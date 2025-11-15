Gold Vastu Tips: इस दिशा में सोना रखने से गरीब भी हो जाते हैं अमीर, मां लक्ष्मी की पसंदीदा है ये दिशा

6 . बीच बीच में भगवान के सामने रखें

6

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तिजोरी में सालोंसाल जेवर को यूं ही पड़ा न रहने दें. इसे त्योहार और शुभ अवसरों पर गहनों को निकालकर भगवान के सामने रखें. इससे घर में धन धान्य की पूर्ति और संपन्नता आती है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

