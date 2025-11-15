Vastu Shastra For Wallpaper: मोबाइल पर इन वॉलपेपर को लगाने से चमक जाएगा भाग्य, आकर्षित होगा धन धान्य और समृद्धि

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 15, 2025, 05:39 PM IST
1.सात दौड़ते हुए सफ़ेद घोड़े
ये गति, शक्ति और सफलता के प्रतीक हैं. इनकी तस्वीर लगाने से काम में तेज़ी आती है और रुके हुए काम पूरे होते हैं. घोड़े दौड़ते हुए दिखाई देने चाहिए, खड़े या उदास नहीं। इनका मुँह बाईं ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह धीमेपन का प्रतीक है.
2.धन की देवी मां लक्ष्मी
अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं या बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो बैठी हुई मुद्रा में देवी लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं. बैठी हुई मुद्रा स्थायी धन और समृद्धि का प्रतीक है. लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति या तस्वीर को अक्सर अस्थिर धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए बैठी हुई मुद्रा बेहतर होती है.
3.आशीर्वाद बुद्ध
आशीर्वाद बुद्ध का वॉलपेपर करियर या व्यवसाय की बाधाओं को दूर करने और सफलता पाने के लिए शुभ है. यह मानसिक शांति और सफलता लाता है.
4.उगता सूरज
उगता सूरज नई शुरुआत, ऊर्जा और प्रगति का प्रतीक है. यह आपको नए सौदे या अवसर आकर्षित करने में मदद करता है.
5.हरे-भरे पौधे और हरियाली
हरा रंग बुध ग्रह (बुद्धि और व्यापार) से जुड़ा है और सफलता, विस्तार और निरंतर विकास को आकर्षित करता है. और हां, अपने वॉलपेपर के रूप में एक हरे-भरे पौधे या खिले हुए फूल का उपयोग करें.
6.चाबियों का गुच्छा
एक सुंदर चाबी या चाबियों का गुच्छा भाग्य के खुलने और जीवन में नए अवसरों के आगमन का संकेत देता है.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
