Shukra-Chandrama Yuti: शुक्र-चंद्रमा की युति इन 5 राशियों को उनके कर्मों का फल देने आ रही है, ये मिलन तरक्की-सफलता और पैसे भर-भर के देगा

1 . क्यों खास है शुक्र-चंद्रमा की युति?

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5 अप्रैल को बन रही शुक्र और चंद्रमा की युति को ज्योतिष में खास माना जा रहा है. संकष्ट चतुर्थी के दिन बनने वाला यह संयोग धन, प्रेम और क्रिएटिविटी पर असर डालने वाला योग है. ज्योतिष के अनुसार शुक्र (वीनस) सुख, सौंदर्य, विलासिता और धन का कारक ग्रह है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और कल्पनाशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है. जब ये दोनों ग्रह एक खास स्थिति (विपरीत गोचर) में आते हैं, तो “कलात्मक योग” बनता है.यह योग व्यक्ति की सोच को रचनात्मक बनाता है और निर्णय लेने की क्षमता में भावनात्मक संतुलन लाता है. यानी आपके कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है. Photo Credit: AI

