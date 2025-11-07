FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Tulsi Remedies: शाम के समय तुलसी के पास जला दिया दीया तो मिलेंगे 5 फायदे, खत्म हो जाएंगे रोग दोष और कष्ट

सनातन धर्म में अनुष्ठान से लेकर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से पवित्र परंपराओं का पालन किया जाता है. इनमें प्रतिदिन शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है. वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह सरल अनुष्ठान आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है.

नितिन शर्मा | Nov 07, 2025, 08:33 AM IST

1.सकारात्मक ऊर्जा लाता है

सकारात्मक ऊर्जा लाता है
1

तुलसी के पौधे के पास दीया जलाने से घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है. यह आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है और धीरे-धीरे नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है. जैसे-जैसे सकारात्मकता बढ़ती है, परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सुख और शांति का संचार होने लगता है.

2.भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद

भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद
2

ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी तुलसी के पौधे में निवास करती हैं और भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय हैं. इसलिए, प्रतिदिन तुलसी की पूजा और उसके पास दीपक जलाने से विष्णु और लक्ष्मी दोनों का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है. उनकी कृपा से बाधाएं दूर होती हैं और आपके प्रयासों में सफलता सुनिश्चित होती है.

3.मन को शांति मिलती है

मन को शांति मिलती है
3

हर शाम तुलसी के पास दीया जलाने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है. अगर आप ज़्यादा सोचते हैं या चिंताओं से बोझिल महसूस करते हैं, तो यह आसान सा उपाय तनाव दूर करने और समय के साथ मानसिक शांति लाने में मदद कर सकता है.

4.समृद्धि बढ़ाता है और आर्थिक चिंताएं दूर करता है

समृद्धि बढ़ाता है और आर्थिक चिंताएं दूर करता है
4

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी के पौधे के पास प्रतिदिन दीपक जलाने से घर में धन, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है. यह समृद्धि को आमंत्रित करता है और घर की ऊर्जा को परिवर्तित करता है, जिससे आर्थिक तंगी दूर होती है और सफलता और स्थिरता आती है.

    5.आत्मा की शुद्धि

    आत्मा की शुद्धि
    5

    इस अनुष्ठान को प्रतिदिन करने से आंतरिक शांति और आध्यात्मिक शुद्धि भी प्राप्त होती है. आप हल्का, अधिक संतुष्ट और आध्यात्मिक रूप से उन्नत महसूस करने लगते हैं. जैसे-जैसे आत्मा शुद्ध होती जाती है, आपके कर्म भी अधिक पुण्यमय होते जाते हैं. 

     

    Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

    अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

