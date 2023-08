इन टूटी-फूटी चीजों का इस्तेमाल बन सकता है कंगाली का कारण, आज ही कर दें घर से बाहर

डीएनए हिंदीः वास्तु शास्त्र में कई ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है. ऐसे में व्यक्ति को वास्तु दोष (Vastu Tips For Home) के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आपको वास्तु दोष (Vastu Tips For Home) के कारण कर्ज, तंगी, जीवन में अशांति आदि कई समस्याएं हो सकती हैं. इनसे बचने के लिए आपको वास्तु के अनुसार घर में कई टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं (Vastu Tips For Home) करना चाहिए. अगर आपके घर में भी यह टूटी हुई चीजें हैं तो इन्हें तुरंत हटा (Vastu Tips For Home) देना चाहिए.