Vastu Shashtra: घर में दिख रहे हैं ऐसे संकेत तो समझ लें जल्द शुरू होने वाला है गोल्डन टाइम, खुद चलकर आएगा पैसा

धर्म
नितिन शर्मा | Oct 31, 2025, 12:06 PM IST
1.वास्तु का प्रभाव
ज्योतिष की मानें तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सही चीजें नहीं चल रही है. उन्हें समस्या और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो इसकी वजह वास्तुदोष हो सकता है. ऐसे में वास्तु शास्त्रों में कई ऐसे आसान टिप्स बताए गये हैं, जिन्हें अपनाने से सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी. इनके सही होने पर कैसे संकेत मिलते हैं.
2.सपने देवी देवताओं के दर्शन
अगर आपको सपने में भगवान देवी या देवता के दर्शन हो रहे हैं तो समझ लें कि जल्द ही आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है. आपके घर में सुख समृद्धि और हंसी खुशी आएगी. यह आपके अच्छे दिन आने का संकेत हो सकता है.
3.घर के बाहर गौ माता का आना
अगर के सुबह उठने के साथ ही घर के बाहर गौ माता के दर्शन होते हैं. यह बेहद शुभ संकेत देता है. इसे नजरंदाज ना करें. गौ माता जरूर कुछ न कुछ खिलाएं. इससे आपका अच्छा समय शुरू होगा. सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी.
4.शुभ मुहूर्त में नींद खुलना
अगर आपकी किसी भी दिन ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल रही है तो यह एक अच्छा संकेत हो सकता है. हो सकता है आपकी लाइफ जो पिछले काफी समय से उल्टी सीधी चल रही थी. वह अब ट्रैक पर आने वाली है.
5.सुबह उठते ही भगवान का नाम और भजन
अगर आपको घर के आसपास सुबह उठते ही भगवान का नाम सुनाई देता है. उनका भजन चलता दिखाई देता है. तो समझ लें कि घर में खुशहाली आने वाली है. आपको समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
