Shukra-Pluto Clash: शुक्र-प्लूटो इन 4 राशियों की लव लाइफ में मचाएंगे तूफान, अचानक बढ़ेंगी गलतफहमियां और टकराव?

धर्म
ऋतु सिंह | Apr 07, 2026, 07:04 AM IST
1.शुक्र का प्लूटो का टकराव क्यों खतरनाक है
शुक्र को प्यार और तालमेल का ग्रह माना गया है, जबकि प्लूटो बदलाव और गहरे रहस्यों का ग्रह होता है. ऐसे में जब ये ग्रह आपस में टकराते हैं तो तो छोटे मतभेद बड़े झगड़े में बदल सकते हैं. जब ये दोनों आमने-सामने आते हैं, तो रिश्तों में इंटेंसिटी बढ़ जाती है .
प्यार गहरा हो सकता है लेकिन साथ ही पजेसिवनेस, शक और टकराव भी बढ़ सकते हैं. अक्सर लोग अपने ईगो और पुराने दबे हुई कुंठाओं या बातों को फिर से हवा देने लगते हैं नतीजा अचानक से रिश्ते में दरार बढ़ने लगती है. तो चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से जानें कि वो कौन सी राशियां जिनपर तलवार लटक रही है. Photo Credit: AI
2.वृषभ राशि
शुक्र और प्लूटो आपके लिए अगल ही स्तर पर खेल करेंगे. यह समय रिश्तों में ओवर-अटैचमेंट ला सकता है. पार्टनर की छोटी बात भी आपको बड़ी लग सकती है और गलतफहमी से बहस बढ़ सकती है. Photo Credit: AI
3.सिंह राशि
शुक्र और प्लूटो का टकराव से ईगो का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है. “मैं सही हूं” वाली सोच रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है और पार्टनर के साथ पावर स्ट्रगल हो सकता है. Photo Credit: AI
4.वृश्चिक राशि
आप ओवर इमोशनल पर्सन है और शुक्र और प्लूटो का टकराव आपको भी प्रभावित करेगा. सीधे कहें तो ये आपकी ही एनर्जी का खेल है. प्लूटो का असर यहां सबसे गहरा होता है. आपकी लाइफ इन दिनो रोलर- कोस्टर जैसी होगी. पुराने मुद्दे फिर से सामने आ सकते हैं और इमोशनल ड्रामा बढ़ सकता है. खुद और अपने इमोशन्स को काबू में रखना होगा. Photo Credit: AI
5. कुंभ राशि
आपकी राशि के लिए शुक्र और प्लूटो का टकराव रिश्तों में अचानक दूरी या ठंडापन आ सकता है. कम्युनिकेशन गैप बढ़ सकता है और हो सकता है कि आपको पार्टनर को समझना या उससे डील करना मुश्किल हो जाए है. आपका साथी पुराने मुद्दों को फिर से उखाड़ सकता है क्योंकि वह अंदर से भरा हुआ है. अगर आप उनकी फीलिंग को समझ लेंगे तो तनाव को हैंडिल कर सकते हैं. Photo Credit: AI
6.सिर्फ ब्रेकअप नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन भी
इस योग को सिर्फ नेगेटिव नजर से देखना गलत होगा. असल में यह समय आपको दिखाता है कि आपका रिश्ता कितना सच्चा और मजबूत है. अगर रिश्ता मजबूत है तो ये और गहरा होगा और अगर कमजोर है तो सच सामने आएगा. यानी यह एंड नहीं, बल्कि रियलिटी चेक है. Photo Credit: AI
7.इन तनावों का असर क्या दिखाएगा प्रभाव?
इन तनावों का असर कई तरह से सामने आ सकता है-
* ऑफिस या पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस रिश्तों में झलक सकता है.
* ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है.
* पुराने झगड़े फिर से सामने आ सकते हैं.
इसलिए किसी भी मुद्दे पर तुरंत रिएक्ट करने से बचें और बातचीत को खुला रखें. साथ ही इमोशनल फैसले लेने से बचें. Photo Credit: AI
8.इस समय क्या करें?
अगर रिश्तों में कड़वाहट घुल रही तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा.
* किसी भी बात पर तुरंत निष्कर्ष न निकालें
* पार्टनर को स्पेस दें
* शक से ज्यादा भरोसा रखें
* दिल से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करें,
शुक्र- प्लूटो की यह टक्कर आपके रिश्ते को या तो और मजबूत बना सकती है या फिर सच्चाई सामने ला सकती है. यह समय डरने का नहीं, बल्कि समझदारी से रिश्ते को संभालने का है.
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