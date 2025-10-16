इस बार कैसी होगी राम मंदिर की दीपावली, बस एक क्लिक में जानिए क्या होगा खास

4 . दीपावली मनाने की तैयारी

राम मंदिर में दीपावली मनाने की तैयारी राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा की जा रही है. इस दिन राम भक्तों के लिए प्रसाद वितरण का भी प्रबंध किया गया है. दिवाली के दिन रंग-बिरंगी लाइटों से पूरा मंदिर जगमगा उठेगा.