Shukra-Chandrama Yuti: शुक्र-चंद्रमा की युति इन 5 राशियों को उनके कर्मों का फल देने आ रही है, ये मिलन तरक्की-सफलता और पैसे भर-भर के देगा

धर्म
ऋतु सिंह | Apr 04, 2026, 08:50 AM IST
1.क्यों खास है शुक्र-चंद्रमा की युति?
5 अप्रैल को बन रही शुक्र और चंद्रमा की युति को ज्योतिष में खास माना जा रहा है. संकष्ट चतुर्थी के दिन बनने वाला यह संयोग धन, प्रेम और क्रिएटिविटी पर असर डालने वाला योग है. ज्योतिष के अनुसार शुक्र (वीनस) सुख, सौंदर्य, विलासिता और धन का कारक ग्रह है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और कल्पनाशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है. जब ये दोनों ग्रह एक खास स्थिति (विपरीत गोचर) में आते हैं, तो “कलात्मक योग” बनता है.यह योग व्यक्ति की सोच को रचनात्मक बनाता है और निर्णय लेने की क्षमता में भावनात्मक संतुलन लाता है. यानी आपके कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है. Photo Credit: AI
2.किन लोगों पर ज्यादा असर?
हालांकि यह युति सभी राशियों को प्रभावित करेगी, लेकिन जिनकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा मजबूत स्थिति में हैं या जो कला, फैशन, मीडिया, म्यूजिक या डिजाइन से जुड़े हैं उन्हें इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है. कुछ खास राशियों को चंदमा और शुक्र का मिलन न केवल लग्जरी देगा बल्कि नाम-पैसा- शोहरत सम्मान भी देगा,आइए देखते हैं वे कौन सी राशियां हैं जिनको संचय कर्मों का फल मिलने वाला है. Photo Credit: AI
3.वृश्चिक राशि
शुक्र और चंद्रमा की युति वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ फल लाएगी. इस दौरान इस राशि के लोगों को केवल अच्छी खबरें ही मिलेंगी. वे अतीत में की गई गलतियों को सुधारेंगे. इसके अलावा, उन्हें घर में अभूतपूर्व सुख और शांति का अनुभव होगा. अविवाहित लोगों के लिए इस दौरान विवाह होने की संभावना है. उन्हें नौकरी में तरक्की मिलेगी. व्यापार में भी अच्छी वृद्धि होगी. उन्हें सौभाग्य प्राप्त होगा. आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छुएंगे. पदोन्नति के अनेक अवसर मिलेंगे. Photo Credit: AI
4.मकर राशि
यह कलात्मक योग मकर राशि वालों के लिए बहुत शुभ परिणाम लेकर आएगा. यह योग इस समय इस राशि के लोगों का साहस बढ़ाएगा. वे जो भी करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे. सुख में वृद्धि होगी. वे इस समय विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे. कुछ ही दिनों में उन्हें दोहरी सफलता मिलने का अवसर मिलेगा. विशेष रूप से, धन में वृद्धि होगी. इस दौरान विवाहित लोगों के लिए विवाह की संभावना है. यदि आप व्यवसाय शुरू करते हैं, तो अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होने की संभावना है. Photo Credit: AI
5.मिथुन राशि
कलात्मक योग मिथुन राशि के जातकों को शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करेगा. आर्थिक दृष्टि से भी यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा. आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके विचारों की सराहना करेंगे. घर में अभूतपूर्व सुख का माहौल रहेगा. घर में शुभ घटनाओं के घटित होने की संभावना है. घर में सुख दुगना हो जाएगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. Photo Credit: AI
6.तुला राशि
यह कलात्मक योग तुला राशि के जातकों के जीवन में शुभ परिणाम लाएगा. उन्हें भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा. जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी. सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होंगे. इस दौरान आय के स्रोत बढ़ेंगे. नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. घर में शुभ घटनाओं के घटित होने की संभावना है. Photo Credit: AI
7.कन्या राशि
यह कलात्मक योग कन्या राशि वालों के जीवन में शुभ फल लेकर आएगा. आप जो भी काम करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा. वैवाहिक जीवन सुखमय होगा. आप अपने परिवार के साथ सुखद पल बिताएंगे. इस दौरान कई अधूरे काम पूरे होंगे. अविवाहित लोगों को इस समय जीवनसाथी मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. कम मेहनत से बड़ा लाभ मिलेगा. इस दौरान पुराने कर्ज चुकाने के कई रास्ते खुलेंगे. आप घर में शुभ कार्यों पर अधिक खर्च कर सकते हैं. Photo Credit: AI
8.आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब?
इस तरह के ग्रह योग सिर्फ ज्योतिषीय चर्चा नहीं होते, बल्कि यह हमारे मूड, फैसलों और रोजमर्रा के व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं. ऐसे समय में लोग ज्यादा क्रिएटिव सोचते हैं, नए आइडिया आते हैं और रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ती है. Photo Credit: AI
डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.
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