स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे

खानपान के लिए घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन न सिर्फ आपकी सेहत पर प्रभाव डालते हैं, बल्कि इनका प्रभाव आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्रों पर भी पड़ता है. ज्योतिष की मानें तो अलग अलग धातु के बर्तनों में भोजन ग्रहण करने से स्वास्थ्य लाभ से ग्रहों की चाल पर असर पड़ता है. ग्रह दशा में सुधार भी होता है

नितिन शर्मा | Dec 19, 2025, 04:13 PM IST

1.चांदी के बर्तन

1

चांदी के गिलास में पानी पीने से पेट से और मन से जुड़े विकार कम होते हैं, लेकिन इसी के साथ चंद्रमा संतुलित रहता है. ज्योतिषशास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, तो चांदी के बर्तन में पानी पीने से लाभ मिलता है. इसके अलावा चांद की रोशनी में बैठने से भी राहत मिलती है.

2.तांबे के बर्तन 

2

तांबे के बर्तन में पानी पीने से बहुत लाभ मिलता है. इससे शरीर अंदर से विषाक्त मुक्त होता है और पेट की पाचन अग्नि भी बढ़ती है. तांबे के बर्तन का संबंध सूर्य ग्रह से होता है. ज्योतिषशास्त्र में तांबे को सूर्य की धातु माना गया है. सूर्य से संबंधित सभी रोगों को दूर करने के लिए लोग तांबे की अंगूठी पहनते हैं. सूर्य का कमजोर होना बीमारियों को न्योता देता है और करियर में भी रुकावट आती है. ऐसे में तांबे के बर्तन का दान सूर्य को संतुलित करने में मदद करेगा.

3.पीतल के बर्तन

3

पीतल के बर्तन का इस्तेमाल गुरु, सूर्य और बुध से जुड़ा होता है. ज्योतिष शास्त्र में गुरु और बुध को संतान उत्पत्ति और समृद्धि का कारक माना जाता है. छठ पूजा के दौरान भी पीतल के बर्तनों का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पीतल का संबंध सूर्य से भी माना गया है, जो भाग्य के विधाता हैं. कुल मिलाकर पीतल के बर्तन का इस्तेमाल गुरु, सूर्य और बुध तीनों को संतुलित करने में मदद करता है.

4.कांसे के बर्तन

4

कांसे के बर्तन इस्तेमाल अब कम हो गया है. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लोग कांस्य के बर्तनों के इस्तेमाल से परहेज करते हैं, लेकिन कांसे का सीधा संबंध शनि और राहु से जोड़कर देखा गया है. अगर कुंडली में शनि और राहु की स्थिति ठीक नहीं है, तो कांसे के बर्तन का दान किया जा सकता है. ज्योतिषशास्त्र के अनुसार बर्तनों का दान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जो सुख और समृद्धि का कारक होता है. हालांकि किसी भी उपाय को करने से पहले ज्योतिष की सलाह जरूर लें.

डिस्क्लेमर- ये जानकारी सामान्य ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं.)

