Vastu Tips For Dustbin: घर का डस्टबिन बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत, गलत दिशा में रखने की वजह से लगता है वास्तुदोष

धर्म
नितिन शर्मा | Feb 17, 2026, 11:04 AM IST
1.उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में कूड़ेदान क्यों नहीं रखना चाहिए
वास्तु एक्सपर्ट राकेश भारद्वाज के अनुसार, वास्तु में उत्तर पूर्व दिशा को सबसे शुद्ध और पवित्र माना गया है. यहां से सकारात्मक ऊर्जा आती है. यहां कूड़ेदान रखने से मानसिक तनाव और निर्णय लेने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इस दिशा में पूजा स्थान, जल तत्व या ध्यान क्षेत्र बेहतर माने जाते हैं. इस दिशा को उत्तर-पूर्व को साफ और हल्का रखना मानसिक स्पष्टता से जोड़ा जाता है, इसलिए यहां कचरा रखना ऊर्जा असंतुलन का कारण माना जाता है.
2.पूर्व दिशा में डस्टबिन रखने से होता है ऐसा असर
पूर्व दिशा सूर्य और नई शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है. यहां कूड़ेदान रखने से प्रगति में रुकावट और अकेलेपन की भावना बढ़ने की आशंका रहती है. अगर पूर्व दिशा में खिड़की या मुख्य रोशनी का स्रोत है, तो वहां कचरा रखना सकारात्मक वातावरण को प्रभावित कर सकता है.
3.दक्षिण-पश्चिम में कूड़ेदान रखने से रिश्तों पर पड़ता है असर
दक्षिण-पश्चिम दिशा स्थिरता और रिश्तों से जुड़ी मानी जाती है. अगर इस क्षेत्र में कूड़ेदान रखा जाए, तो पारिवारिक या प्रोफेशनल रिश्तों में दूरी आ सकती है.
4.कूड़ेदान रखने के लिए सही है ये दिशा
दक्षिण-पूर्व के पूर्व भाग और उत्तर-पश्चिम के पश्चिम भाग कूड़ेदान रखने के लिए एक सही दिशा है. वास्तु एक्सपर्ट बताते हैं कि इन क्षेत्रों को कूड़ेदान के लिए अपेक्षाकृत संतुलित दिशा माना गया है.
5.रंग और डिजाइन का भी होता है महत्व
वास्तु की माने तो कूड़ेदान का रंग का भी प्रभाव पड़ता है. हल्के रंगों का कूड़ेदान बेहतर माना जाता है. वहीं डस्टबिन हमेशा ढक्कन वाला होना चाहिए. रोजाना सफाई जरूर करें. ढका हुआ कूड़ेदान स्वच्छता और नकारात्मक ऊर्जा के नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है.
6.मुख्य द्वार या पूजा घर के पास भूलकर भी न रखें कूड़ेदान
घर के प्रवेश द्वार के पास कूड़ेदान रखने से घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. इसके साथ ही पूजा स्थल के आसपास कूड़ेदान रखना वास्तु के खिलाफ माना जाता है. ये दोनों स्थान ऊर्जा के प्रवेश और आध्यात्मिक शुद्धता से जुड़े होते हैं.
7.बेडरूम में नहीं रखना चाहिए कूड़ेदान
वास्तु एक्सपर्ट राकेश भारद्वाज बताते हैं कि बेडरूम में कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए. क्योंकि यह आराम और मानसिक शांति का स्थान है. यहां कूड़ेदान रखने से यहां कूड़ेदान रखने से नकारात्मक विचार और असहजता बढ़ सकती है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
