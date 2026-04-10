Numerology: जुड़वा बच्चे, एक ही जन्मतिथि… फिर भी अलग क्यों होती है किस्मत? न्यूमेरोलॉजी का ये गणित समझिए

2 . जन्मतिथि एक, नंबर भी एक… फिर फर्क कहां से आता है?

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न्यूमेरोलॉजी में जन्मतिथि से निकलने वाला मूलांक और भाग्यांक किसी व्यक्ति की बेसिक पर्सनालिटी और जीवन दिशा तय करते हैं. जुड़वा बच्चों के मामले में ये नंबर अक्सर एक जैसे होते हैं, इसलिए शुरुआत में उनकी सोच और नेचर काफी मिलती-जुलती नजर आती है, लेकिन यहां एक दिलचस्प बात सामने आती है. न्यूमेरोलॉजी केवल “नंबर” नहीं, बल्कि “एनर्जी के इस्तेमाल” पर भी जोर देती है. यानी एक ही नंबर होने के बावजूद, दोनों बच्चे उस ऊर्जा को अलग तरीके से जीते हैं. Photo Credit: AI

