Vastu Shastra For Gold: इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 21, 2025, 02:11 PM IST
1.घर में नहीं टिकता सोना
कुछ लोग अपनी दिन रात की मेहनत के बाद कमाई करते हैं. इससे गोल्ड बनवाते हैं, लेकिन यह गोल्ड यानी सोना उनके घर में टिक नहीं पाता. सोने का यह आभूषण या तो टूट जाता है, गुम हो जाता है या फिर इसे बेचने की नौबत आ जाती है.
2.वास्तुदोष भी है एक वजह
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में पैसा या सोना न टिकने की एक वजह वास्तुदोष भी हो सकता हे. कई बार हम घर बनाने से लेकर इसमें सामान रखने तक में कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो वास्तुदोष लगा देती हैं. इससे घर में बरकत नहीं होती. आपकी कमाई पानी की तरह बह जाती है.
3.रसोई में की गई ये गलती लगाती है वास्तु दोष
वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिन घरों में रसोई घर साफ नहीं रहता या फिर बर्तन टूट हुए इस्तेमाल किये जाते हैं. ऐसी जगहों पर मां लक्ष्मी का वास नहीं होता. यही वजह है कि यहां पर सोना चांदी और पैसा नहीं टिकता. हर समय कमी बनी रहती है.
4.गलत दिशा में रखा सोना
वास्तु शास्त्र के अनुसार, सोने या चांदी को गलत दिशा में रखने पर भी यह वास्तुदोष प्रकट होता है, जिसके चलते सोना चांदी नहीं टिकता. यही वजह है कि कभी भी घर की दक्षिण दिशा या आग्नेय कोण में सोना चांदी नहीं रखना चाहिए.
5.गलत तरीके से खरीदा गया सोना
वहीं मान्यता है कि गलत तरीके से खरीदा गया सोना, कर्ज या ब्याज के बदले रखा गया सोना चांदी भी घर में नहीं टिकती. इसकी वजह मां लक्ष्मी की नाराज होना है, जो व्यक्ति को कंगाल कर देता है.
6.इस ग्रह का कमजोर होना
वास्तु के अनुसार, अगर कुंडली में शुक्र और गुरु ग्रह कमजोर है तो जीवन में कभी भी व्यक्ति के पास सेाना नहीं टिकता. इसलिए इन ग्रहों को बूस्ट करना बेहद जरूरी है.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
