Vastu Tips: अमीर बनना चाहते हैं तो घर की दक्षिण दिशा में जरूर लगाएं ये 5 पेंटिंग्स, दिख जाएगा असर

6 . भगवान गणेश की तस्वीर लगाना भी है शुभ

अगर आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा है तो मुख्य गेट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर जरूर लगाएं. ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है. घर में सुख और शांति आती है.

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.