Shukra-Chandrama Gochar: शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक

1 . 15 मार्च का ग्रह संयोग क्यों माना जा रहा खास

1

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमादर बताती हैं कि वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल को जीवन की घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है. जब एक ही दिन कई प्रमुख ग्रह नक्षत्र या राशि बदलते हैं तो इसे विशेष परिवर्तन की तरह ही देखा जाता है. पंचांग के अनुसार 15 मार्च को एक ऐसा ही संयोग बन रहा है, जब सूर्य, शुक्र और चंद्र एक ही दिन अलग-अलग नक्षत्रों में गोचर करेंगे. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यह स्थिति कुछ राशियों के लिए गुड लक लेकर आएगी. इस दिन तड़के सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा. वहीं प्रेम, आकर्षण और सुख का कारक शुक्र रेवती नक्षत्र में और चंद्रमा श्रवणा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष विशेषज्ञ इसे भावनात्मक संतुलन, संबंधों और निर्णय क्षमता से जुड़ी स्थिति मानते हैं. (Photo Credit - AI Generated)

