Vastu Shastra For Gold: इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र

2 . वास्तुदोष भी है एक वजह

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में पैसा या सोना न टिकने की एक वजह वास्तुदोष भी हो सकता हे. कई बार हम घर बनाने से लेकर इसमें सामान रखने तक में कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो वास्तुदोष लगा देती हैं. इससे घर में बरकत नहीं होती. आपकी कमाई पानी की तरह बह जाती है.