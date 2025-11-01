FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

धमकी को लेकर सांसद रवि किशन का पोस्ट, कहा-मैं धमकियों से न डरूंगा, न झुकूंगा, मेरे सम्मान और आस्था पर प्रहार किया

भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें

भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें

दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आज से गैर-दिल्ली बीएस-III वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, देखें किन वाहनों पर है रोक

दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आज से गैर-दिल्ली बीएस-III वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, देखें किन वाहनों पर है रोक

किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला

किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला

Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन

Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन

2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

HomePhotos

धर्म

2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

2 नवंबर रविवार के दिन तुलसी विवाह पड़ रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन तुलसी को जल देना या छूना वर्जित माना जाता है. ऐसे में भक्तों के मन में सवाल उठता है कि तुलसी विवाह के संस्कार कैसे होंगे?

ऋतु सिंह | Nov 01, 2025, 07:08 AM IST

1.तुलसी विवाह 2 नवंबर को होगा

तुलसी विवाह 2 नवंबर को होगा
1

इस साल तुलसी विवाह 2 नवंबर को मनाया जाएगा. हर साल कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है. इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम (भगवान विष्णु का रूप) से किया जाता है. तुलसी विवाह को देव-उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो चार महीने की चातुर्मास अवधि के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक है. लेकिन इस बार तुलसी विवाह 2 नवंबर को होगा.
 

2.रविवार को तुलसी के पौधे को छूना या उसे जल अर्पित करना वर्जित तो...

रविवार को तुलसी के पौधे को छूना या उसे जल अर्पित करना वर्जित तो...
2

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार को तुलसी के पौधे को छूना या उसे जल अर्पित करना वर्जित माना जाता है. ऐसे में भक्तों के मन में स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठ रहा है कि जब यह व्रत और विवाह संस्कार इसी दिन पड़ रहा है, तो तुलसी विवाह की पूजा विधि और परंपराएं कैसे निभाई जाएंगी?
 

3.तिथि का महत्व वार से अधिक होता है

तिथि का महत्व वार से अधिक होता है
3

पंडितों के अनुसार जब किसी धार्मिक पर्व की तिथि और वार का संयोग बनता है तो तिथि का महत्व वार से अधिक होता है.इसलिए तुलसी विवाह के दिन रविवार पड़ने के बावजूद विवाह संस्कार करना पूर्णतः शुभ माना गया है.
 

4.तुलसी विवाह रविवार को तो इन नियमों का पालन करें

तुलसी विवाह रविवार को तो इन नियमों का पालन करें
4

रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श न करें, बल्कि दूर से जल अर्पित करें या शंख से जल चढ़ाएं. तुलसी विवाह का पूजन सूर्यास्त के बाद करना उत्तम माना गया है जब दिन का सूर्य तत्व शांत हो जाता है. इस स्थिति में भक्त पहले सूर्य देव को जल अर्पित कर उनसे अनुमति लेते हैं, फिर तुलसी माता को स्नान कराकर विवाह विधि संपन्न की जाती है. वैसे लेकिन तुलसी विवाह के दिन रविवार वाला आम दिनों का नियम लागू नहीं होता. क्योंकि वह दिन स्वयं एक धार्मिक अपवाद और व्रत-संस्कार का प्रतीक होता है.

5.तुलसी विवाह 2025 का शुभ मुहूर्त

तुलसी विवाह 2025 का शुभ मुहूर्त
5

तुलसी विवाह का दिन 2 नवंबर दिन रविवार है हालांकि  एकादशी तिथि प्रारंभ: 1 नवंबर रात 8:35 बजे से शुरू हो जाएगी. एकादशी तिथि 2 नवंबर शाम 6:45 बजे समाप्त होगी इसलिए उदया तिथि के अनुसार विवाह 2 नवंबर को ही होगा.  विवाह और पूजन का शुभ समय 2 नवंबर शाम 6:15 से 8:45 बजे तक होगा.
 

6.तुलसी विवाह की पूजा विधि

तुलसी विवाह की पूजा विधि
6

तुलसी के पौधे को साफ करके नई साड़ी पहनाएं और श्रृंगार करें. फिर तुलसी के पास शालिग्राम या भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें. इसके बाद विवाह मंडप सजाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, कलश स्थापित करें. फिर तुलसी और शालिग्राम को पुष्पमाला पहनाएं. फिर विवाह मंत्रों के साथ तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करें.आरती करें और परिवार के साथ प्रसाद बांटें.
 

7.तुलसी विवाह मंत्र

तुलसी विवाह मंत्र
7

ॐ तुलस्यै नमः.
ॐ शालिग्रामाय नमः.
ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः.”
 

8.विवाह के दौरान यह विवाह मंत्र भी बोला जाता है

विवाह के दौरान यह विवाह मंत्र भी बोला जाता है
8

“तुलसी श्री विष्णुप्रिये, नमो नमः.
शालिग्राम श्री विष्णो, नमो नमः.
इमं विवाहं समर्पयामि.”

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

