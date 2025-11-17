FacebookTwitterYoutubeInstagram
गुजरात- गांधीनगर में मजार पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने दरगाह से अवैध कब्जे को हटाया

धर्म

Mobile Wallpaper: अशांति और समस्याओं से भरा है जीवन तो मोबाइल पर लगाएं ऐसे वॉलपेपर, शांति के साथ आएगी सकारात्मकता

वास्तु में हर उस चीज का महत्व है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं या रहते हैं. इसमें घर से लेकर मोबाइल फोन तक शामिल है. ऐसे में घर की दीवानों के रंगों से लेकर मोबाइल फोन पर लगा वॉलपेपर तक आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है. इसलिए अगर आप परेशान हैं तो इन मोबाइल वॉलपेपर को इस्तेमाल कर शांति पा सकते हैं...

नितिन शर्मा | Nov 17, 2025, 08:55 AM IST

1.मन को करता है शांत

मन को करता है शांत
1

पहाड़, शांत नदियां, झरने या साफ़ समुद्र जैसे प्राकृतिक दृश्य मन को शांति प्रदान करते हैं. मन की शांति के लिए बहता पानी (नदी या झरना) मन को शांत करता है.

2.गुलाब 

गुलाब 
2

गुलाब, खासकर लाल या गुलाबी, प्रेम, रोमांस और सकारात्मकता का प्रतीक हैं. अगर शादी में देरी हो रही हो, तो गुलाबी वॉलपेपर का इस्तेमाल शुभ माना जाता है.

3.सादगी और शांत रंग 

सादगी और शांत रंग 
3

नीला, हल्का हरा, सफ़ेद और पेस्टल शेड्स जैसे शांत रंग चुनें. ये रंग शांति, स्थिरता और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं. चमकीले, आक्रामक या बहुत गहरे रंग की पृष्ठभूमि से बचें क्योंकि ये रंग अनिद्रा और चिंता का कारण बन सकते हैं.

4.ओम या स्वास्तिक 

ओम या स्वास्तिक 
4

ओम या स्वास्तिक जैसे पवित्र प्रतीकों वाले वॉलपेपर का उपयोग आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक एकाग्रता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है.

5.मोबाइल पर न लगाएं ऐसे वॉलपेपर

मोबाइल पर न लगाएं ऐसे वॉलपेपर
5

हिंसक या दुखद चित्र: जंगली, हिंसक जानवर या दुखद चित्र मन को विचलित करते हैं और आक्रामकता बढ़ाते हैं.

6.स्थिर या रुका हुआ पानी 

स्थिर या रुका हुआ पानी 
6

रुका हुआ पानी प्रगति में रुकावट का प्रतीक है. बहता हुआ पानी (नदी/झरना) शुभ होता है, लेकिन रुका हुआ पानी अशुभ होता है.

7.सूखे पेड़ या शरद ऋतु

सूखे पेड़ या शरद ऋतु
7

ये नकारात्मकता, निराशा और अवसरों की कमी का प्रतिनिधित्व करते हैं.

8.धुंधली या टूटी हुई तस्वीरें

धुंधली या टूटी हुई तस्वीरें
8

ऐसी तस्वीरें आपके जीवन में अस्पष्टता और विखंडन ला सकती हैं.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

