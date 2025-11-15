Vastu Shastra For Wallpaper: मोबाइल पर इन वॉलपेपर को लगाने से चमक जाएगा भाग्य, आकर्षित होगा धन धान्य और समृद्धि

2 . धन की देवी मां लक्ष्मी

अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं या बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो बैठी हुई मुद्रा में देवी लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं. बैठी हुई मुद्रा स्थायी धन और समृद्धि का प्रतीक है. लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति या तस्वीर को अक्सर अस्थिर धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए बैठी हुई मुद्रा बेहतर होती है.