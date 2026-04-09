Vaidhriti Yog 2026: मेष संक्रांति पर बना ये अशुभ योग मचाएगा तबाही, इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क

धर्म
Nitin Sharma | Apr 09, 2026, 02:04 PM IST
1.मेष संक्रांति
इसकी वजह 14 अप्रैल यानी मेष संक्रांति पर सूर्य के मेष में प्रवेश करते ही चंद्रमा की उल्टी चाल शुरू हो जाएगी. यह वैधृति योग का निर्माण करेगी. इस योग से न सिर्फ देश दुनिया पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा. लोगों के जीवन में भी तनाव और चुनौतियां बढ़ सकती है. हालांकि इस योग का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग पड़ेगा.
(Credit Image AI)
2.इन समस्याओं को बढ़ाएगा वैधृति योग
चंद्रमा की चाल से बन रहा वैधृति योग बेहद अशुभ प्रभाव करेगा. इसके अशुभ प्रभाव से ही अनजाने विवाद, अप्रत्याशित परिस्थियां, मानसिक तनाव और आर्थिक दिक्कतों को बढ़ा सकता है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मोजूदमार के अनुसार, 3 राशियों के जातकों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है. इस योग का प्रभाव इन्हें वित्तीय नुकसान से लेकर स्वास्थ्य और संबंधों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है.
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3.मेष राशि
ज्योतिष की मानें तो वैधृति योग मेष राशि के जातकों पर अशुभ प्रभाव डालेगा. यह इन्हें धनहानि से लेकर मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. इस समय में निवेश करने से बचें. सिरदर्द से लेकर अनिद्रा और अन्य बीमारियां बढ़ सकती है. इसके लिए विशेष ध्यान रखें. किसी से झगड़ा न करें. अन्यथा आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है.
4.कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद कठिन साबित होगा. इसलिए भूलकर भी पैसों के लेनदेन में जल्दबाजी न करें. लेनदेन से बचना ही बेहतर है. इसके साथ ही पैसों कमाने के लिए कोई शॉर्टकट न अपनाये. यह आपको उल्टा नुकसान कर सकता है. दांपत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा. दुर्घटना या चोट लगने के योग बन रहे हैं. ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें और भगवान का नाम जप करें.
5.धनु राशि
यह समय धनु राशि के जातकों के लिए चुनौति भरा रहेगा. इस समय में करियर और वित्तीय मामलों में विशेष सावधानी बरतें. आपका प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल बिगड़ सकता है. इससे मन विचलित रहेगा. माता पिता और परिवार से मतभेद हो सकता है. इसलिए कोई भी बड़ा फैसला बहुत ही सूझ बुझ के साथ लें.
6.अपना सकते हैं यह उपाय
वैधृति योग के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए नियमित रूप से मंदिर जाये. शिव मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करें. गंगाजल या दूध अर्पित करना बेहद लाभकारी रहेगा. इसके साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' या 'महामृत्युंजय मंत्र' का कम से कम 108 बार जाप करें. वहीं मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.
डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.
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