर्भर करता है. (Photo Credit - AI Generated)

7.करियर और व्यवसाय पर संभावित असर

करियर और व्यवसाय पर संभावित असर
7

इस ग्रह संयोग के दौरान कुछ क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ सकती है. विशेष रूप से कम्युनिकेशन, कला, शिक्षा और बिजनेस से जुड़े लोगों को नई संभावनाएं मिल सकती हैं. फिर भी विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी नए निवेश या प्रोजेक्ट से पहले ठोस योजना बनाना जरूरी है. ग्रहों का सकारात्मक संकेत तभी उपयोगी होता है जब उसके साथ व्यावहारिक सोच भी जुड़ी हो. (Photo Credit - AI Generated)
 

8.रिश्तों और सामाजिक जीवन में बदलाव

रिश्तों और सामाजिक जीवन में बदलाव
8

शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव को अक्सर भावनात्मक संतुलन और रिश्तों से जोड़ा जाता है. ऐसे समय में कई लोगों को अपने सामाजिक दायरे में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.पुराने रिश्तों में सुधार या नए संबंध बनने की संभावनाएं भी बन सकती हैं. हालांकि संवाद में धैर्य और संवेदनशीलता बनाए रखना महत्वपूर्ण माना जाता है. (Photo Credit - AI Generated)
 

9.ग्रह गोचर को समझने का संतुलित दृष्टिकोण

ग्रह गोचर को समझने का संतुलित दृष्टिकोण
9

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहों की चाल जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करने वाले संकेत दे सकती है. लेकिन विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि इसे निश्चित भविष्यवाणी के रूप में नहीं देखना चाहिए. व्यक्ति के निर्णय, मेहनत और परिस्थितियां ही उसके जीवन की दिशा तय करती हैं. ग्रहों का गोचर केवल संभावित परिस्थितियों का संकेत देने वाला कारक माना जाता है. (Photo Credit - AI Generated)
 

10.ग्रहों का यह संयोग क्यों माना जाता है खास

ग्रहों का यह संयोग क्यों माना जाता है खास
10

ज्योतिष में सूर्य, शुक्र और चंद्रमा तीनों को अलग-अलग जीवन क्षेत्रों का प्रतिनिधि माना जाता है. सूर्य आत्मविश्वास और नेतृत्व से जुड़ा है, शुक्र प्रेम, सुख और आकर्षण से जुड़ा माना जाता है, जबकि चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है. जब ये तीनों ग्रह एक ही दिन अलग-अलग नक्षत्रों में सक्रिय होते हैं, तो इसे ज्योतिषीय दृष्टि से ऊर्जा के बदलाव का संकेत माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे समय में कई लोगों के जीवन में मानसिक, सामाजिक और पेशेवर स्तर पर बदलाव महसूस हो सकते हैं.  (Photo Credit - AI Generated)

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणना पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार पूजा विधि और मान्यताओं में अंतर हो सकता है.

बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
पाकिस्तान से भारत आकर ठेले पर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना डाला 600 करोड़ का कारोबार
इन देशों में गंदगी के लिए है ‘जीरो टॉलरेंस’कल्चर, जानिए भारत कहां करता है Top 10 क्लीनेस्ट कंट्री में स्टैंड?
ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन
इन मर्दों की दो पत्नियां होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, शरीर के ये निशान देते हैं लव लाइफ में ट्विस्ट का संकेत
17 या 18 मार्च किस दिन है चैत्र अमावस्या? इस दिन क्या करें दान और सौभाग्य के लिए कौन सा उपाय आएगा काम
अस्त शनि इन 7 राशियों को देगा अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखने का मौका,13 मार्च से नौकरी-प्रमोशन-धन जो चाहेंगी अपने नाम कर लेंगी
Horoscope 8 March: करियर, पैसा और रिश्तों में आज किस राशि का चमकेगा भाग्य? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
