Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स

6 . घर में नमक और नींबू का उपाय

6

किसी भी व्यक्ति के घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा ही कर्ज की बड़ी वजह है. इसे दूर करने के लिए हर दिन कमरे के कोने में समुद्री नमक की कटोरी रखें. हर हफ्ते इसे बदल दें. मुख्य द्वार पर नींबू-मिर्च टांगें. शनिवार को नमक पानी से पोछा लगाएं. इससे राहु-केतु दोष दूर होता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है. घर में पैसा टिकना शुरू हो जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से