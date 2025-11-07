Tulsi Remedies: शाम के समय तुलसी के पास जला दिया दीया तो मिलेंगे 5 फायदे, खत्म हो जाएंगे रोग, दोष और कष्ट

2 . भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद

ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी तुलसी के पौधे में निवास करती हैं और भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय हैं. इसलिए, प्रतिदिन तुलसी की पूजा और उसके पास दीपक जलाने से विष्णु और लक्ष्मी दोनों का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है. उनकी कृपा से बाधाएं दूर होती हैं और आपके प्रयासों में सफलता सुनिश्चित होती है.