2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

ऋतु सिंह | Nov 01, 2025, 07:08 AM IST
1.तुलसी विवाह 2 नवंबर को होगा
इस साल तुलसी विवाह 2 नवंबर को मनाया जाएगा. हर साल कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है. इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम (भगवान विष्णु का रूप) से किया जाता है. तुलसी विवाह को देव-उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो चार महीने की चातुर्मास अवधि के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है. लेकिन इस बार तुलसी विवाह 2 नवंबर को होगा.
2.रविवार को तुलसी के पौधे को छूना या उसे जल अर्पित करना वर्जित तो...
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार को तुलसी के पौधे को छूना या उसे जल अर्पित करना वर्जित माना जाता है. ऐसे में भक्तों के मन में स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठ रहा है कि जब यह व्रत और विवाह संस्कार इसी दिन पड़ रहा है, तो तुलसी विवाह की पूजा विधि और परंपराएं कैसे निभाई जाएंगी?
3.तिथि का महत्व वार से अधिक होता है
पंडितों के अनुसार जब किसी धार्मिक पर्व की तिथि और वार का संयोग बनता है तो तिथि का महत्व वार से अधिक होता है.इसलिए तुलसी विवाह के दिन रविवार पड़ने के बावजूद विवाह संस्कार करना पूर्णतः शुभ माना गया है.
4.तुलसी विवाह रविवार को तो इन नियमों का पालन करें
रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श न करें, बल्कि दूर से जल अर्पित करें या शंख से जल चढ़ाएं. तुलसी विवाह का पूजन सूर्यास्त के बाद करना उत्तम माना गया है जब दिन का सूर्य तत्व शांत हो जाता है. इस स्थिति में भक्त पहले सूर्य देव को जल अर्पित कर उनसे अनुमति लेते हैं, फिर तुलसी माता को स्नान कराकर विवाह विधि संपन्न की जाती है. वैसे लेकिन तुलसी विवाह के दिन रविवार वाला आम दिनों का नियम लागू नहीं होता. क्योंकि वह दिन स्वयं एक धार्मिक अपवाद और व्रत-संस्कार का प्रतीक होता है.
5.तुलसी विवाह 2025 का शुभ मुहूर्त
तुलसी विवाह का दिन 2 नवंबर दिन रविवार है हालांकि एकादशी तिथि प्रारंभ: 1 नवंबर रात 8:35 बजे से शुरू हो जाएगी. एकादशी तिथि 2 नवंबर शाम 6:45 बजे समाप्त होगी इसलिए उदया तिथि के अनुसार विवाह 2 नवंबर को ही होगा. विवाह और पूजन का शुभ समय 2 नवंबर शाम 6:15 से 8:45 बजे तक होगा.
6.तुलसी विवाह की पूजा विधि
तुलसी के पौधे को साफ करके नई साड़ी पहनाएं और श्रृंगार करें. फिर तुलसी के पास शालिग्राम या भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें. इसके बाद विवाह मंडप सजाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, कलश स्थापित करें. फिर तुलसी और शालिग्राम को पुष्पमाला पहनाएं. फिर विवाह मंत्रों के साथ तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करें.आरती करें और परिवार के साथ प्रसाद बांटें.
7.तुलसी विवाह मंत्र
ॐ तुलस्यै नमः.
ॐ शालिग्रामाय नमः.
ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः.”
8.विवाह के दौरान यह विवाह मंत्र भी बोला जाता है
“तुलसी श्री विष्णुप्रिये, नमो नमः.
शालिग्राम श्री विष्णो, नमो नमः.
इमं विवाहं समर्पयामि.”
