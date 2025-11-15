Never Offer These Things In Tulsi: तुलसी के पौधे पर भूलकर भी न चढ़ाएं ये 4 चीजें, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 15, 2025, 11:08 AM IST
1.तुलसी पर कभी भी दूध मिला जल न चढ़ाएं
तुलसी के पौधे पर दूध मिला जल चढ़ाना अशुभ माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इससे पौधा सूख जाता है - जो कि एक अपशकुन माना जाता है और प्रतीकात्मक रूप से घर के लिए प्रतिकूल होता है.
2.गन्ने का रस चढ़ाने से बचें
तुलसी के पौधे पर कभी भी गन्ने का रस नहीं चढ़ाना चाहिए. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, सूखा या क्षतिग्रस्त तुलसी का पौधा आर्थिक तंगी और अन्य व्यक्तिगत संघर्षों सहित नकारात्मक परिणामों का संकेत देता है.
3.शिव पूजा में प्रयुक्त बेलपत्र, धतूरा या फूल तुलसी पर न चढ़ाएं
बेलपत्र, धतूरा और भगवान शिव से जुड़े कुछ फूल तुलसी पर कभी नहीं चढ़ाने चाहिए. पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव ने तुलसी के पति का वध किया था, इसलिए शिव को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद को तुलसी पूजा के लिए अनुपयुक्त माना जाता है.
4.काले रंग की कोई भी वस्तु
न चढ़ाएँ. काजल, काला कपड़ा या काले रंग की कोई भी वस्तु अर्पित नहीं करनी चाहिए. ऐसा माना जाता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और प्रतिकूल परिणाम देती हैं.
5.तुलसी के पौधे से कुछ वस्तुओं को दूर रखें
तुलसी के पौधे के पास झाड़ू, कूड़ेदान या जूते जैसी चीज़ें न रखें. इन्हें अशुद्ध माना जाता है और ये तुलसी पूजा के सकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं.
6.शुभ फल पाने के लिए क्या करें
आप तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रख सकते हैं.
वास्तु शास्त्र समृद्धि के लिए तुलसी के पास मनी प्लांट रखने का सुझाव देता है.
तुलसी के आस-पास के क्षेत्र को साफ और अव्यवस्थित रखना आवश्यक है.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से