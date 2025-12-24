FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प, मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा, आनंद विहार, नई दिल्ली समेत ये हैं लिस्ट में शामिल

IIM CAT Result 2025: आज इतने बजे तक जारी होगा कैट का रिजल्ट, जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

बीपीएससी एएसओ प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी होने के बाद अब आगे क्या? जानें कैसे होगा सिलेक्शन

Biggest Bollywood movies 2026: 2026 में गर्दा उड़ाने वाली हैं ये 7 फिल्में... एक का तो बजट ही है 835 करोड़ रुपये

इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce

पृथ्वी पर वो 3 स्थान कहां हैं जहां जो भी गया फिर कभी नहीं लौटा, भारत में भी है एक जगह

Photos

धर्म

धर्म

Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce

ज्योतिष में वास्तु का बड़ा महत्व है. वास्तु चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है. हालांकि वास्तु के अनुसार घर न बनाने या सामान न रखने से अक्सर वास्तुदोष प्रकट होता है. वास्तु एक्सपर्ट्स की मानें तो घर में यह एक गलती वास्तुदोष को प्रकट करती है. इसकी वजह से पति पत्नी में तनाव और तलाक का कारण बनता है.

नितिन शर्मा | Dec 24, 2025, 10:36 AM IST

1.दक्षिण दिशा में अंधेरा

दक्षिण दिशा में अंधेरा
1

वास्तु के अनुसार, पति पत्नी के लिए का बेड रूप दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए. इस दिशा में सोना अच्छा होता है. वहीं दक्षिण दिशा में हर समय अंधेरा रहता है तो ये तलाक की वजह बनता है. 

2.पति पत्नी में अलगाव

पति पत्नी में अलगाव
2

वास्तु की मानें तो घर का दक्षिण हिस्सा बहुत ज्यादा ठंडा नहीं रखना चाहिए. इसके साथ ही यहां पर कोई इलेक्ट्रिक पैनल नहीं लगाना चाहिए. घर की इस दिशा में इलेक्ट्रिक पैनल लगाने से पति पत्नी में अलगाव होता है. 

3.दक्षिण दिशा में नीले या सफेद रंग

दक्षिण दिशा में नीले या सफेद रंग
3

वास्तु एक्सपर्ट्स के अनुसार घर के दक्षिण हिस्से में बहुत ज्यादा नीला या सफेद रंग नहीं होना चाहिए. यह वास्तुदोष की वजह बनता है. इसकी वजह से ही पति और पत्नी में खिन्नता आती है. तलाक तक की नौबत आ जाती है.

4.घर के बाहर तक आवाज जाना

घर के बाहर तक आवाज जाना
4

पति पत्नी के बीच नोकझोंक आम बात है, लेकिन झगड़े या चिल्लाने की आवाज घर के बाहर न जाने दें. इससे घर की बरकत जाती है और पति पत्नी में तनाव पैदा होता है.
 

5.वास्तु दोष निवारण के लिए करें ये काम

वास्तु दोष निवारण के लिए करें ये काम
5

अगर आपके घर में वास्तुदोष लगा हुआ है तो सिंदूर की डिब्बी और पांच गोमती चक्र लें. इन्हें पूजा स्थल पर रख दें. इसके बाद महिलाएं रोज़ाना पूजा के समय इस सिंदूर से अपनी मांग भरें. वहीं पुरुष इस सिंदूर से तिलक करें. इससे अलगाव खत्म होता है. पति पत्नी में प्यार बढ़ता है.

