Mount Everest Mystery: क्यों एडमंड हिलेरी से ज्यादा ऊंचाई चढ़ रहे हैं आज के पर्वतारोही? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का है ये नया राज

Bihar Election: बिहार के इन बाहुबली नेताओं का दूसरा घर थी जेल, दहशत का दूसरा नाम थे ये Leaders

बिहार में भाजपा के लिए क्यों जरूरी है शाहाबाद? किले पर विजय पताका फहराने के लिए क्या कर रही है पार्टी?

Virat Kohli vs Cristiano Ronaldo: क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हाथ धोकर पीछे पड़े विराट कोहली, इस मामले में कर ली बराबरी

Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका

Valmiki Jayanti 2025: किस्मत बदल देंगे महर्षि वाल्मीकि के ये अनमोल विचार, पढ़ें सफलता और धर्म के मूल मंत्र

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किस पानी से करनी चाहिए सिकाई

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

BSPHCL Result 2025: BSPHCL ने जारी किया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट, bsphcl.co.in पर ऐसे करें चेक

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

धर्म

Valmiki Jayanti 2025: किस्मत बदल देंगे महर्षि वाल्मीकि के ये अनमोल विचार, पढ़ें सफलता और धर्म के मूल मंत्र

Maharishi Valmiki Inspirational Quotes: महर्षि वाल्मीकि महान भारतीय महाकाव्य 'रामायण' के रचयिता के रूप में विख्यात हैं, आज उनकी जंयती है. महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है. आज हम आपको उनके कुछ अनमोल विचार के बारे में बताएंगे, जो आपकी जीवन की राह बदल सकते हैं...

| Oct 06, 2025, 07:10 PM IST

1.इच्छाशक्ति  

इच्छाशक्ति  
1

किसी भी मनुष्य की इच्छाशक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़े आसानी से कर सकता है. महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि इच्छाशक्ति और दृढ़संकल्प मनुष्य को रंक से राजा बना देती है. 

2.दूसरों से जलन 

दूसरों से जलन 
2

महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि किसी के प्रति दूषित भावना रखने से अपने मन खुद मैले हो जाते है. इसलिए किसी के प्रति जलन या दूषित भावना नहीं रखनी चाहिए. 

3.अवज्ञा  

अवज्ञा  
3

महर्षि वाल्मीकि के अनुसार अतिसंघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के भी हृदय में भी क्रोध उपज जाता है.  

4.नीच व्यक्ति की नम्रता 

नीच व्यक्ति की नम्रता 
4

महर्षि वाल्मीकि  नीच व्यक्ति की नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होती हैं, जैसे- धनुष्य, अंकुश, बिल्ली और सांप हमेशा झुककर ही वार करते है. 

5.माता-पिता की सेवा 

माता-पिता की सेवा 
5

महर्षि वाल्मीकि के अनुसार माता-पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जैसा दूसरा धर्म कोई भी नहीं है. इसलिए हर किसी को अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिए.  

6.मन की संतुष्टि

मन की संतुष्टि
6

महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मन कभी भी इच्छित वस्तु प्राप्त होने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता, जैसी किसी फूटे हुए बर्तन में चाहे कितना भी पानी भर दिया जाए लेकिन वह कभी नहीं भरता.  

7.Disclaimer

Disclaimer
7

Disclaimer: यह खबर सामान्य ज्योतिष और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Read More

