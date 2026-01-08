Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 08, 2026, 06:27 AM IST
1.खूब कमाने पर भी नहीं टिकता पैसा
अगर आप भी धन की तंगी और खूब कमाने के बाद भी बरकत न होने से परेशान हैं तो वास्तु के ये उपाय आपकी सुख समृद्धि बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. ये उपाय घर की नकारात्मकता को दूर कर मां लक्ष्मी की कृपा दिलाते हैं. इन्हें नियमित रूप से करने पर कुछ ही महीनों में फर्क दिखने लगता है.
2.घर के मुख्य द्वार को रखें साफ सुथरा
घर का मुख्य द्वार ही मां लक्ष्मी के आगमन और एनर्जी का आने का रास्ता है. इसलिए इसे कभी भी गंदा न रहने दें. यहां जूते चप्पल या कचरा पड़े होने की वजह से अवरोध पैदा होता है. कर्ज बढ़ता है. ऐसे में हर दिन मुख्य द्वार को साफ करें. यहां गंगाजल छिड़कें और स्वास्तिक या ओम का चिह्न बनाएं. मुख्य द्वार को सजाकर रखें. बाहर नींबू-मिर्च टांगें. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती हैं. साथ ही धन का प्रवाह बढ़ता है.
3.उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र या तिजोरी को करें स्थापित
उत्तर दिशा को कुबेर का स्थान माना गया है. घर की इस दिशा में अव्यवस्था न होने दें. ऐसा होने से ही कर्ज बढ़ता है. इसलिए उत्तर दिशा को साफ रखने के साथ ही इस दिशा में कुबेर यंत्र या तिजोरी रखें. तिजोरी में कुछ नोट और लाल कपड़ा रखें. खासकर यहां शुक्रवार को कुबेर मंत्र 'ॐ कुबेराय नमः' का जाप करें. इससे धन आकर्षित होता और कर्ज से मुक्ति मिलती है. बरकत बढ़ती है. उत्तर दिशा में पानी का फव्वारा या एक्वेरियम भी रख सकते हैं.
4.दक्षिण पश्चिमी कोने को बनाएं मजबूत
दक्षिण पश्चिमी दिशा स्थिरता की दिशा है. इस दिशा में दोष होने पर सिर पर कर्ज बढ़ता है. इस कोने में कभी भी भारी चीजें न रखें. जैसे अलमारी या भारी फर्नीचर. इसके साथ ही यहां घर की दीवारों पर लाल या पीला रंग कराये. यहां हनुमान जी की फोटो रखें और मंगलवार को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें. ऐस करने से घर में स्थिरता आती है और कर्ज चुकाने की शक्ति मिलती है. घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है.
5.रसोई और अग्नि कोण को रखें शुद्धि
रसोई दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए. अगर यहां दोष है तो अचानक और व्यर्थ के कामों में धर्न खर्च होता है. इसकी वजह से कर्ज बढ़ता है. इसलिए दक्षिण पूर्व दिशा में खासकर रसोई अग्नि कोण को साफ सुथरा रखें. हर दिन सुबह अग्नि कोण में घी का दीपक जलाएं. यहां पर नमक का पोछा लगाना भी शुभ होता है. इसके साथ ही शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा करें. इससे घर में बरकत बढ़ती है और अन्न-धन की पूर्ति होती है. कर्ज कम होता है.
6.घर में नमक और नींबू का उपाय
किसी भी व्यक्ति के घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा ही कर्ज की बड़ी वजह है. इसे दूर करने के लिए हर दिन कमरे के कोने में समुद्री नमक की कटोरी रखें. हर हफ्ते इसे बदल दें. मुख्य द्वार पर नींबू-मिर्च टांगें. शनिवार को नमक पानी से पोछा लगाएं. इससे राहु-केतु दोष दूर होता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है. घर में पैसा टिकना शुरू हो जाता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से