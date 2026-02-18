Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी

2 . क्या होता है राजयोग

जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह शुभ स्थिति में मौजूद होते हैं. इन ग्रहों के प्रभाव से राजयोग बनता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख, वैभव, सपन्नता और उच्च पदों की प्राप्ति होती है. राजयोग व्यक्ति का जीवन में सुख, समृद्धि और राजपाठ दिलाता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में राजयोग का निर्माण तब होता है, जब लग्नेश, भाग्येश, केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी ग्रहों की आपस में संबंध स्थापित होता है.