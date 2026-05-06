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Vastu Tips: घर में कोई न कोई रहता है बीमार तो इसके पीछे हो सकता है वास्तुदोष, ये उपाय दिला सकते हैं छुटकारा

घर में कोई न कोई रहता है बीमार तो इसके पीछे हो सकता है वास्तुदोष, ये उपाय दिला सकते हैं छुटकारा

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Vastu Tips: घर में कोई न कोई रहता है बीमार तो इसके पीछे हो सकता है वास्तुदोष, ये उपाय दिला सकते हैं छुटकारा

ज्योतिष में वैदिक की तरह ही वास्तु का भी बड़ा महत्व है. वास्तु शास्त्र सिर्फ घर बनाने तक ही सीमित नहीं है. इसके अनुरूप सामान न रखने से गंदगी या उल्टी सीधे तरीके से चीजों के पड़े होने पर वास्तुदोष प्रकट होता है. इसका प्रभाव लोगों की सेहत से लेकर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है...

Nitin Sharma | May 06, 2026, 02:23 PM IST

1.घर में कोई न कोई रहता है बीमार

घर में कोई न कोई रहता है बीमार
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यही वजह है कि कुछ घरों में कोई न कोई हमेशा बीमार रहता है. व्यक्ति का आधा पैसा बीमारी में चला जाता है. इसकी वजह वास्तुदोष का दुष्प्रभाव होना है, जिसके चलते व्यक्ति को जीवन में आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है. अगर आप भी इससे परेशान हैं तो ये कुछ उपाय कर इससे छुटकारा पा सकते हैं.

(Credit Image AI)

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2.बेडरूम से हटा दें शीशा

बेडरूम से हटा दें शीशा
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अगर आपके घर में भी कोई न कोई बीमार रहता है तो इसके पीछे बेडरूम में रखा शीशा हो सकता है. यह शीशा शरीर को प्रतिबिंबित करता है. यह व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है. ऐसे में या तो इसे हटा दें. अगर हटा नहीं सकते हैं तो उसे सोने से पहले कपड़े से ढ़क दें. 
 

(Credit Image AI)

3.घर के अंदर सूरज की रोशनी न आना

घर के अंदर सूरज की रोशनी न आना
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वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के अंदर सूर्य की किरणें घर में पड़ना बेहद शुभ होता है, जिन घरों में सूर्य की किरणें नहीं आती हैं, ऐसे लोगों को जीवन में बीमारी और समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में सुबह उठते ही अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को खोल दें ताकि घर में सूर्य की रोशनी आये. इससे बीमारी समस्याएं दूर होती है.

(Credit Image AI)

4.आमने सामने न हो रसोईघर और बाथरूम

आमने सामने न हो रसोईघर और बाथरूम
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घर के अंदर बाथरूम और रसोईघर का आमना सामना वास्तुदोष प्रकट करता है. इसकी वजह से घर में रहने वाले सदस्य बीमार, परेशान और कलह रहती है. इसलिए इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए या फिर रसोई घर के गेट पर लाल पर्दा लगा दें. इससे वास्तुदोष दूर हो जाएगा. इसके बुरे प्रभाव भी कम होंगे. 

(Credit Image AI)

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5.बेड के नीचे न रखें कबाड़

बेड के नीचे न रखें कबाड़
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ज्यादातर लोग घर के अंदर बेड के नीचे जूते चप्पल या अन्य कोई सामान रख देते हैं. ऐसा करना वास्तु शास्त्र में वास्तुदोष् की वजह माना जाता है. यह घर में नकारात्मकता, कलह और परेशानी लाता है. ऐसे घरों में हर समय कोई न कोई बीमार रहता है. इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर के बेड के नीचे कुछ न रखें. 

(Credit Image AI)

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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