Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...

8 . राहु और केतु क्या सीख देते हैं

8

केतु कहता है,छोड़ दो, मोह त्याग दो और राहु कहता है इसे याद रखो, इसे शक्ति बनाओ.राहु सोल को यह सिखाता है कि हर जख्म एक हथियार बन सकता है.वह व्यक्ति को यह अहसास दिलाता है कि“जिसने तुम्हें नीचा दिखाया, उसी के सामने तुम्हें ऊंचा उठना है.इसलिए राहु का रास्ता संन्यास का नहीं,रूपांतरण का होता है. वह दर्द को भूलने नहीं देता,वह दर्द को दिशा देता है. इसके ठीक विपरीत केतु सब कुछ छोड़ दे के आगे बढ़ना सीखाता है. वह हर चीज को कर्म और मोह माया से जोड़कर अलगाव की ओर ले जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से