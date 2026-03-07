FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Shukra-Shani Yuti: शुक्र-शनि इन 6 राशियों को मेहनत का फल देने आ रहे, ये जिस चीज पर भी रखेंगे हाथ हो जाएगी उनकी

Shukra-Shani Yuti 2026: शुक्र और शनि की युति 4 मार्च से मीन राशि में बन गई है और अब 6 राशियों के जातकों के जीवन को रंगीन बनाने वाली है.इ न राशियों के भाग्य में ऐसा बदलाव लाएंगे जो न केवल उनके लिए कई अवसर लाएंगे बल्कि रिश्तों से लेकर धन तक में इजाफा करेंगे.

ऋतु सिंह | Mar 07, 2026, 08:49 AM IST

1. शुक्र और शनि की मीन में युति

 शुक्र और शनि की मीन में युति
1

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बता रही हैं कि मार्च का महीना कुछ राशियों की जिंदगी में रंग भरने आ रहा है. चार मार्च को ही शुक्र और शनि मीन राशि में एक साथ गोचर कर लिए हैं और यही से शुरू हो गए हैं 6 राशियों के सुनहरे दिन.(Photo Credit - AI Generated)

2.मीन राशि में शुक्र-शनि युति का ज्योतिषीय प्रभाव

मीन राशि में शुक्र-शनि युति का ज्योतिषीय प्रभाव
2

मीन राशि भावनाओं, अध्यात्म, कल्पनाशीलता और करुणा का प्रतीक है. इस राशि में शुक्र और शनि का मिलन से जातकों के पुराने रुके काम पूरे होंगे और भावनात्मक स्थिरता और वित्तीय संतुलन बनेगा. वहीं रचनात्मक क्षेत्रों में नई पहचान दिला सकता है.(Photo Credit - AI Generated)

3.मेहनत का फल देने आ गए ये ग्रह

मेहनत का फल देने आ गए ये ग्रह
3

शुक्र जहां  सुख-धन और एश्वर्य के साथ प्रेम का ग्रह है वहीं शनि न्याय के देवता है जो कड़ी मेहनत, साहस और निरंतर प्रयास को सफल बनाते हैं. इन दोनों ग्रहों का मिलन आपको एकाएक कुछ नहीं देगा लेकिन धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपकेर रुके काम पूरे हो रहे हैं और जीवन में खुशियों की आवक के रास्ते खुल रहे हैं. चलिए जानें किन 6 राशियों के जीवन की दिशा बदलने वाली है.(Photo Credit - AI Generated)
 

4.मेष राशि

मेष राशि
4

मीन राशि में शुक्र और शनि की युति के कारण मेष राशि के जातकों को मेष राशि के जातकों को करियर ग्रोथ का बड़ा मौका मिल सकता है.प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के संकेत के साथ ये मिलन बिजनेस में विस्तार और नए प्रोजेक्ट्स से लाभ देने वाला हो सकता है. जातकों को जीवन में आगे बढ़ने के उत्कृष्ट अवसर मिलेंगे.(Photo Credit - AI Generated)
 

5.वृषभ राशि

वृषभ राशि
5

इस दौरान वृषभ राशि के जातकों के वरिष्ठ अधिकारी उनके कार्यशैली का बारीकी से मूल्यांकन करेंगे और उन्हें पदोन्नति या नई जिम्मेदारी देने पर चर्चा शुरू करेंगे  ऐसे में शुक्र और शनि के शुभ प्रभाव के कारण वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर होगी . साथ ही, इस दौरान वृषभ राशि के जातकों के खर्चे बढ़ेंगे . विशेष रूप से, घर या विश्राम से संबंधित वस्तुओं की खरीदारी के लिए योग बनेगा .(Photo Credit - AI Generated)
 

6.मिथुन राशि

मिथुन राशि
6

मिथुन राशि में जन्मे लोगों को इस दौरान ऐसा योग मिलेगा जिससे उन्हें अपने काम के लिए सबकी प्रशंसा मिलेगी . इसी प्रकार, यदि मिथुन राशि में जन्मे लोग गायन, अभिनय, डिजाइनिंग आदि जैसे कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इस दौरान ऐसा योग बनेगा जिससे उन्हें बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे . साथ ही, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें भी इस दौरान अच्छा योग मिलेगा . शनि और शुक्र के शुभ प्रभाव से घर की पुरानी समस्याएं हल होंगी और सभी पुराने विवाद सुलझ जाएंगे, जिससे आपको सुखमय जीवन जीने का अवसर मिलेगा .(Photo Credit - AI Generated)
 

7.तुला राशि

तुला राशि
7

शुक्र और शनि की इस युति के दौरान तुला राशि में जन्मे जातकों को अपने शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है . इस स्थिति में, तुला राशि में जन्मे जातकों की मेहनत उनके शत्रुओं को करारा जवाब देगी . इसी प्रकार, इस दौरान कार्यस्थल पर राजनीति के मामले में सतर्क रहने से तुला राशि में जन्मे जातकों को लाभ होगा . शुक्र और शनि की इस युति के कारण एक ऐसा योग भी बनेगा जो घर के आर्थिक मामलों में मदद करेगा या लाभ दिलाएगा . ऐसे में तुला राशि में जन्मे जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए .(Photo Credit - AI Generated)
 
 

8.वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि
8

शुक्र और शनि की इस युति के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को एकाग्रता की अधिक शक्ति प्राप्त होगी . यदि वृश्चिक राशि के जातक इस दौरान पढ़ाई या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय भाग्य का पूरा साथ मिलने की प्रबल संभावना है . इस प्रकार, यह समय आपके लिए बहुत सहायक होगा . विदेश में पढ़ाई या नौकरी करने की सोच रहे वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान अच्छे अवसर मिलेंगे . व्यापार कर रहे वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी पुरानी योजनाओं को लागू करने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे .(Photo Credit - AI Generated)
 

9.मकर राशि

मकर राशि
9

शुक्र और शनि की युति के इस दौर में मकर राशि के जातकों का आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा . इसी तरह, इस दौरान मकर राशि के जातकों के शब्दों का प्रभाव भी बढ़ेगा . इस दौरान मकर राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होने की संभावना है और वे अपनी बचत पर अधिक ध्यान दे पाएंगे . यदि मकर राशि के जातक इस दौरान अपना करियर या व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा .(Photo Credit - AI Generated)
 

10.कुंभ राशि

कुंभ राशि
10

कुंभ राशि में जन्मे जातकों को शुक्र और शनि की इस युति से परिवार, व्यापार या पुरानी संपत्ति के संबंध में अधिकतम लाभ मिलेगा . आपके वे सभी प्रोजेक्ट जो लंबे समय से अधूरे पड़े हैं, इस शुभ समय में धीरे-धीरे पूरे होंगे, जिससे करियर में सफलता प्राप्त करने का योग बनेगा . इस दौरान कुंभ राशि में जन्मे जातकों को अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के अवसर मिलेंगे . इसके कारण इस दौरान आप पर पड़ने वाला बोझ कम होने की संभावना है . (Photo Credit - AI Generated)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

