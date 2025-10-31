Vastu Shashtra: घर में दिख रहे हैं ऐसे संकेत तो समझ लें जल्द शुरू होने वाला है गोल्डन टाइम, खुद चलकर आएगा पैसा

1 . वास्तु का प्रभाव

1

ज्योतिष की मानें तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सही चीजें नहीं चल रही है. उन्हें समस्या और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो इसकी वजह वास्तुदोष हो सकता है. ऐसे में वास्तु शास्त्रों में कई ऐसे आसान टिप्स बताए गये हैं, जिन्हें अपनाने से सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी. इनके सही होने पर कैसे संकेत मिलते हैं.