Vastu Tips For Office Desk: ऑफिस डेस्क पर रखी ये चीजें नौकरी और प्रमोशन में पैदा करती है रुकावट, नहीं हटाया तो होगा सिर्फ पतन

1 . ऑफिस डेस्क पर सामान रखने का पड़ता है प्रभाव

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दरअसल कोई भी व्यक्ति अपने दिन का बड़ा हिस्सा यानी 8 से 9 घंटे अपने ऑफिस डेस्क पर बिताता है.ऐसे में यहां पर रखें सामान से निकलने वाली एनर्जी का प्रभाव व्यक्ति की फिजिकल से लेकर मेंटल हेल्थ और काम करने की क्षमता तक पर पड़ता है, यह अच्छा होने पर व्यक्ति को आगे बढ़ाता है. वहीं नकारात्मक होने पर उसे पीछे की तरफ खिंचता है. यही वजह है कि डेस्क पर ऐसी चीजों को नहीं रखना चाहिए, जो आपकी तरक्की को प्रभावित करती हैं. आइए जानते हैं ऑफिस डेस्क पर किन चीजों को नहीं रखना चाहिए.

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