Vastu Alert: घर के दरवाजे के पीछे लटकी ये चीजें रोक देती हैं बरकत, बढ़ने लगती हैं आर्थिक तंगी और कर्ज

धर्म
Nitin Sharma | May 12, 2026, 01:20 PM IST
1.वास्तुदोष का प्रभाव
वास्तु शास्त्र में घर के अंदर दीवारों पर रंग से लेकर दरवाजों तक का अहम रोल है. कई बार ऐसा लोग कमरों को साफ करते या सजाते समय दरवाजे के पीछे लगी खूंटी पर कोई भी सामान टांग देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वास्तुदोष होता है.
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2.दरवाजे पर इन चीजों को टांगने से लगता है वास्तुदोष
वास्तु एक्सपर्ट अशोक भारद्वाज बताते हैं कि वास्तु के नियमों की अनदेखी करने पर वास्तुदोष प्रकट होता है. इसका प्रभाव व्यक्ति की आमदनी से लेकर शरीर तक पर पड़ता है. यही वजह है कि घर के दरवाजे को लेकर भी वास्तु शास्त्र विशेष प्रभाव डालता है. क्योंकि दरवाजों को ऊर्जा का द्वार माना गया है. इस पर इन चीजों को टांगने से वास्तुदोष लगता है, जिसके चलते कंगाली और समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
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3.दरवाजे के पीछे न लटकाये कपड़े
घर के दरवाजों के पीछे कभी भ कपड़ों का ढेर न लटकाएं. ऐसा करने से घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा एकत्र होती है. इससे मानसिक भारीपन और चिड़चिड़पन हो सकता है, जिसके चलते व्यक्ति तनाव में रहता है. उसे जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है.
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4.दवाईयों से भरा थैला
घर के अंदर कभी भी दरवाजे के पीछे दवाईयों से भरा थैला नहीं टांगना चाहिए. यह बीमारियों का प्रतीक माना जाता है. दरवाजे के पीछे दवाई या रिपोर्ट का थैला टांगने से इनका प्रभाव तेजी से बढ़ता है. घर की बरकत से लेकर खर्च पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है.
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5.पुराना कैलेंडर न टांगे
घर के दरवाजे के पीछे कभी भी पुराना कैलेंडर नहीं टांगना चाहिए. इसे व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है. जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है. व्यक्ति को परेशानी आती है.
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6.दरवाजे के पीछे रखे जूते चप्पले
दरवाजे के पीछे जूते चप्पलों का ढेर नहीं लगाना चाहिए. ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में राहु का अशुभ प्रभाव बढ़ता है. इसकी वजह से घर में अशांति और क्लेश रहता है. व्यक्ति को जीवन में समस्याओं और संकटों का सामना करना पड़ता है.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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