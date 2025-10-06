Valmiki Jayanti 2025: किस्मत बदल देंगे महर्षि वाल्मीकि के ये अनमोल विचार, पढ़ें सफलता और धर्म के मूल मंत्र

6 . मन की संतुष्टि

6

महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मन कभी भी इच्छित वस्तु प्राप्त होने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता, जैसी किसी फूटे हुए बर्तन में चाहे कितना भी पानी भर दिया जाए लेकिन वह कभी नहीं भरता.