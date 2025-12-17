FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अहमदाबाद के स्कूलों में बम की धमकी, 4 स्कूलों को ईमेल से मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस मामले की जांच में जुटी | प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया, सभी संस्थानों में 50% लोग ही काम करेंगे | नीतीश कुमार को पाकिस्तान डॉन की धमकी, मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने पर भड़का

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
OpenAI ने लॉन्च किया इमेज बनाने वाला नया AI मॉडल, भारतीयों के लिए पेश किए कई फीचर्स, जानिए इसकी खासियत

OpenAI ने लॉन्च किया इमेज बनाने वाला नया AI मॉडल, भारतीयों के लिए पेश किए कई फीचर्स, जानिए इसकी खासियत

2026 में और बढ़ेगा मोबाइल रिचार्ज का बोझ!, टेलीकॉम कंपनियां हर प्लान में कर सकती हैं 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी

2026 में और बढ़ेगा मोबाइल रिचार्ज का बोझ!, टेलीकॉम कंपनियां हर प्लान में कर सकती हैं 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी

'धुरंधर' नहीं आई पसंद? कोई बात नहीं! 2025 की ये 5 धांसू OTT सीरीज बना देंगी आपका मूड

'धुरंधर' नहीं आई पसंद? कोई बात नहीं! 2025 की ये 5 धांसू OTT सीरीज बना देंगी आपका मूड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत

क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत

Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर 

भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर

HomePhotos

धर्म

Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

दिसंबर के तीसरे हफ्ते में क्रिसमस का त्योहार आने वाला है. इस मौके पर क्रिसमस ट्री को भी सजाया जाता है. इसकी वजह इस पौधे को बेहद शुभ माना जाना है. ज्योतिष की मानें तो क्रिसमस ट्री का बड़ा महत्व है. इसे घर में रखने मात्र से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है. घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है.

नितिन शर्मा | Dec 17, 2025, 08:47 AM IST

1.वास्तुदोष

वास्तुदोष
1

अगर आप घर में किसी भी तरह के वास्तुदोष से जूझ रहे हैं तो क्रिसमस ट्री को लगा सकते हैं, लेकिन इसकी दिशा और घर में रखने वाली जगह का खास ध्यान रखें.

Advertisement

2.उत्तर पूर्व दिशा

उत्तर पूर्व दिशा
2

क्रिसमस ट्री को घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए. ऐसा करने से घर में रहने वाले लोगों के बीच प्यार और तालमेल बढ़ता है. इनकम के सोर्स बढ़ते हैं. जीवन में सुख शांति आती है.

3.गलती से भी यहां न रखें

गलती से भी यहां न रखें
3

क्रिसमस ट्री को गलती से भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से वास्तुदोष प्रकट करता है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है. 

4.नेगेटिव एनर्जी को करता है दूर

नेगेटिव एनर्जी को करता है दूर
4

क्रिसमस ट्री तिकोना होता है. इस पेड़ के शीर्ष पर एंजेल गेब्रियल या बेथलहम के सितारे का स्थान है, जो नेगेटिव एनर्जी का काम करता है. 

TRENDING NOW

5.Disclaimer

Disclaimer
5

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत
क्या सुबह उठते ही होता है आपके सिर में दर्द तो इसे न करें इग्नोर, इन पोषक तत्वों की कमी का मिलता है संकेत
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर 
भारत के किस राज्य में 18 साल से पहले शादी कर रहीं हैं लड़कियां? ये राज्य है टॉप पर
चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला IAS कौन हैं? पूरी दुनिया की बन गईं रोल मॉडल 
चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला IAS कौन हैं? पूरी दुनिया की बन गईं रोल मॉडल
मिडिल क्लास से अमीर बनने का क्या है फॉर्मूला? एक्सपर्ट ने बताए जरूरी टिप्स
मिडिल क्लास से अमीर बनने का क्या है फॉर्मूला? एक्सपर्ट ने बताए जरूरी टिप्स
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
पिता की लाडली होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, इनके पैर जहां पड़ते हैं खुल जाते हैं खुशहाली और तरक्की के रास्ते
Rashifal 16 December 2025: आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन राशि के जातकों को मिलेगा व्यापार में लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Mulank 8 Horoscope 2026: मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल
Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज
Jyotish Upay: घर से बाहर निकलने से पहले कर लें ये छोटा सा काम, नौकरी, बिजनेस और इंटरव्यू में मिलेगा सक्सेज
Numerology : इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
MORE
Advertisement