Vaidhriti Yog 2026: मेष संक्रांति पर बना ये अशुभ योग मचाएगा तबाही, इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क

6 . अपना सकते हैं यह उपाय

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वैधृति योग के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए नियमित रूप से मंदिर जाये. शिव मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करें. गंगाजल या दूध अर्पित करना बेहद लाभकारी रहेगा. इसके साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' या 'महामृत्युंजय मंत्र' का कम से कम 108 बार जाप करें. वहीं मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.

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