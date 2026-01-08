FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weather Update: आज कई राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, दक्षिण भारत में बारिश की संभावना, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल 

आज कई राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, दक्षिण भारत में बारिश की संभावना, जानें कैसा रहेगा मौसम का हाल

गर्म पानी से नहाना क्या आंखों के लिए है नुकसानदायक? आयुष मंत्रालय ने दी अहम जानकारी

गर्म पानी से नहाना क्या आंखों के लिए है नुकसानदायक? आयुष मंत्रालय ने दी अहम जानकारी

आसिम मुनीर का नापाक खेल! लश्कर-हमास की करा रहा मीटिंग, ISI कमांडरों की दी जा रही ट्रेनिंग

आसिम मुनीर का नापाक खेल! लश्कर-हमास की करा रहा मीटिंग, ISI कमांडरों की दी जा रही ट्रेनिंग

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स

कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स

14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान

14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान

दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक

दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक

HomePhotos

धर्म

Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स

हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास खूब पैसा रहे, लेकिन कुछ लोग खूब मेहनत करने के बाद भी वे तंगी और कर्ज से जूझते रहते हैं. इसकी वजह वास्तुदोष भी हो सकता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर दिशाएं भी धन के प्रवाह को प्रभावित करती है. ऐसे में वास्तुदोष होने पर खूब कमाने पर भी घर में पैसा नहीं टिकता...

नितिन शर्मा | Jan 08, 2026, 06:27 AM IST

1.खूब कमाने पर भी नहीं टिकता पैसा

खूब कमाने पर भी नहीं टिकता पैसा
1

अगर आप भी धन की तंगी और खूब कमाने के बाद भी बरकत न होने से परेशान हैं तो वास्तु के ये उपाय आपकी सुख समृद्धि बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. ये उपाय घर की नकारात्मकता को दूर कर मां लक्ष्मी की कृपा दिलाते हैं. इन्हें नियमित रूप से करने पर कुछ ही महीनों में फर्क दिखने लगता है. 

Advertisement

2.घर के मुख्य द्वार को रखें साफ सुथरा

घर के मुख्य द्वार को रखें साफ सुथरा
2

घर का मुख्य द्वार ही मां लक्ष्मी के आगमन और एनर्जी का आने का रास्ता है. इसलिए इसे कभी भी गंदा न रहने दें. यहां जूते चप्पल या कचरा पड़े होने की वजह से अवरोध पैदा होता है. कर्ज बढ़ता है. ऐसे में हर दिन मुख्य द्वार को साफ करें. यहां गंगाजल छिड़कें और स्वास्तिक या ओम का चिह्न बनाएं. मुख्य द्वार को सजाकर रखें. बाहर नींबू-मिर्च टांगें. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती हैं. साथ ही धन का प्रवाह बढ़ता है.

3.उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र या तिजोरी को करें स्थापित

उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र या तिजोरी को करें स्थापित
3

उत्तर दिशा को कुबेर का स्थान माना गया है. घर की इस दिशा में अव्यवस्था न होने दें. ऐसा होने से ही कर्ज बढ़ता है. इसलिए उत्तर दिशा को साफ रखने के साथ ही इस दिशा में कुबेर यंत्र या तिजोरी रखें. तिजोरी में कुछ नोट और लाल कपड़ा रखें. खासकर यहां  शुक्रवार को कुबेर मंत्र 'ॐ कुबेराय नमः' का जाप करें. इससे धन आकर्षित होता और कर्ज से मुक्ति मिलती है. बरकत बढ़ती है. उत्तर दिशा में पानी का फव्वारा या एक्वेरियम भी रख सकते हैं.

4.दक्षिण पश्चिमी कोने को बनाएं मजबूत

दक्षिण पश्चिमी कोने को बनाएं मजबूत
4

दक्षिण ​पश्चिमी दिशा स्थिरता की दिशा है. इस दिशा में दोष होने पर सिर पर कर्ज बढ़ता है. इस कोने में कभी भी भारी चीजें न रखें. जैसे अलमारी या भारी फर्नीचर. इसके साथ ही यहां घर की दीवारों पर लाल या पीला रंग कराये. यहां हनुमान जी की फोटो रखें और मंगलवार को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें. ऐस करने से घर में स्थिरता आती है और कर्ज चुकाने की शक्ति मिलती है. घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है.

TRENDING NOW

5.रसोई और अग्नि कोण को रखें शुद्धि

रसोई और अग्नि कोण को रखें शुद्धि
5

रसोई दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए. अगर यहां दोष है तो अचानक और व्यर्थ के कामों में धर्न खर्च होता है. इसकी वजह से कर्ज बढ़ता है. इसलिए दक्षिण पूर्व दिशा में खासकर रसोई अग्नि कोण को साफ सुथरा रखें. हर दिन सुबह अग्नि कोण में घी का दीपक जलाएं. यहां पर नमक का पोछा लगाना भी शुभ होता है. इसके साथ ही शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा करें. इससे घर में बरकत बढ़ती है और अन्न-धन की पूर्ति होती है. कर्ज कम होता है.

6.घर में नमक और नींबू का उपाय

घर में नमक और नींबू का उपाय
6

किसी भी व्यक्ति के घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा ही कर्ज की बड़ी वजह है. इसे दूर करने के लिए हर दिन कमरे के कोने में समुद्री नमक की कटोरी रखें. हर हफ्ते इसे बदल दें. मुख्य द्वार पर नींबू-मिर्च टांगें. शनिवार को नमक पानी से पोछा लगाएं. इससे राहु-केतु दोष दूर होता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है. घर में पैसा टिकना शुरू हो जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान
14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान
दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक
दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक
ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण
ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण
8th Pay Commission: जूनियर कर्मचारियों से लेकर टॉप अफसर तक, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? जानिए लेवल 1 से 18 की पूरी डिटेल
जूनियर कर्मचारियों से लेकर टॉप अफसर तक, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? जानिए लेवल 1 से 18 की पूरी डिटेल
MORE
Advertisement
धर्म
Shakun Shastra: हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
Budh Grah Dosh: कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को जरूर करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
Numerology: बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं 
बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं
2026 Shubh Muhurat: इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें
इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें
MORE
Advertisement