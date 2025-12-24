Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce

5 . वास्तु दोष निवारण के लिए करें ये काम

अगर आपके घर में वास्तुदोष लगा हुआ है तो सिंदूर की डिब्बी और पांच गोमती चक्र लें. इन्हें पूजा स्थल पर रख दें. इसके बाद महिलाएं रोज़ाना पूजा के समय इस सिंदूर से अपनी मांग भरें. वहीं पुरुष इस सिंदूर से तिलक करें. इससे अलगाव खत्म होता है. पति पत्नी में प्यार बढ़ता है.

