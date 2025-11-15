FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IPL 2026 Retain and Release List: GT-RR से लेकर PBKS-LSG तक, यहां देखें टीमों रिटेन-रिलीज लिस्ट

IPL 2026 Retain and Release List: GT-RR से लेकर PBKS-LSG तक, यहां देखें टीमों रिटेन-रिलीज लिस्ट

IPL 2026 Players Traded List: रवींद्र जडेजा से लेकर संजू सैमसन-मोहम्मद शमी तक, देखें आईपीएल 2026 से पहले ट्रेड हुए खिलाड़ियों की लिस्ट

रवींद्र जडेजा से लेकर संजू सैमसन-मोहम्मद शमी तक, देखें आईपीएल 2026 से पहले ट्रेड हुए खिलाड़ियों की लिस्ट

कौन हैं संजय यादव? तेज प्रताप से लेकर रोहिणी आचार्य तक, लालू परिवार में आपसी कलह के लिए बताये जा रहे जिम्मेदार

कौन हैं संजय यादव? तेज प्रताप से लेकर रोहिणी आचार्य तक, लालू परिवार में आपसी कलह के लिए बताये जा रहे जिम्मेदार

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
CSK Retain and Release List: आईपीएल 2026 से पहले सीएसके ने 9 प्लेयर्स को किया रिलीज, यहां देखें खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट

CSK Retain and Release List: आईपीएल 2026 से पहले सीएसके ने 9 प्लेयर्स को किया रिलीज, यहां देखें खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट

MI Retention List 2026: मुंबई इंडियंस ने रिटेंशन में लुटाया खजाना, इन 17 खिलाड़ियों को किया रिटेन, पर्स में अब 3 करोड़ से कम

मुंबई इंडियंस ने रिटेंशन में लुटाया खजाना, इन 17 खिलाड़ियों को किया रिटेन, पर्स में अब 3 करोड़ से कम

RCB Retain and Release List: आरसीबी ने इन 6 प्लेयर्स को दिखाया बाहर का रास्ता, देखें किन खिलाड़ियों को किया रिटेन

RCB Retain and Release List: आरसीबी ने इन 6 प्लेयर्स को दिखाया बाहर का रास्ता, देखें किन खिलाड़ियों को किया रिटेन

HomePhotos

धर्म

Vastu Shastra For Wallpaper: मोबाइल पर इन वॉलपेपर को लगाने से चमक जाएगा भाग्य, आकर्षित होगा धन धान्य और समृद्धि

हमारे आस-पास और इस्तेमाल की करने वाली हर चीज यहां तक कि हमारे मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तस्वीर भी, हमारे जीवन पर सकारात्मक-नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव डालती है. मोबाइल वॉलपेपर एक दृश्य प्रतिनिधित्व है, जिसे हम दिन में कई बार देखते हैं, इसलिए यह हमारे मूड, विचारों और भाग्य को प्रभावित करता है

नितिन शर्मा | Nov 15, 2025, 05:39 PM IST

1.सात दौड़ते हुए सफ़ेद घोड़े

सात दौड़ते हुए सफ़ेद घोड़े
1

ये गति, शक्ति और सफलता के प्रतीक हैं. इनकी तस्वीर लगाने से काम में तेज़ी आती है और रुके हुए काम पूरे होते हैं. घोड़े दौड़ते हुए दिखाई देने चाहिए, खड़े या उदास नहीं। इनका मुँह बाईं ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह धीमेपन का प्रतीक है.

Advertisement

2.धन की देवी मां लक्ष्मी 

धन की देवी मां लक्ष्मी 
2

अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं या बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो बैठी हुई मुद्रा में देवी लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं. बैठी हुई मुद्रा स्थायी धन और समृद्धि का प्रतीक है. लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति या तस्वीर को अक्सर अस्थिर धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए बैठी हुई मुद्रा बेहतर होती है.

3.आशीर्वाद बुद्ध 

आशीर्वाद बुद्ध 
3

आशीर्वाद बुद्ध का वॉलपेपर करियर या व्यवसाय की बाधाओं को दूर करने और सफलता पाने के लिए शुभ है. यह मानसिक शांति और सफलता लाता है.

4.उगता सूरज

उगता सूरज
4

उगता सूरज नई शुरुआत, ऊर्जा और प्रगति का प्रतीक है. यह आपको नए सौदे या अवसर आकर्षित करने में मदद करता है.

TRENDING NOW

5.हरे-भरे पौधे और हरियाली 

हरे-भरे पौधे और हरियाली 
5

हरा रंग बुध ग्रह (बुद्धि और व्यापार) से जुड़ा है और सफलता, विस्तार और निरंतर विकास को आकर्षित करता है. और हां, अपने वॉलपेपर के रूप में एक हरे-भरे पौधे या खिले हुए फूल का उपयोग करें.

6.चाबियों का गुच्छा

चाबियों का गुच्छा
6

एक सुंदर चाबी या चाबियों का गुच्छा भाग्य के खुलने और जीवन में नए अवसरों के आगमन का संकेत देता है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IPL 2026 Retain and Release List: GT-RR से लेकर PBKS-LSG तक, यहां देखें टीमों रिटेन-रिलीज लिस्ट
IPL 2026 Retain and Release List: GT-RR से लेकर PBKS-LSG तक, यहां देखें टीमों रिटेन-रिलीज लिस्ट
IPL 2026 Players Traded List: रवींद्र जडेजा से लेकर संजू सैमसन-मोहम्मद शमी तक, देखें आईपीएल 2026 से पहले ट्रेड हुए खिलाड़ियों की लिस्ट
रवींद्र जडेजा से लेकर संजू सैमसन-मोहम्मद शमी तक, देखें आईपीएल 2026 से पहले ट्रेड हुए खिलाड़ियों की लिस्ट
कौन हैं संजय यादव? तेज प्रताप से लेकर रोहिणी आचार्य तक, लालू परिवार में आपसी कलह के लिए बताये जा रहे जिम्मेदार
कौन हैं संजय यादव? तेज प्रताप से लेकर रोहिणी आचार्य तक, लालू परिवार में आपसी कलह के लिए बताये जा रहे जिम्मेदार
Vastu Dosh Upay: घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए आजमा लें ये आसान उपाय, आर्थिंक समस्या और बीमारियां हो जाएंगी दूर
घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए आजमा लें ये आसान उपाय, आर्थिंक समस्या और बीमारियां हो जाएंगी दूर
Rohini Acharya: RJD की हार के बाद रोहिणी आचार्य का बड़ा ऐलान, परिवार से रिश्ता तोड़ने की घोषणा, संजय यादव पर गंभीर आरोप
RJD की हार के बाद रोहिणी आचार्य का बड़ा ऐलान, परिवार से रिश्ता तोड़ने की घोषणा, संजय यादव पर गंभीर आरोप
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
CSK Retain and Release List: आईपीएल 2026 से पहले सीएसके ने 9 प्लेयर्स को किया रिलीज, यहां देखें खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट
CSK Retain and Release List: आईपीएल 2026 से पहले सीएसके ने 9 प्लेयर्स को किया रिलीज, यहां देखें खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट
MI Retention List 2026: मुंबई इंडियंस ने रिटेंशन में लुटाया खजाना, इन 17 खिलाड़ियों को किया रिटेन, पर्स में अब 3 करोड़ से कम
मुंबई इंडियंस ने रिटेंशन में लुटाया खजाना, इन 17 खिलाड़ियों को किया रिटेन, पर्स में अब 3 करोड़ से कम
RCB Retain and Release List: आरसीबी ने इन 6 प्लेयर्स को दिखाया बाहर का रास्ता, देखें किन खिलाड़ियों को किया रिटेन
RCB Retain and Release List: आरसीबी ने इन 6 प्लेयर्स को दिखाया बाहर का रास्ता, देखें किन खिलाड़ियों को किया रिटेन
Vastu Shastra For Wallpaper: मोबाइल पर इन वॉलपेपर को लगाने से चमक जाएगा भाग्य, आकर्षित होगा धन धान्य और समृद्धि
मोबाइल पर इन वॉलपेपर को लगाने से चमक जाएगा भाग्य, आकर्षित होगा धन धान्य और समृद्धि
खुफिया एजेंसियों के जासूस और स्लीपर सेल में क्या है अंतर?
खुफिया एजेंसियों के जासूस और स्लीपर सेल में क्या है अंतर?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE