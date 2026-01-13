Vastu For Roti:घर में रोटी बनाने से लेकर किसी को देते समय क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां, जानें इसके पीछे की वजह और वास्तु इफेक्ट

2 . रोटियां गिनना क्यों है अशुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार, रोटी को गिनना अन्न की कमी को दर्शाता है. यह व्यक्ति के मन में अभाव का डर या भावना को लाता है. वहीं मां अन्नपूर्णा और धन की देवी मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है. इसलिए न तो बनाते समय और न ही परोसते समय रोटियों को गिनना चाहिए. ऐसा करना अशुभ होता है.