Never Offer These Things In Tulsi: तुलसी के पौधे पर भूलकर भी न चढ़ाएं ये 4 चीजें, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने

6 . शुभ फल पाने के लिए क्या करें

6

आप तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रख सकते हैं.

वास्तु शास्त्र समृद्धि के लिए तुलसी के पास मनी प्लांट रखने का सुझाव देता है.

तुलसी के आस-पास के क्षेत्र को साफ और अव्यवस्थित रखना आवश्यक है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से