Rashifal 17 October 2025: कर्क और कुंभ वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Bihar Election 2025: कभी बेचा दूध-लिट्टी चोखा, आज करोड़ों की संपत्ति... जानें राजनीति में एंट्री करने वाले खेसारी लाल यादव कितने हैं अमीर
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई सामने, योगी आदित्यनाथ समेत ये 40 नाम शामिल
Samrat Choudhary Net Worth: डिप्टी CM सम्राट चौधरी कितनी संपत्ति के हैं मालिक, राइफल के शौकीन, थाने में हैं 2 केस
Amazon दे रहा इन 5 फोन पर भारी डिस्काउंट, 10000 से भी कम में 5G मोबाइल को बनाइए अपना
इस बार कैसी होगी राम मंदिर की दीपावली, बस एक क्लिक में जानिए क्या होगा खास
बेंगलुरु: 6 महीने बाद सुलझी डॉक्टर कृतिका हत्याकांड की गुत्थी, इंजेक्शन के जरिए पति ने ही रची थी खौफनाक साजिश
BMC Diwali Bonus: एकनाथ शिंदे ने किया दिवाली बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों के खाते में आएंगे 34500 रुपये
कनाडा में कॉमेडियन Kapil Sharma के कैफे पर फिर हमला, इस गैंग के गुर्गों ने बरसाईं गोलियां
स्कूलों-कॉलेजों में नहीं होंगे RSS के कार्यक्रम! कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, 3 साल की जेल का होगा प्रावधान
धर्म
सुमित तिवारी | Oct 16, 2025, 08:17 PM IST
1.1 लाख से ज्यादा दिए
इस बार राममंदिर में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही है. करीब 1 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर इस साल राम नगरी को रोशन किया जाएगा. हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जाता है.
2.मॉम से बने दिएं
खास बात तो ये है कि इस साल करीब 51 हजार दीपक तो पूरी तरह से मॉम से निर्मित होंगे. ऐसा इसलिए ताकि राम मंदिर में लगे पत्थरों पर कोई दाग या धब्बा न लगें.
3.रंग बिरंगी लाइटों से रोशन
इसके अलावा राम मंदिर के सभी प्रवेश मार्गों को भी रंग बिरंगी लाइटों और दीपक से सजाया जाएगा. प्रभु राम के दरबार में तथा बालक राम के दरबार में देसी घी से निर्मित विशेष दीपक जलाए जाएंगे.
4.दीपावली मनाने की तैयारी
राम मंदिर में दीपावली मनाने की तैयारी राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा की जा रही है. इस दिन राम भक्तों के लिए प्रसाद वितरण का भी प्रबंध किया गया है. दिवाली के दिन रंग-बिरंगी लाइटों से पूरा मंदिर जगमगा उठेगा.
5.बेहद खास
राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है अब फाइनल टच दिया जा रहा है. तो ऐसी स्थिति में इस बार की दीपावली राम मंदिर में बेहद खास होने वाली है.