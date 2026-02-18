FacebookTwitterYoutubeInstagram
CMAT Result 2026: सीएमएटी 2026 का रिजल्ट cmat.nta.nic.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

Salim Khan Health Update: सलीम खान ICU में भर्ती, अब कैसी है सलमान खान के पापा की तबीयत? डॉक्टर ने क्या कहा

हंसते-हंसते आंखों से क्यों आने लगते हैं आंसू? खुशी और आंखों के पानी का आपस में कुछ ऐसा है कनेक्शन

सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम

गांठ बांध ली बाबा नीम करौली की ये 5 बातें तो जीवन में कभी नहीं आएगा दुख, दिनदोगुनी तेजी से बढ़ेगी सुख समृद्धि

OTT Releases This Week: रातों की नींद उड़ा देंगी ये फिल्में! 'द नाइट एजेंट' से '56 डेज तक, इस हफ्ते ओटीटी पर देखें

धर्म

Trigrahi Yog: सूर्य शनि और शुक्र मिलकर बनाएंगे त्रिग्रही योग, इन 5 राशियों के जातकों की चमक जाएगी किस्मत, बनेंगे सभी काम

जब एक ही राशि में तीन ग्रह एक साथ आते हैं तो उसे त्रिग्रही योग कहा जाता है. इस बार मीन राशि में शनि, सूर्य-शुक्र का संयोग बन रहा है. तीनों ग्रह एक ही राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिष के अनुसार 2 मार्च को शुक्र मीन में प्रवेश करेंगे, 15 मार्च को सूर्य भी इसी राशि में आएंगे. शनि यहां पहले से विराजमान हैं

नितिन शर्मा | Feb 18, 2026, 09:58 AM IST

1.सभी राशियों पर पड़ेगा प्रभाव

सभी राशियों पर पड़ेगा प्रभाव
1

मीन राशि में यह त्रिग्रही स्थिति कर्म (शनि), आत्मविश्वास व नेतृत्व (सूर्य) और धन-सुख (शुक्र) के सम्मिलित प्रभाव को दर्शाती है. इसका असर सभी राशियों पर अलग-अलग रूप से पड़ सकता है, लेकिन पांच राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से प्रगति संकेतित करता है.

2.मेष राशि वालों को करियर में गति और आर्थिक मजबूती

मेष राशि वालों को करियर में गति और आर्थिक मजबूती
2

मेष राशि के जातकों के लिए यह योग पेशेवर जीवन में नई रफ्तार ला सकता है. पिछले काफी समय से पड़े अधूरे कार्य पूरे होने की संभावना है. पदोन्नति के साथ कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे. निवेश में लाभ के योग बन रहे हैं. वहीं यह ऐसा समय है, जिसमें मेष राशि वालों का आत्मविश्वास प्रबल रहेगा. निर्णय क्षमता मजबूत होगी. प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ी सकारात्मक खबर भी मिल सकती है.

3.वृषभ राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ 

वृषभ राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ 
3

शनि, सूर्य और शुक्र के प्रभाव से वृषभ राशि के जातकों की किस्मत चमक जाएगी. इनका भाग्य साथ देने के साथ ही इस समय में आर्थिक लाभ होगा. आर्थिक दृष्टि से लाभकारी संकेत मिल रहे है. इनकम के सोर्स बढ़ेंगे. कार्यस्थल पर प्रशंसा और सहयोग मिलेगा. विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी. अटके हुए काम बन जाएंगे. पिछले लंबे समय से कोई अधूरी इच्छा पूर्ण हो सकती है.

4.मिथुन राशि वालों के करियर में होगा विस्तार

मिथुन राशि वालों के करियर में होगा विस्तार
4

त्रिग्रही योग मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद अनुकूल साबित होगा. इस समय में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं. नई नौकरी का प्रस्ताव और व्यापार में विस्तार होगा. आपका अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. सामाजिक दायरा बढ़ सकता है. समाज में मान सम्मान बढ़ेगा. नई स्किल सीखना भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. करियर में विस्तार और बढ़ोतरी होगी. 

5.कन्या राशि वालों के वैवाहिक जीवन में बढ़ेगा प्यार

कन्या राशि वालों के वैवाहिक जीवन में बढ़ेगा प्यार
5

कन्या राशि वालों के लिए यह त्रिग्रही योग संतुलन और स्थिरता का संकेत दे रहा है. वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी. बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ होने के साथ ही निवेश के लिए यह समय अनुकूल है. मानसिक शांति और स्वास्थ्य में सुधार होगा. लंबे समय से चली आ रही चिंताएं कम हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है.

6.मकर राशि वालों को साहस, संपर्क और सफलता

मकर राशि वालों को साहस, संपर्क और सफलता
6

मकर राशि के जातकों के लिए यह समय प्रयासों का फल देने वाला हो सकता है. छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी. संचार और नेटवर्किंग से फायदा मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है. नया व्यवसाय शुरू करने के संकेत मिल रहे हैं. आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होगा. त्रिग्रही योग का व्यापक प्रभाव पड़ेगा. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

