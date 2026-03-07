Shukra-Shani Yuti: शुक्र-शनि इन 6 राशियों को मेहनत का फल देने आ रहे, ये जिस चीज पर भी रखेंगे हाथ हो जाएगी उनकी

10 . कुंभ राशि

कुंभ राशि में जन्मे जातकों को शुक्र और शनि की इस युति से परिवार, व्यापार या पुरानी संपत्ति के संबंध में अधिकतम लाभ मिलेगा . आपके वे सभी प्रोजेक्ट जो लंबे समय से अधूरे पड़े हैं, इस शुभ समय में धीरे-धीरे पूरे होंगे, जिससे करियर में सफलता प्राप्त करने का योग बनेगा . इस दौरान कुंभ राशि में जन्मे जातकों को अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के अवसर मिलेंगे . इसके कारण इस दौरान आप पर पड़ने वाला बोझ कम होने की संभावना है . (Photo Credit - AI Generated)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

