Vastu Tips: अमीर बनना चाहते हैं तो घर की दक्षिण दिशा में जरूर लगाएं ये 5 पेंटिंग्स, दिख जाएगा असर

धर्म
नितिन शर्मा | Aug 20, 2025, 10:10 AM IST
1.घर में लगाएं ऐसी तस्वीरें
वास्तु शास्त्र के अनुसार, आप अमीर बनना चाहते हैं तो घर की दक्षिण दिशा में इन 5 तस्वीरों को लगाना चाहिए. इसे बहुत ही शुभ माना जाता है. इससे घर में सकारात्मक ऊजा बनी रहती है. इसके साथ ही धन-धान्य की कभी कमी नहीं होती. आइए जानते हैं कौन सी 5 तस्वीरें लगानी चाहिए.
2.घर की इस दिशा में लगाएं भागते घोड़ों की तस्वीर
घर की दक्षिण दिशा को बहुत ही शुभ माना गया है. इस लिए इस दीवार पर व्यक्ति को सात भागते घोड़ों की तस्वीर लागना चाहिए. इससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है.
3.हनुमान जी की तस्वीर लगाना होता है शुभ
दक्षिण दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगाना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन इस बार ध्यान रखें कि हनुमान जी की बैठी मुद्रा में होने चाहिए. बजरंगबली की ऐसी तस्वीर लगाने से घर की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं.
4.इस दिशा में लगाएं पितरों की तस्वीर
दक्षिण दिशा को पितरों का माना गया है. पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा में ही लगानी चाहिए. इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
5.फिनिक्स पक्षी की तस्वीर लगाएं
वास्त के अनुसार, घर की दक्षिण दिशा में फिनिक्स पक्षी की तस्वीर लगाने से जीवन में सुख शांति और धन का आगमन बढ़ता है. जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं.
6.भगवान गणेश की तस्वीर लगाना भी है शुभ
अगर आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा है तो मुख्य गेट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर जरूर लगाएं. ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है. घर में सुख और शांति आती है.
यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य ज्योतिष और वास्तु उपाय पर आधारित हैं. डीएनए इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
