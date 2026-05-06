Vastu Tips: घर में कोई न कोई रहता है बीमार तो इसके पीछे हो सकता है वास्तुदोष, ये उपाय दिला सकते हैं छुटकारा

5 . बेड के नीचे न रखें कबाड़

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ज्यादातर लोग घर के अंदर बेड के नीचे जूते चप्पल या अन्य कोई सामान रख देते हैं. ऐसा करना वास्तु शास्त्र में वास्तुदोष् की वजह माना जाता है. यह घर में नकारात्मकता, कलह और परेशानी लाता है. ऐसे घरों में हर समय कोई न कोई बीमार रहता है. इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर के बेड के नीचे कुछ न रखें.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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