Vastu Alert: घर के दरवाजे के पीछे लटकी ये चीजें रोक देती हैं बरकत, बढ़ने लगती हैं आर्थिक तंगी और कर्ज

6 . दरवाजे के पीछे रखे जूते चप्पले

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दरवाजे के पीछे जूते चप्पलों का ढेर नहीं लगाना चाहिए. ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में राहु का अशुभ प्रभाव बढ़ता है. इसकी वजह से घर में अशांति और क्लेश रहता है. व्यक्ति को जीवन में समस्याओं और संकटों का सामना करना पड़ता है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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