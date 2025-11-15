FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

धर्म

Gold Vastu Tips: इस दिशा में सोना रखने से गरीब भी हो जाते हैं अमीर, मां लक्ष्मी की पसंदीदा है ये दिशा

हर कोई चाहता है कि उसके पास खूब सारा सोना और चांदी हो. दिन प्रति दिन इसमें बढ़ोतरी होती रहे और अमीर हो जाये तो इसके लिए जरूरी है कि सोने को घर के अंदर मां लक्ष्मी की प्रिय दिशा में रखें. मां लक्ष्मी की प्रिय दिशा में सोना चांदी और धन रखने से धन सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है.

नितिन शर्मा | Nov 15, 2025, 10:15 AM IST

1.वास्तु में दिशाओं का महत्व

वास्तु में दिशाओं का महत्व
1

वास्तु शास्त्र में हर दिशा का अलग अलग महत्व बताया गया है. इसमें वास्तु के प्रभाव से लेकर उसके दोष तक को व्यक्त किया गया है. ऐसे में सोना या चांदी को सही दिशा में रखा जाए तो मां लक्ष्मी का स्थिर वास होता है और धन में वृद्धि होती है.

2.गलत दिशा में रखने से होती है हानि

गलत दिशा में रखने से होती है हानि
2

बहुत से लोग अपने घर की तिजोरी को गलत स्थान पर रख देते हैं. इसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है. यह धनहानि की वजह बनती है. आइए वास्तु अनुसार जानते हैं क्या है सोना चांदी रखने की सही दिशा.

3.यह दिशा है बेहद शुभ

यह दिशा है बेहद शुभ
3

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सोना और चांदी के आभूषण रखने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा सबसे शुभ होता है. इस दिशा में मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव की नजर रहती है. इस दिशा में लॉकर रखने वाले लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं. व्यक्ति जल्द से जल्द अमीर होता चला जाता है.

4.इस दिशा में कभी न रखें गहने

इस दिशा में कभी न रखें गहने
4

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सोने चांदी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए. इसके साथ ही इसे आग्नेण कोण यानी दक्षिण-पूर्व दिशा में भी रखने से बचना चाहिए. इस दिशा में सोना-चांदी रखने से धन में कमी आती है. इन स्थानों पर सोना चांदी रखना अशुभ होता है.

5.गलती से भी न रखें टूटे हुए गहने

गलती से भी न रखें टूटे हुए गहने
5

ज्यादातर लोग सोने चांदी के आभूषणों को किसी त्योहार या फिर फैमिली फंक्शन में पहनते हैं. इसबीच कई बार इन आभूषणों के टूटने पर इन्हें उसी लॉकर में रख देते हैं. ऐसा करना अशुभ होता है. इसके अशुभ प्रभाव व्यक्ति को हानि होती है.

6.बीच बीच में भगवान के सामने रखें

बीच बीच में भगवान के सामने रखें
6

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तिजोरी में सालोंसाल जेवर को यूं ही पड़ा न रहने दें. इसे त्योहार और शुभ अवसरों पर गहनों को निकालकर भगवान के सामने रखें. इससे घर में धन धान्य की पूर्ति और संपन्नता आती है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

