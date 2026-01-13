Vastu For Roti:घर में रोटी बनाने से लेकर किसी को देते समय क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां, जानें इसके पीछे की वजह और वास्तु इफेक्ट

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 13, 2026, 01:17 PM IST
1.वास्तुदोष का प्रभाव
रोटी गिनना जीवन में कई तरह की परेशानियों को बढ़ाता है. यह वास्तुदोष को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से धन धान्य की नुकसान तक हो सकता है.
2.रोटियां गिनना क्यों है अशुभ
वास्तु शास्त्र के अनुसार, रोटी को गिनना अन्न की कमी को दर्शाता है. यह व्यक्ति के मन में अभाव का डर या भावना को लाता है. वहीं मां अन्नपूर्णा और धन की देवी मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है. इसलिए न तो बनाते समय और न ही परोसते समय रोटियों को गिनना चाहिए. ऐसा करना अशुभ होता है.
3.रोटियां गिनने से क्या होते हैं नुकसान
मान्यता है कि रोटियां गिनने से वास्तुदोष लगता है. यह व्यक्ति की आमदनी से लेकर तरक्की पर अशुभ प्रभाव डालता है. इससे व्यक्ति के पास धन की कमी होने लगती है. अन्न और धन की बरकत खत्म होती है. रोटी गिनने की वजह से घर में छोटी-छोटी बातों पर झगड़े बढ़ जाते हैं.
4.रसोई घर में आती है नकारात्मक ऊर्जा
घर की रसोई की तुलना मंदिर से की जाती है. इसलिए यहां पर न तो कभी रोटी बनाते समय या किसी की थाली लगाते समय रोटी का काउंट नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से रसोई में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिसका प्रभाव घर से लेकर यहां रहे सदस्यों तक पर पड़ता है.
5.रोटी परोसते समय इन बातों का रखें ध्यान
रोटी बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इस वास्तुदोष से बच सकते हैं. इसके लिए यह ध्यान रखें कि रोटियां जरूरत जितनी ही बनाएं. खाना बनाते समय मन शांत रखें. बासी रोटियों को फेंकने की जगह पशुओं को दें. अन्ना का सम्मान करें.