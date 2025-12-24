Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce

MP- रायसेन में क्रिसमस के खिलाफ मुस्लिम समाज ने मदरसों में चलाया अभियान, मुस्लिम बच्चे को सेंटा नहीं बनने की अपील की | यूपी- BJP के 40 ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या का बयान- विधायक आपस में मिलते रहते हैं हुई, बैठक को जातियों में बांटना ठीक नहीं | J&K के 5 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी, डोडा, पुंछ, रामबन, गांदरबल और किश्तवाड़ के लोगों को सतर्क रहने की सलाह, आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील
धर्म
नितिन शर्मा | Dec 24, 2025, 10:36 AM IST
1.दक्षिण दिशा में अंधेरा
वास्तु के अनुसार, पति पत्नी के लिए का बेड रूप दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए. इस दिशा में सोना अच्छा होता है. वहीं दक्षिण दिशा में हर समय अंधेरा रहता है तो ये तलाक की वजह बनता है.
2.पति पत्नी में अलगाव
वास्तु की मानें तो घर का दक्षिण हिस्सा बहुत ज्यादा ठंडा नहीं रखना चाहिए. इसके साथ ही यहां पर कोई इलेक्ट्रिक पैनल नहीं लगाना चाहिए. घर की इस दिशा में इलेक्ट्रिक पैनल लगाने से पति पत्नी में अलगाव होता है.
3.दक्षिण दिशा में नीले या सफेद रंग
वास्तु एक्सपर्ट्स के अनुसार घर के दक्षिण हिस्से में बहुत ज्यादा नीला या सफेद रंग नहीं होना चाहिए. यह वास्तुदोष की वजह बनता है. इसकी वजह से ही पति और पत्नी में खिन्नता आती है. तलाक तक की नौबत आ जाती है.
4.घर के बाहर तक आवाज जाना
पति पत्नी के बीच नोकझोंक आम बात है, लेकिन झगड़े या चिल्लाने की आवाज घर के बाहर न जाने दें. इससे घर की बरकत जाती है और पति पत्नी में तनाव पैदा होता है.
5.वास्तु दोष निवारण के लिए करें ये काम
अगर आपके घर में वास्तुदोष लगा हुआ है तो सिंदूर की डिब्बी और पांच गोमती चक्र लें. इन्हें पूजा स्थल पर रख दें. इसके बाद महिलाएं रोज़ाना पूजा के समय इस सिंदूर से अपनी मांग भरें. वहीं पुरुष इस सिंदूर से तिलक करें. इससे अलगाव खत्म होता है. पति पत्नी में प्यार बढ़ता है.
