FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CBSE 12वीं के नतीजों पर सस्पेंस बरकरार, पहले डिजिलॉकर फिर UMANG ने बढ़ाई बेचैनी, स्टूडेंट्स बोले- 'अब तो तारीख बता दो'

CBSE 12वीं के नतीजों पर सस्पेंस बरकरार, पहले डिजिलॉकर फिर UMANG ने बढ़ाई बेचैनी, स्टूडेंट्स बोले- 'अब तो तारीख बता दो'

LNJP अस्पताल में सरप्राइज विजिट कर CM रेखा गुप्ता नर्सों को चौंकाया, कही दिल छू लेने वाली बात

LNJP अस्पताल में सरप्राइज विजिट कर CM रेखा गुप्ता नर्सों को चौंकाया, कही दिल छू लेने वाली बात

पाकिस्तान के सीक्रेट ऑपरेशन की खुली पोल! ईरान को बचाने के लिए इस तरह अमेरिका की आंखों में झोंकी धूल

पाकिस्तान हुआ बेनकाब! अमेरिका से किया मध्यस्थता का ड्रामा, अंदरखाने ईरान के लिए चला रहा था सीक्रेट मिशन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Vastu Alert: घर के दरवाजे के पीछे लटकी ये चीजें रोक देती हैं बरकत, बढ़ने लगती हैं आर्थिक तंगी और कर्ज

घर के दरवाजे के पीछे लटकी ये चीजें रोक देती हैं बरकत, बढ़ने लगती हैं आर्थिक तंगी और कर्ज

19 की उम्र में कॉलेज छोड़ा, 10 साल में 30 हजार करोड़ का मालिक बना ये लड़का!

19 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ शुरू की अपनी कंपनी, 10 साल में 30 हजार करोड़ का मालिक बना ये लड़का!

NTA NEET UG 2026 Exam Cancelled: NEET परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्रों को क्या करना है? पहले कितनी बार कैंसिल हुआ है एग्जाम

NEET परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्रों को क्या करना है? पहले कितनी बार कैंसिल हुआ है एग्जाम

HomePhotos

धर्म

Vastu Alert: घर के दरवाजे के पीछे लटकी ये चीजें रोक देती हैं बरकत, बढ़ने लगती हैं आर्थिक तंगी और कर्ज

वास्तु शास्त्र के प्राचीन विज्ञान है. जिसमें घर बनाने से लेकर उसमें रखे सामान, बैठने उठने तक के नियम और सही दिशाओं के बारें में बताया गया है. वास्तु नियम का पालन करने पर व्यक्ति को जीवन में सुख शांति मिलती है, लेकिन इनकी अनदेखी या गलती करने पर व्यक्ति को परेशानी और तंगी का सामना करना पड़ता है.

Nitin Sharma | May 12, 2026, 01:20 PM IST

1.वास्तुदोष का प्रभाव

वास्तुदोष का प्रभाव
1

वास्तु शास्त्र में घर के अंदर दीवारों पर रंग से लेकर दरवाजों तक का अहम रोल है. कई बार ऐसा लोग कमरों को साफ करते या सजाते समय दरवाजे के पीछे लगी खूंटी पर कोई भी सामान टांग देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वास्तुदोष होता है. 

(Credit Image AI)

Advertisement

2.दरवाजे पर इन चीजों को टांगने से लगता है वास्तुदोष

दरवाजे पर इन चीजों को टांगने से लगता है वास्तुदोष
2

वास्तु एक्सपर्ट अशोक भारद्वाज बताते हैं कि वास्तु के नियमों की अनदेखी करने पर वास्तुदोष प्रकट होता है. इसका प्रभाव व्यक्ति की आमदनी से लेकर शरीर तक पर पड़ता है. यही वजह है कि घर के दरवाजे को लेकर भी वास्तु शास्त्र विशेष प्रभाव डालता है. क्योंकि दरवाजों को ऊर्जा का द्वार माना गया है. इस पर इन चीजों को टांगने से वास्तुदोष लगता है, जिसके चलते कंगाली और समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

(Credit Image AI)

3.दरवाजे के पीछे न लटकाये कपड़े

दरवाजे के पीछे न लटकाये कपड़े
3

घर के दरवाजों के पीछे कभी भ कपड़ों का ढेर न लटकाएं. ऐसा करने से घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा एकत्र होती है. इससे मानसिक भारीपन और चिड़चिड़पन हो सकता है, जिसके चलते व्यक्ति तनाव में रहता है. उसे जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है.

(Credit Image AI)

4.दवाईयों से भरा थैला

दवाईयों से भरा थैला
4

घर के अंदर कभी भी दरवाजे के पीछे दवाईयों से भरा थैला नहीं टांगना चाहिए. यह बीमारियों का प्रतीक माना जाता है. दरवाजे के पीछे दवाई या रिपोर्ट का थैला टांगने से इनका प्रभाव तेजी से बढ़ता है. घर की बरकत से लेकर खर्च पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.पुराना कैलेंडर न टांगे

पुराना कैलेंडर न टांगे
5

घर के दरवाजे के पीछे कभी भी पुराना कैलेंडर नहीं टांगना चाहिए. इसे व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है. जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है. व्यक्ति को परेशानी आती है. 

(Credit Image AI)

6.दरवाजे के पीछे रखे जूते चप्पले

दरवाजे के पीछे रखे जूते चप्पले
6

दरवाजे के पीछे जूते चप्पलों का ढेर नहीं लगाना चाहिए. ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में राहु का अशुभ प्रभाव बढ़ता है. इसकी वजह से घर में अशांति और क्लेश रहता है. व्यक्ति को जीवन में समस्याओं और संकटों का सामना करना पड़ता है. 

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Vastu Alert: घर के दरवाजे के पीछे लटकी ये चीजें रोक देती हैं बरकत, बढ़ने लगती हैं आर्थिक तंगी और कर्ज
घर के दरवाजे के पीछे लटकी ये चीजें रोक देती हैं बरकत, बढ़ने लगती हैं आर्थिक तंगी और कर्ज
19 की उम्र में कॉलेज छोड़ा, 10 साल में 30 हजार करोड़ का मालिक बना ये लड़का!
19 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ शुरू की अपनी कंपनी, 10 साल में 30 हजार करोड़ का मालिक बना ये लड़का!
NTA NEET UG 2026 Exam Cancelled: NEET परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्रों को क्या करना है? पहले कितनी बार कैंसिल हुआ है एग्जाम
NEET परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्रों को क्या करना है? पहले कितनी बार कैंसिल हुआ है एग्जाम
दुनिया की किस भाषा को कहा जाता है 'लैंग्वेज ऑफ बिजनेस'? इसके पीछे छिपा है इतिहास और ताकत का खेल
दुनिया की किस भाषा को कहा जाता है 'लैंग्वेज ऑफ बिजनेस'? इसके पीछे छिपा है इतिहास और ताकत का खेल
एशिया की वो भाषा जिसे ज्यादातर देश की सेनाएं सीख रहीं, नौकरी और बिजनेस में भी बढ़ रही इस लैंग्वेज की डिमांड
एशिया की वो भाषा जिसे ज्यादातर देश की सेनाएं सीख रहीं, नौकरी और बिजनेस में भी बढ़ रही इस लैंग्वेज की डिमांड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 4 मूलांक में जन्मे बच्चे घर की दशा और दिशा बदलने वाले होते हैं, घर की तरक्की जन्म लेते ही हो जाती है शुरू
इन 4 मूलांक में जन्मे बच्चे घर की दशा और दिशा बदलने वाले होते हैं, घर की तरक्की जन्म लेते ही हो जाती है शुरू
Vastu Tips For Office Desk: ऑफिस डेस्क पर रखी ये चीजें नौकरी और प्रमोशन में पैदा करती है रुकावट, नहीं हटाया तो होगा सिर्फ पतन
ऑफिस डेस्क पर रखी ये चीजें नौकरी और प्रमोशन में पैदा करती है रुकावट, नहीं हटाया तो होगा सिर्फ पतन
Rahu-Ketu Yuti: राहु-केतु इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, अगले 26 महीनों तक करियर, पैसा और रिश्तों के बिगड़ने का रहेगा डर
राहु-केतु इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, अगले 26 महीनों तक करियर, पैसा और रिश्तों के बिगड़ने का रहेगा डर
Numerology: ये 3 नंबर व्यक्ति को जीवन में दिलाते हैं नेम,फेम और मनी, जानें क्या हैं इनका न्यूमरोलॉजी कनेक्शन
Numerology: ये 3 नंबर व्यक्ति को जीवन में दिलाते हैं नेम,फेम और मनी, जानें क्या हैं इनका न्यूमरोलॉजी कनेक्शन
Apara Ekadashi Vrat Katha 2026: इस दिन है अपरा एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर व्रत की कथा और महत्व
इस दिन है अपरा एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर व्रत की कथा और महत्व
MORE
Advertisement