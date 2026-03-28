Shukra Gochar: शुक्रदेव इन 4 राशियों का बैंक बैलेंस बढ़ाने आ रहे हैं, जिस चीज पर रखेंगे उंगली हो जाएगी उनकी

2 . ज्योतिष में शुक्र का महत्व और रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव

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वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को जीवन में भौतिक सुख, आर्थिक समृद्धि और रिश्तों की मधुरता से जोड़ा जाता है. यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में हो, तो उसे जीवन में धन, ऐश्वर्य और कला से जुड़ी सफलताएं मिलने की संभावना मानी जाती है.

रोहिणी नक्षत्र शुक्र 27 मार्च को प्रवेश कर गया है और अब उसका प्रभाव दिखना शुरू होगा. रोहिणि को भी ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना गया है. यह नक्षत्र चंद्रमा से जुड़ा होता है और इसे समृद्धि, आकर्षण और रचनात्मकता का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में जब शुक्र इस नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो कई राशियों के लिए इसका असर सकारात्मक माना जाता है, खासकर आर्थिक और पारिवारिक मामलों में. Photo Credit: AI

