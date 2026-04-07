Shukra-Pluto Clash: शुक्र-प्लूटो इन 4 राशियों की लव लाइफ में मचाएंगे तूफान, अचानक बढ़ेंगी गलतफहमियां और टकराव?

1 . शुक्र का प्लूटो का टकराव क्यों खतरनाक है

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शुक्र को प्यार और तालमेल का ग्रह माना गया है, जबकि प्लूटो बदलाव और गहरे रहस्यों का ग्रह होता है. ऐसे में जब ये ग्रह आपस में टकराते हैं तो तो छोटे मतभेद बड़े झगड़े में बदल सकते हैं. जब ये दोनों आमने-सामने आते हैं, तो रिश्तों में इंटेंसिटी बढ़ जाती है .

प्यार गहरा हो सकता है लेकिन साथ ही पजेसिवनेस, शक और टकराव भी बढ़ सकते हैं. अक्सर लोग अपने ईगो और पुराने दबे हुई कुंठाओं या बातों को फिर से हवा देने लगते हैं नतीजा अचानक से रिश्ते में दरार बढ़ने लगती है. तो चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से जानें कि वो कौन सी राशियां जिनपर तलवार लटक रही है. Photo Credit: AI