Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं

नितिन शर्मा | Dec 17, 2025, 08:47 AM IST
1.वास्तुदोष
अगर आप घर में किसी भी तरह के वास्तुदोष से जूझ रहे हैं तो क्रिसमस ट्री को लगा सकते हैं, लेकिन इसकी दिशा और घर में रखने वाली जगह का खास ध्यान रखें.
2.उत्तर पूर्व दिशा
क्रिसमस ट्री को घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए. ऐसा करने से घर में रहने वाले लोगों के बीच प्यार और तालमेल बढ़ता है. इनकम के सोर्स बढ़ते हैं. जीवन में सुख शांति आती है.
3.गलती से भी यहां न रखें
क्रिसमस ट्री को गलती से भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से वास्तुदोष प्रकट करता है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है.
4.नेगेटिव एनर्जी को करता है दूर
क्रिसमस ट्री तिकोना होता है. इस पेड़ के शीर्ष पर एंजेल गेब्रियल या बेथलहम के सितारे का स्थान है, जो नेगेटिव एनर्जी का काम करता है.