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Vastu Tips For Office Desk: ऑफिस डेस्क पर रखी ये चीजें नौकरी और प्रमोशन में पैदा करती है रुकावट, नहीं हटाया तो होगा सिर्फ पतन

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Vastu Tips For Office Desk: ऑफिस डेस्क पर रखी ये चीजें नौकरी और प्रमोशन में पैदा करती है रुकावट, नहीं हटाया तो होगा सिर्फ पतन

खूब मेहनत और काम करने के बाद भी नौकरी में आपको मनचाही सफलता या प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है तो इसके पीछे की वजह वास्तुदोष भी हो सकता है. यह वास्तुदोष ऑफिस डेस्क पर रखे सामान की वजह से भी उत्पन्न हो सकता है, जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव डालकर आपकी सफलता को प्रभावित करता है...

Nitin Sharma | May 11, 2026, 12:09 PM IST

1.ऑफिस डेस्क पर सामान रखने का पड़ता है प्रभाव

ऑफिस डेस्क पर सामान रखने का पड़ता है प्रभाव
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दरअसल कोई भी व्यक्ति अपने दिन का बड़ा हिस्सा यानी 8 से 9 घंटे अपने ऑफिस डेस्क पर बिताता है.ऐसे में यहां पर रखें सामान से निकलने वाली एनर्जी का प्रभाव व्यक्ति की फिजिकल से लेकर मेंटल हेल्थ और काम करने की क्षमता तक पर पड़ता है, यह अच्छा होने पर व्यक्ति को आगे बढ़ाता है. वहीं नकारात्मक होने पर उसे पीछे की तरफ खिंचता है. यही वजह है कि डेस्क पर ऐसी चीजों को नहीं रखना चाहिए, जो आपकी तरक्की को प्रभावित करती हैं. आइए जानते हैं ऑफिस डेस्क पर किन चीजों को नहीं रखना चाहिए. 

(Credit Image AI)

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2.ऑफिस डेस्क पर नहीं रखनी चाहिए खाने की प्लेट

ऑफिस डेस्क पर नहीं रखनी चाहिए खाने की प्लेट
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वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऑफिस की डेस्ट पर व्यक्ति को खाने की प्लेट नहीं रखनी चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसा करने से वास्तु दोष प्रकट होता है. मान्यता है कि जिस जगह पर व्यक्ति काम करता है. उस जगह पर प्लेट रखकर भोजन नहीं करना चाहिए. इससे मानसिक स्पष्टता प्रभावित होती है. इससे काम में ध्यान नहीं लग पाता.

(Credit Image AI)

3.नकारात्मकता बढ़ाते हैं कांटेदार पौधे

नकारात्मकता बढ़ाते हैं कांटेदार पौधे
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व्यक्ति को ऑफिस डेस्क पर भी कैक्टस या फिर कोई दूसरा कांटेदार पौधा नहीं रखना चाहिए. अगर यह रखा है तो इसे तुरंत हटा दें क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिसका अशुभ प्रभाव व्यक्ति के काम से लेकर वहां के माहौल पर पड़ता है. इसकी वजह से व्यक्ति को नौकरी में खूब काम करने पर भी मनचाही सफलता प्राप्त नहीं हो पाती. 

(Credit Image AI)

4.पुराना या अव्यवस्थित सामान रखना होता है अशुभ

पुराना या अव्यवस्थित सामान रखना होता है अशुभ
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ऑफिस डेस्क पर रखा अव्यवस्थित सामान जैसे उलझे हुए वायर, गैर जरूरी दस्तावेज और मोटी मोटी फाइलें वास्तुदोष को प्रकट करती हैं. यह न सिर्फ आपके काम को प्रभावित करती है, बल्कि इसका बेहद अशुभ प्रभाव भी पड़ता है, जो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करता है. यह तनाव को बढ़ाता है.

(Credit Image AI)

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5.ऑफिस डेस्क पर इन चीजों को रखना होता है शुभ

ऑफिस डेस्क पर इन चीजों को रखना होता है शुभ
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वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऑफिस डेस्क पर हाथी, कछुए की छोटी प्रतिमा रखना शुभ होता है. इसके अलावा जेड प्लांट भी रख सकते हैं. यह पॉजिटिव एनर्जी देने के साथ ही एकाग्रता को बढ़ाते हैं. इससे तनाव से छुटकारा​ मिलने के साथ ही व्यक्ति का काम में मन लगता है. तरक्की की संभावनाएं बढ़ती हैं.

(Credit Image AI)

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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