Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

2 . उत्तर पूर्व दिशा

2

क्रिसमस ट्री को घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए. ऐसा करने से घर में रहने वाले लोगों के बीच प्यार और तालमेल बढ़ता है. इनकम के सोर्स बढ़ते हैं. जीवन में सुख शांति आती है.