2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

4 . तुलसी विवाह रविवार को तो इन नियमों का पालन करें

रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श न करें, बल्कि दूर से जल अर्पित करें या शंख से जल चढ़ाएं. तुलसी विवाह का पूजन सूर्यास्त के बाद करना उत्तम माना गया है जब दिन का सूर्य तत्व शांत हो जाता है. इस स्थिति में भक्त पहले सूर्य देव को जल अर्पित कर उनसे अनुमति लेते हैं, फिर तुलसी माता को स्नान कराकर विवाह विधि संपन्न की जाती है. वैसे लेकिन तुलसी विवाह के दिन रविवार वाला आम दिनों का नियम लागू नहीं होता. क्योंकि वह दिन स्वयं एक धार्मिक अपवाद और व्रत-संस्कार का प्रतीक होता है.