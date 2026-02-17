Vastu Tips For Dustbin: घर का डस्टबिन बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत, गलत दिशा में रखने की वजह से लगता है वास्तुदोष

1 . उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में कूड़ेदान क्यों नहीं रखना चाहिए

1

वास्तु एक्सपर्ट राकेश भारद्वाज के अनुसार, वास्तु में उत्तर पूर्व दिशा को सबसे शुद्ध और पवित्र माना गया है. यहां से सकारात्मक ऊर्जा आती है. यहां कूड़ेदान रखने से मानसिक तनाव और निर्णय लेने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इस दिशा में पूजा स्थान, जल तत्व या ध्यान क्षेत्र बेहतर माने जाते हैं. इस दिशा को उत्तर-पूर्व को साफ और हल्का रखना मानसिक स्पष्टता से जोड़ा जाता है, इसलिए यहां कचरा रखना ऊर्जा असंतुलन का कारण माना जाता है.